Tizenegyesből sem tudta kiharcolni a győzelmet az ETO Diósgyőrben

2026.02.07. 12:33
A hazaiak remekül védő kapusa, Sentic itt éppen Vitális szabadrúgását tolja a kapufára (Fotó: Török Attila)
A labdarúgó NB I 21. fordulójának szombati játéknapján a tabella élén álló ETO FC hiába játszott fölényben, találta el háromszor a kapufát, mivel a második félidőben tizenegyesből sem tudott betalálni, kénytelen volt döntetlennel távozni a kiesés ellen küzdő Diósgyőr otthonából (1–1).

LABDARÚGÓ NB I
21. FORDULÓ
Diósgyőri VTK–ETO FC 1–1 (0–1)
Diósgyőr, DVTK Stadion, 973 néző. Vezette: Antal
Gólszerző: Colley (62.), ill. Nije (37.)

ONLINE KÖZVETÍTÉS, ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK ITT!

Eltiltott vezetőedzője nélkül várta a meccs kezdését Diósgyőrben a listavezető ETO FC, Borbély Balázs az előző fordulóban piros lapot kapott, és kiállítása miatt nem lehetett ott a kispadon. Helyettesítője pályaedzője, Bernd Thijs volt. A győriek hét veretlen meccs után álltak ki a DVTK ellen, a győzelem megszerzése céljával. A hazai együttesnek szintén nagyon kellett a siker, a vezetőedző, Vladimir Radenkovics távozását követelő hazai drukkerek bojkottja közepette, ami miatt nagyon kis létszámú diósgyőri szimpatizáns volt jelen a lelátón.

Az első félidőben mindkét csapatnak voltak helyzetei, győri kapufák után a diósgyőriek is előnyhöz juthattak volna. Ám ez végül a Győrnek sikerült a 37. percben, Nfansu Njie egy remek kényszerítőzés után a Zseljko Gavricstól visszakapott labdát a bal felső sarokba lőtte. A hajrában volt még egy kapufája az ETO-nak, Vitális Milán bal oldali szabadrúgása érintette a lécet. Az első játékrészben több helyzetet kidolgozó győriek nem érdemtelenül álltak jobban a meccs felénél.

A második játékrészben az ETO próbálta megszerezni a második találatát, a Diósgyőr pedig az egyenlítésért küzdött. Utóbbi csapatnak sikerült elérnie a célját, a cserékkel felfrissített együttes részéről Lamin Colley szerzett szemfüles találatot. Nem sokkal később jöhetett volna a meccs újabb gólja, ám Vitális Milán kihagyta a Lamin Colley kezezése miatt megítélt büntetőt – Karlo Sentic kivédte a 11-est. Az utolsó 20 percben a győri csapat járt közelebb az újabb gól megszerzéshez a nyitott meccsen, de ez nem jött össze sem neki, sem a DVTK-nak, amely szintén szeretett volna 3 pontot szerezni.
A döntetlen azt jelenti, hogy mindkét csapat meghosszabbította sorozatát: az ETO a veretlent, a DVTK a nyeretlent.

Bővebben hamarosan...

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. ETO FC Győr21117342–21+21 40 
2. Ferencvárosi TC20114537–21+16 37 
3. Paksi FC20106441–28+13 36 
4. Debreceni VSC20105531–25+6 35 
5. Puskás Akadémia2094726–25+1 31 
6. Kisvárda2194826–33–7 31 
7. Zalaegerszegi TE2076730–27+3 27 
8. MTK Budapest20731037–42–5 24 
9. Újpest FC2065928–34–6 23 
10. Diósgyőri VTK2148928–35–7 20 
11. Nyíregyháza Spartacus20461021–35–14 18 
12. Kazincbarcika21421520–41–21 14 

 

Ezek is érdekelhetik