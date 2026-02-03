NB I: íme, a 20. forduló válogatottja a Nemzeti Sportnál

A 20. FORDULÓ VÁLOGATOTTJA

ERDÉLYI 8 (Debreceni VSC) – GÓMEZ 7 (Ferencváros), RÁCZ L. 7 (Kazincbarcika SC), KATONA L. 6 (Nyíregyháza Spartacus) – KÁRTIK 7 (Kazincbarcika SC), NÉMETH H. 7 (MTK Budapest), VITÁLIS 8 (ETO FC), SZUHODOVSZKI 7 (Debreceni VSC) – NJIE 7 (ETO FC), FAMEYEH 7 (Puskás Akadémia), KOMÁROMI 7 (Debreceni VSC)

A FORDULÓ JÁTÉKVEZETŐJE

Bognár Tamás 9 – Tóth II Vencel, Ország Péter (MTK Budapest–Kazincbarcika SC)

A FORDULÓ JÁTÉKOSA

ERDÉLYI Benedek 8 – kiemelkedően teljesített a Debrecen 20 ­éves kapusa: több bravúrt is bemutatott, egyszer a bal alsó sarokra tartó labdát tolta ki gyönyörű mozdulattal, máskor a kapujából kilépve tisztázott. Csak Vitális Milán járt túl az eszén két tizenegyesből. Bár a kapus 2024 májusában Felcsúton mutatkozott be az élvonalban (1–4) csereként beszállva, az idei két tétmérkőzést már végigvédte, így tart egyelőre három bajnokinál.

A 20. forduló átlagnézőszáma: 3146

Az NB I-es idény átlagnézőszáma: 4241

20. FORDULÓ

Január 31., szombat

MTK Budapest–Kolorcity Kazincbarcika SC 1–3

ETO FC–Debreceni VSC 2–2

Újpest FC–Puskás Akadémia 0–1

Február 1., vasárnap

Diósgyőri VTK–Kisvárda Master Good 1–1

Paksi FC–Ferencvárosi TC 0–1

Zalaegerszegi TE FC–Nyíregyháza Spartacus FC 0–1