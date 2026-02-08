A Zalaegerszeg öngóllal győzte le a Puskás Akadémiát

LABDARÚGÓ NB I
21. FORDULÓ
Puskás Akadémia–Zalaegerszegi TE FC 0–1 (0–0)
Felcsút, Pancho Aréna, 500 néző. Vezette: Zimmermann
Gólszerző: Szappanos (50. – öngól)
A MÉRKŐZÉS ONLINE TUDÓSÍTÁSA ITT OLVASHATÓ!
Jó iramban kezdődött a vasárnap délutáni felcsúti összecsapás: a Puskás Akadémia az Újpesten aratott győzelme után nagy önbizalommal várta a meccset, míg a ZTE FC a Nyíregyháza elleni hazai vereség (0–1) után próbált javítani. Előzetesen tehát arra lehetett számítani, hogy a hazaiak esélyesként várják a mérkőzést, de kiegyenlített volt a játék képe már az első perctől kezdve. A vendégek az utóbbi időben főleg az ősz második felében többször látott, gyors, élvezetes futballt mutatták be – de csak a tizenhatos vonaláig. Ott mintha mindig elfogyott volna a tudomány. Nem volt vége a vendégek támadásainak, miközben a hazaiak viszonylag ritkán jutottak el az egerszegi kapu elé – igaz, Joel Fameyeh nem sokkal a szünet előtt ziccerbe került, de Gundel-Takács Bence óriási bravúrral védeni tudott. A kapusról szögletre pattant a labda.
Hornyák Zsolt nyilvánvalóan nem volt elégedett, Artem Favorovot és Okeke Michaelt lecserélte, de a második félidőt mégis a zalaiak kezdték jobban. Sőt a forduló egyik leglátványosabb, leggyorsabb akcióját láthattuk, amelynek végén megszerezték a vezetést: Skribek Alen az akciót kísérő, lendületesen érkező Jose Calderón elé tálalt, a védő visszapasszolt a magyar szélsőnek, aki a kapu bal oldalát célozta meg, a kapufáról kijövő labda a vetődő Szappanos Péter testéről a felcsúti kapuba pattant, öngól.
Természetesen azonnal rákapcsolt a Puskás Akadémia, és a játék az egerszegi térfélen, főleg a tizenhatos környékén zajlott, a ZTE igyekezett fegyelmezetten, stabilan védekezni. A hazai csapat próbálkozott, de a ZTE FC taktikusan őrizte előnyét, és Gundel-Takács Bencének a mérkőzés befejező részében nem is kellett bravúrt bemutatnia. Így némi meglepetésre: Puskás Akadémia–ZTE FC 0–1.
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Ferencvárosi TC
|21
|12
|4
|5
|40–21
|+19
|40
|2. ETO FC Győr
|21
|11
|7
|3
|42–21
|+21
|40
|3. Debreceni VSC
|21
|11
|5
|5
|32–25
|+7
|38
|4. Paksi FC
|21
|10
|6
|5
|41–29
|+12
|36
|5. Puskás Akadémia
|21
|9
|4
|8
|26–26
|0
|31
|6. Kisvárda
|21
|9
|4
|8
|26–33
|–7
|31
|7. Zalaegerszegi TE
|21
|8
|6
|7
|31–27
|+4
|30
|8. MTK Budapest
|20
|7
|3
|10
|37–42
|–5
|24
|9. Újpest FC
|21
|6
|5
|10
|28–37
|–9
|23
|10. Diósgyőri VTK
|21
|4
|8
|9
|28–35
|–7
|20
|11. Nyíregyháza Spartacus
|20
|4
|6
|10
|21–35
|–14
|18
|12. Kazincbarcika
|21
|4
|2
|15
|20–41
|–21
|14