NB I: íme, a 20. forduló válogatottja a Nemzeti Sportnál
A 20. FORDULÓ VÁLOGATOTTJA
ERDÉLYI 8 (Debreceni VSC) – GÓMEZ 7 (Ferencváros), RÁCZ L. 7 (Kazincbarcika SC), KATONA L. 6 (Nyíregyháza Spartacus) – KÁRTIK 7 (Kazincbarcika SC), NÉMETH H. 7 (MTK Budapest), VITÁLIS 8 (ETO FC), SZUHODOVSZKI 7 (Debreceni VSC) – NJIE 7 (ETO FC), FAMEYEH 7 (Puskás Akadémia), KOMÁROMI 7 (Debreceni VSC)
A FORDULÓ JÁTÉKVEZETŐJE
Bognár Tamás 9 – Tóth II Vencel, Ország Péter (MTK Budapest–Kazincbarcika SC)
A FORDULÓ JÁTÉKOSA
ERDÉLYI Benedek 8 – kiemelkedően teljesített a Debrecen 20 éves kapusa: több bravúrt is bemutatott, egyszer a bal alsó sarokra tartó labdát tolta ki gyönyörű mozdulattal, máskor a kapujából kilépve tisztázott. Csak Vitális Milán járt túl az eszén két tizenegyesből. Bár a kapus 2024 májusában Felcsúton mutatkozott be az élvonalban (1–4) csereként beszállva, az idei két tétmérkőzést már végigvédte, így tart egyelőre három bajnokinál.
A 20. forduló átlagnézőszáma: 3146
Az NB I-es idény átlagnézőszáma: 4241
20. FORDULÓ
Január 31., szombat
MTK Budapest–Kolorcity Kazincbarcika SC 1–3
ETO FC–Debreceni VSC 2–2
Újpest FC–Puskás Akadémia 0–1
Február 1., vasárnap
Diósgyőri VTK–Kisvárda Master Good 1–1
Paksi FC–Ferencvárosi TC 0–1
Zalaegerszegi TE FC–Nyíregyháza Spartacus FC 0–1
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. ETO FC
20
11
6
3
41–20
+21
39
|2. Ferencvárosi TC
20
11
4
5
37–21
+16
37
|3. Paksi FC
20
10
6
4
41–28
+13
36
|4. Debreceni VSC
20
10
5
5
31–25
+6
35
|5. Puskás Akadémia
20
9
4
7
26–25
+1
31
|6. Kisvárda
20
8
4
8
25–33
–8
28
|7. Zalaegerszegi TE
20
7
6
7
30–27
+3
27
|8. MTK Budapest
20
7
3
10
37–42
–5
24
|9. Újpest FC
20
6
5
9
28–34
–6
23
|10. Diósgyőri VTK
20
4
7
9
27–34
–7
19
|11. Nyíregyháza
20
4
6
10
21–35
–14
18
|12. Kazincbarcika
20
4
2
14
20–40
–20
14