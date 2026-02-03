Nemzeti Sportrádió

NB I: íme, a 20. forduló válogatottja a Nemzeti Sportnál

2026.02.03. 10:20
A Debrecen 20 éves kapusa, Erdélyi Benedek 8-as osztályzatot kapott (Fotó: Árvai Károly)
A 20. NB I-es forduló válogatottja a Nemzeti Sporton a hétvége legjobb labdarúgójával, játékvezetőjével és átlagnézőszámával.

A 20. FORDULÓ VÁLOGATOTTJA
ERDÉLYI  8 (Debreceni VSC) – GÓMEZ 7 (Ferencváros), RÁCZ L. 7 (Kazincbarcika SC), KATONA L. 6 (Nyíregyháza Spartacus) – KÁRTIK 7 (Kazincbarcika SC), NÉMETH H. 7 (MTK Budapest), VITÁLIS 8 (ETO FC), SZUHODOVSZKI 7 (Debreceni VSC) – NJIE 7 (ETO FC), FAMEYEH 7 (Puskás Akadémia), KOMÁROMI 7 (Debreceni VSC)

A FORDULÓ JÁTÉKVEZETŐJE
Bognár Tamás 9 – Tóth II Vencel, Ország Péter (MTK Budapest–Kazincbarcika SC)

A FORDULÓ JÁTÉKOSA
ERDÉLYI Benedek 8 – kiemelkedően teljesített a Debrecen 20 ­éves kapusa: több bravúrt is bemutatott, egyszer a bal alsó sarokra tartó labdát tolta ki gyönyörű mozdulattal, máskor a kapujából kilépve tisztázott. Csak Vitális Milán járt túl az eszén két tizenegyesből. Bár a kapus 2024 májusában Felcsúton mutatkozott be az élvonalban (1–4) csereként beszállva, az idei két tétmérkőzést már végigvédte, így tart egyelőre három bajnokinál.

A 20. forduló átlagnézőszáma: 3146
Az NB I-es idény átlagnézőszáma: 4241

20. FORDULÓ
Január 31., szombat
MTK Budapest–Kolorcity Kazincbarcika SC 1–3
ETO FC–Debreceni VSC 2–2
Újpest FC–Puskás Akadémia 0–1
Február 1., vasárnap
Diósgyőri VTK–Kisvárda Master Good 1–1
Paksi FC–Ferencvárosi TC 0–1
Zalaegerszegi TE FC–Nyíregyháza Spartacus FC 0–1

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K  

Gk 

  1. ETO FC 

20

11

6

3

41–20

+21 

39 

  2. Ferencvárosi TC

20

11

4

5

37–21

+16 

37 

  3. Paksi FC

20

10

6

4

41–28

+13 

36 

  4. Debreceni VSC

20

10

5

5

31–25

+6 

35 

  5. Puskás Akadémia

20

9

4

7

26–25

+1 

31 

  6. Kisvárda

20

8

4

8

25–33

–8 

28 

  7. Zalaegerszegi TE

20

7

6

7

30–27

+3 

27 

  8. MTK Budapest

20

7

3

10

37–42

–5 

24 

  9. Újpest FC

20

6

5

9

28–34

–6 

23 

10. Diósgyőri VTK

20

4

7

9

27–34

–7 

19 

11. Nyíregyháza 

20

4

6

10

21–35

–14 

18 

12. Kazincbarcika

20

4

2

14

20–40

–20 

14 

 

 

