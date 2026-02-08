Nemzeti Sportrádió

A Zalaegerszeg öngóllal győzte le a Puskás Akadémiát

2026.02.08. 16:52
Nagy Zsolt (jobbra) és Csonka András csatája (Fotó: Árvai Károly)
NB I Puskás Akadémia Zalaegerszeg
A Zalaegerszeg idegenben 1–0-ra legyőzte a Puskás Akadémiát a labdarúgó NB I 21. fordulójában, így egy pontra csökkentette a két csapat közti különbséget. Az egyetlen találat Skribek Alen lövése után született, amely a kapufán csattant, majd a labda Szappanos Péter hátáról került a hálóba.

LABDARÚGÓ NB I
21. FORDULÓ
Puskás Akadémia–Zalaegerszegi TE FC 0–1 (0–0)
Felcsút, Pancho Aréna, 500 néző. Vezette: Zimmermann
Gólszerző: Szappanos (50. – öngól)

Jó iramban kezdődött a vasárnap délutáni felcsúti összecsapás: a Puskás Akadémia az Újpesten aratott győzelme után nagy önbizalommal várta a meccset, míg a ZTE FC a Nyíregyháza elleni hazai vereség (0–1) után próbált javítani. Előzetesen tehát arra lehetett számítani, hogy a hazaiak esélyesként várják a mérkőzést, de kiegyenlített volt a játék képe már az első perctől kezdve. A vendégek az utóbbi időben főleg az ősz második felében többször látott, gyors, élvezetes futballt mutatták be – de csak a tizenhatos vonaláig. Ott mintha mindig elfogyott volna a tudomány. Nem volt vége a vendégek támadásainak, miközben a hazaiak viszonylag ritkán jutottak el az egerszegi kapu elé – igaz, Joel Fameyeh nem sokkal a szünet előtt ziccerbe került, de Gundel-Takács Bence óriási bravúrral védeni tudott. A kapusról szögletre pattant a labda.

Hornyák Zsolt nyilvánvalóan nem volt elégedett, Artem Favorovot és Okeke Michaelt lecserélte, de a második félidőt mégis a zalaiak kezdték jobban. Sőt a forduló egyik leglátványosabb, leggyorsabb akcióját láthattuk, amelynek végén megszerezték a vezetést: Skribek Alen az akciót kísérő, lendületesen érkező Jose Calderón elé tálalt, a védő visszapasszolt a magyar szélsőnek, aki a kapu bal oldalát célozta meg, a kapufáról kijövő labda a vetődő Szappanos Péter testéről a felcsúti kapuba pattant, öngól.

Természetesen azonnal rákapcsolt a Puskás Akadémia, és a játék az egerszegi térfélen, főleg a tizenhatos környékén zajlott, a ZTE igyekezett fegyelmezetten, stabilan védekezni. A hazai csapat próbálkozott, de a ZTE FC taktikusan őrizte előnyét, és Gundel-Takács Bencének a mérkőzés befejező részében nem is kellett bravúrt bemutatnia. Így némi meglepetésre: Puskás Akadémia–ZTE FC 0–1.

 MGyDVL–KGk 
1. Ferencvárosi TC21124540–21+19 40 
2. ETO FC Győr21117342–21+21 40 
3. Debreceni VSC21115532–25+7 38 
4. Paksi FC21106541–29+12 36 
5. Puskás Akadémia2194826–2631 
6. Kisvárda2194826–33–7 31 
7. Zalaegerszegi TE2186731–27+4 30 
8. MTK Budapest20731037–42–5 24 
9. Újpest FC21651028–37–9 23 
10. Diósgyőri VTK2148928–35–7 20 
11. Nyíregyháza Spartacus20461021–35–14 18 
12. Kazincbarcika21421520–41–21 14 

 

 

