A Zalaegerszeg öngóllal győzte le a Puskás Akadémiát

LABDARÚGÓ NB I

21. FORDULÓ

Puskás Akadémia–Zalaegerszegi TE FC 0–1 (0–0)

Felcsút, Pancho Aréna, 500 néző. Vezette: Zimmermann

Gólszerző: Szappanos (50. – öngól)

A MÉRKŐZÉS ONLINE TUDÓSÍTÁSA ITT OLVASHATÓ!

Jó iramban kezdődött a vasárnap délutáni felcsúti összecsapás: a Puskás Akadémia az Újpesten aratott győzelme után nagy önbizalommal várta a meccset, míg a ZTE FC a Nyíregyháza elleni hazai vereség (0–1) után próbált javítani. Előzetesen tehát arra lehetett számítani, hogy a hazaiak esélyesként várják a mérkőzést, de kiegyenlített volt a játék képe már az első perctől kezdve. A vendégek az utóbbi időben főleg az ősz második felében többször látott, gyors, élvezetes futballt mutatták be – de csak a tizenhatos vonaláig. Ott mintha mindig elfogyott volna a tudomány. Nem volt vége a vendégek támadásainak, miközben a hazaiak viszonylag ritkán jutottak el az egerszegi kapu elé – igaz, Joel Fameyeh nem sokkal a szünet előtt ziccerbe került, de Gundel-Takács Bence óriási bravúrral védeni tudott. A kapusról szögletre pattant a labda.

Hornyák Zsolt nyilvánvalóan nem volt elégedett, Artem Favorovot és Okeke Michaelt lecserélte, de a második félidőt mégis a zalaiak kezdték jobban. Sőt a forduló egyik leglátványosabb, leggyorsabb akcióját láthattuk, amelynek végén megszerezték a vezetést: Skribek Alen az akciót kísérő, lendületesen érkező Jose Calderón elé tálalt, a védő visszapasszolt a magyar szélsőnek, aki a kapu bal oldalát célozta meg, a kapufáról kijövő labda a vetődő Szappanos Péter testéről a felcsúti kapuba pattant, öngól.

Természetesen azonnal rákapcsolt a Puskás Akadémia, és a játék az egerszegi térfélen, főleg a tizenhatos környékén zajlott, a ZTE igyekezett fegyelmezetten, stabilan védekezni. A hazai csapat próbálkozott, de a ZTE FC taktikusan őrizte előnyét, és Gundel-Takács Bencének a mérkőzés befejező részében nem is kellett bravúrt bemutatnia. Így némi meglepetésre: Puskás Akadémia–ZTE FC 0–1.

