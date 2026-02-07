Tizenegyesből sem tudta kiharcolni a győzelmet az ETO Diósgyőrben

LABDARÚGÓ NB I
21. FORDULÓ
Diósgyőri VTK–ETO FC 1–1 (0–1)
Diósgyőr, DVTK Stadion, 973 néző. Vezette: Antal
Gólszerző: Colley (62.), ill. Nije (37.)
Eltiltott vezetőedzője nélkül várta a meccs kezdését Diósgyőrben a listavezető ETO FC, Borbély Balázs az előző fordulóban piros lapot kapott, és kiállítása miatt nem lehetett ott a kispadon. Helyettesítője pályaedzője, Bernd Thijs volt. A győriek hét veretlen meccs után álltak ki a DVTK ellen, a győzelem megszerzése céljával. A hazai együttesnek szintén nagyon kellett a siker, a vezetőedző, Vladimir Radenkovics távozását követelő hazai drukkerek bojkottja közepette, ami miatt nagyon kis létszámú diósgyőri szimpatizáns volt jelen a lelátón.
Az első félidőben mindkét csapatnak voltak helyzetei, győri kapufák után a diósgyőriek is előnyhöz juthattak volna. Ám ez végül a Győrnek sikerült a 37. percben, Nfansu Njie egy remek kényszerítőzés után a Zseljko Gavricstól visszakapott labdát a bal felső sarokba lőtte. A hajrában volt még egy kapufája az ETO-nak, Vitális Milán bal oldali szabadrúgása érintette a lécet. Az első játékrészben több helyzetet kidolgozó győriek nem érdemtelenül álltak jobban a meccs felénél.
A második játékrészben az ETO próbálta megszerezni a második találatát, a Diósgyőr pedig az egyenlítésért küzdött. Utóbbi csapatnak sikerült elérnie a célját, a cserékkel felfrissített együttes részéről Lamin Colley szerzett szemfüles találatot. Nem sokkal később jöhetett volna a meccs újabb gólja, ám Vitális Milán kihagyta a Lamin Colley kezezése miatt megítélt büntetőt – Karlo Sentic kivédte a 11-est. Az utolsó 20 percben a győri csapat járt közelebb az újabb gól megszerzéshez a nyitott meccsen, de ez nem jött össze sem neki, sem a DVTK-nak, amely szintén szeretett volna 3 pontot szerezni.
A döntetlen azt jelenti, hogy mindkét csapat meghosszabbította sorozatát: az ETO a veretlent, a DVTK a nyeretlent.
Bővebben hamarosan...
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. ETO FC Győr
|21
|11
|7
|3
|42–21
|+21
|40
|2. Ferencvárosi TC
|20
|11
|4
|5
|37–21
|+16
|37
|3. Paksi FC
|20
|10
|6
|4
|41–28
|+13
|36
|4. Debreceni VSC
|20
|10
|5
|5
|31–25
|+6
|35
|5. Puskás Akadémia
|20
|9
|4
|7
|26–25
|+1
|31
|6. Kisvárda
|21
|9
|4
|8
|26–33
|–7
|31
|7. Zalaegerszegi TE
|20
|7
|6
|7
|30–27
|+3
|27
|8. MTK Budapest
|20
|7
|3
|10
|37–42
|–5
|24
|9. Újpest FC
|20
|6
|5
|9
|28–34
|–6
|23
|10. Diósgyőri VTK
|21
|4
|8
|9
|28–35
|–7
|20
|11. Nyíregyháza Spartacus
|20
|4
|6
|10
|21–35
|–14
|18
|12. Kazincbarcika
|21
|4
|2
|15
|20–41
|–21
|14