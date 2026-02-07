Tizenegyesből sem tudta kiharcolni a győzelmet az ETO Diósgyőrben

LABDARÚGÓ NB I

21. FORDULÓ

Diósgyőri VTK–ETO FC 1–1 (0–1)

Diósgyőr, DVTK Stadion, 973 néző. Vezette: Antal

Gólszerző: Colley (62.), ill. Nije (37.)

Eltiltott vezetőedzője nélkül várta a meccs kezdését Diósgyőrben a listavezető ETO FC, Borbély Balázs az előző fordulóban piros lapot kapott, és kiállítása miatt nem lehetett ott a kispadon. Helyettesítője pályaedzője, Bernd Thijs volt. A győriek hét veretlen meccs után álltak ki a DVTK ellen, a győzelem megszerzése céljával. A hazai együttesnek szintén nagyon kellett a siker, a vezetőedző, Vladimir Radenkovics távozását követelő hazai drukkerek bojkottja közepette, ami miatt nagyon kis létszámú diósgyőri szimpatizáns volt jelen a lelátón.

Az első félidőben mindkét csapatnak voltak helyzetei, győri kapufák után a diósgyőriek is előnyhöz juthattak volna. Ám ez végül a Győrnek sikerült a 37. percben, Nfansu Njie egy remek kényszerítőzés után a Zseljko Gavricstól visszakapott labdát a bal felső sarokba lőtte. A hajrában volt még egy kapufája az ETO-nak, Vitális Milán bal oldali szabadrúgása érintette a lécet. Az első játékrészben több helyzetet kidolgozó győriek nem érdemtelenül álltak jobban a meccs felénél.

A második játékrészben az ETO próbálta megszerezni a második találatát, a Diósgyőr pedig az egyenlítésért küzdött. Utóbbi csapatnak sikerült elérnie a célját, a cserékkel felfrissített együttes részéről Lamin Colley szerzett szemfüles találatot. Nem sokkal később jöhetett volna a meccs újabb gólja, ám Vitális Milán kihagyta a Lamin Colley kezezése miatt megítélt büntetőt – Karlo Sentic kivédte a 11-est. Az utolsó 20 percben a győri csapat járt közelebb az újabb gól megszerzéshez a nyitott meccsen, de ez nem jött össze sem neki, sem a DVTK-nak, amely szintén szeretett volna 3 pontot szerezni.

A döntetlen azt jelenti, hogy mindkét csapat meghosszabbította sorozatát: az ETO a veretlent, a DVTK a nyeretlent.

