Bárány Donát a 100. NB I-es meccsén győztes gólt szerzett a Paks ellen

LABDARÚGÓ NB I
21. FORDULÓ
Debreceni VSC–Paksi FC 1–0 (0–0)
Debrecen, Nagyerdei Stadion, 4743 néző. Vezette: Berke
Gólszerző: Bárány (50.)
Okkal hihetnénk, olyan szituáció a bajnokságban legfeljebb egyszer alakulhat ki, mint az előző fordulóban a DVSC győri mérkőzésén, amelynek a végén felkavarta az indulatokat az ETO javára megítélt büntető. Nos, a szombati Debrecen–Paks bajnoki első félideje hasonló esettel zárult, a videóelemző rendszer azt vizsgálta, hogy Hinora Kristóf kezét (hasonló módon, ahogy egy hete a debreceni Batik Bencéét) büntetőt érően érte-e el a labda Dzsudzsák Balázs szöglete után. Nos, nem... Berke Balázs játékvezető a sípjába fújt, de csak azért, hogy véget vessen az első félidőnek, hiszen már a játékrész hosszabbításában jártunk...
Amúgy legutóbb 2024. november 9-én történt olyasmi, hogy nem a vezetőedző irányította a DVSC-t a kispadról. Akkor Máté Csaba távozása és Nestor El Maestro érkezése között Dombi Tibor asszisztensedzőként volt a beugró – nem először. A Paksi FC elleni szombati bajnokira pedig a Győrben, a fentebb ecsetelt szituációban az ETO szakvezetőjével, Borbély Balázzsal együtt kiállított Sergio Navarro kétmeccses eltiltása miatt kellett ideiglenes helyettes után nézni, és bár a Loki korábbi 35-szörös válogatott szélsője is stábtag továbbra is, ezúttal kollégája, a spanyol Alex Pallarés kapott felhatalmazást az irányításra.
Holott már a rutinos Demjén Patrik is a keret tagja, a debreceni kapuban nem változtatott a stáb, és a 20 éves Erdélyi Benedek már a hetedik percben jelezte, hogy érdemes volt ismét mellette dönteni, ugyanis nagy bravúrral tolta ki a labdát a léc alól Balogh Balázs fejese után. Adott esetben abból a pozícióból paksi részről Ádám Martin, Böde Dániel vagy Tóth Barna szokott fejessel veszélyeztetni, de a kezdőcsapatban egyikükre sem számíthatott Bognár György vezetőedző, előbbi ugyan ott ült a padon, Tóth Barna viszont belázasodott.
Mindkét fél a vártnál szerényebb teljesítményt nyújtott az első félidőben, de a debreceniek reménykedhettek abban, miként a korábbi két idei bajnokin, most is bekezdenek a szünet után. A Diósgyőr ellen a 49., Győrben az 50. percben talált be a Loki, most újra a szünetet követő ötödik perc hozta meg a gólt. Mire, mondjuk, megadták, eltelt még nem kevés idő, a VAR, majd Berke Balázs is vizsgálta, hogy a beívelés után az első lövést leadó, előtte lesről visszalépő Josua Mejías nem hatott-e zavaróan, illetve a kipattanó labdát értékesítő Bárány Donát nem ért-e kézzel a labdához. A jelek szerint egyik „feltétel” sem teljesült, így vezetést szerzett a DVSC. Az előnyt Komáromi György duplázhatta volna meg, de kapu mellé tekerte a labdát (így a DVTK elleni kétgólos második félidei nyitányt nem sikerült lekoppintani), mire Alex Pallerés a mögötte helyet foglaló szurkolók tűzbe hozásával, Bognár György pedig hármas cserével reagált, s a pályára lépők között ott volt Ádám Martin is.
Nos, épp a termetes támadó hagyta ki a paksiak legnagyobb egyenlítési lehetőségét az utolsó negyedóra kezdetén, de előtte még a 100. NB I-es meccsén pályára lépő Bárány Donát lábában maradt a hazai előny megduplázásának lehetősége. Ekkor már lüktetett a mérkőzés, a Paks játékában mindenkor benne van a gól, ezért is volt különösen bosszantó debreceni részről Szuhodovszki Soma két és a kettő között Szűcs Tamás kimaradt lehetősége. Vagyis a DVSC járt közelebb a második gól megszerzéséhez, semmint a Paks az egyenlítéshez, Debrecenben azonban a minimális különbségű győzelemmel sem lehetnek elégedetlenek – főleg, hogy a Loki ezzel ismét fellépett a dobogóra. 1–0
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. ETO FC
|21
|11
|7
|3
|42–21
|+21
|40
|2. Debreceni VSC
|21
|11
|5
|5
|32–25
|+7
|38
|3. Ferencvárosi TC
|20
|11
|4
|5
|37–21
|+16
|37
|4. Paksi FC
|21
|10
|6
|5
|41–29
|+12
|36
|5. Puskás Akadémia
|20
|9
|4
|7
|26–25
|+1
|31
|6. Kisvárda
|21
|9
|4
|8
|26–33
|–7
|31
|7. Zalaegerszegi TE
|20
|7
|6
|7
|30–27
|+3
|27
|8. MTK Budapest
|20
|7
|3
|10
|37–42
|–5
|24
|9. Újpest FC
|20
|6
|5
|9
|28–34
|–6
|23
|10. Diósgyőri VTK
|21
|4
|8
|9
|28–35
|–7
|20
|11. Nyíregyháza Spartacus
|20
|4
|6
|10
|21–35
|–14
|18
|12. Kazincbarcika
|21
|4
|2
|15
|20–41
|–21
|14