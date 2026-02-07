Bárány Donát a 100. NB I-es meccsén győztes gólt szerzett a Paks ellen

LABDARÚGÓ NB I

21. FORDULÓ

Debreceni VSC–Paksi FC 1–0 (0–0)

Debrecen, Nagyerdei Stadion, 4743 néző. Vezette: Berke

Gólszerző: Bárány (50.)

ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

Okkal hihetnénk, olyan szituáció a bajnokságban legfeljebb egyszer alakulhat ki, mint az előző fordulóban a DVSC győri mérkőzésén, amelynek a végén felkavarta az indulatokat az ETO javára megítélt büntető. Nos, a szombati Debrecen–Paks bajnoki első félideje hasonló esettel zárult, a videóelemző rendszer azt vizsgálta, hogy Hinora Kristóf kezét (hasonló módon, ahogy egy hete a debreceni Batik Bencéét) büntetőt érően érte-e el a labda Dzsudzsák Balázs szöglete után. Nos, nem... Berke Balázs játékvezető a sípjába fújt, de csak azért, hogy véget vessen az első félidőnek, hiszen már a játékrész hosszabbításában jártunk...

Amúgy legutóbb 2024. november 9-én történt olyasmi, hogy nem a vezetőedző irányította a DVSC-t a kispadról. Akkor Máté Csaba távozása és Nestor El Maestro érkezése között Dombi Tibor asszisztensedzőként volt a beugró – nem először. A Paksi FC elleni szombati bajnokira pedig a Győrben, a fentebb ecsetelt szituációban az ETO szakvezetőjével, Borbély Balázzsal együtt kiállított Sergio Navarro kétmeccses eltiltása miatt kellett ideiglenes helyettes után nézni, és bár a Loki korábbi 35-szörös válogatott szélsője is stábtag továbbra is, ezúttal kollégája, a spanyol Alex Pallarés kapott felhatalmazást az irányításra.

Holott már a rutinos Demjén Patrik is a keret tagja, a debreceni kapuban nem változtatott a stáb, és a 20 éves Erdélyi Benedek már a hetedik percben jelezte, hogy érdemes volt ismét mellette dönteni, ugyanis nagy bravúrral tolta ki a labdát a léc alól Balogh Balázs fejese után. Adott esetben abból a pozícióból paksi részről Ádám Martin, Böde Dániel vagy Tóth Barna szokott fejessel veszélyeztetni, de a kezdőcsapatban egyikükre sem számíthatott Bognár György vezetőedző, előbbi ugyan ott ült a padon, Tóth Barna viszont belázasodott.

Mindkét fél a vártnál szerényebb teljesítményt nyújtott az első félidőben, de a debreceniek reménykedhettek abban, miként a korábbi két idei bajnokin, most is bekezdenek a szünet után. A Diósgyőr ellen a 49., Győrben az 50. percben talált be a Loki, most újra a szünetet követő ötödik perc hozta meg a gólt. Mire, mondjuk, megadták, eltelt még nem kevés idő, a VAR, majd Berke Balázs is vizsgálta, hogy a beívelés után az első lövést leadó, előtte lesről visszalépő Josua Mejías nem hatott-e zavaróan, illetve a kipattanó labdát értékesítő Bárány Donát nem ért-e kézzel a labdához. A jelek szerint egyik „feltétel” sem teljesült, így vezetést szerzett a DVSC. Az előnyt Komáromi György duplázhatta volna meg, de kapu mellé tekerte a labdát (így a DVTK elleni kétgólos második félidei nyitányt nem sikerült lekoppintani), mire Alex Pallerés a mögötte helyet foglaló szurkolók tűzbe hozásával, Bognár György pedig hármas cserével reagált, s a pályára lépők között ott volt Ádám Martin is.

Nos, épp a termetes támadó hagyta ki a paksiak legnagyobb egyenlítési lehetőségét az utolsó negyedóra kezdetén, de előtte még a 100. NB I-es meccsén pályára lépő Bárány Donát lábában maradt a hazai előny megduplázásának lehetősége. Ekkor már lüktetett a mérkőzés, a Paks játékában mindenkor benne van a gól, ezért is volt különösen bosszantó debreceni részről Szuhodovszki Soma két és a kettő között Szűcs Tamás kimaradt lehetősége. Vagyis a DVSC járt közelebb a második gól megszerzéséhez, semmint a Paks az egyenlítéshez, Debrecenben azonban a minimális különbségű győzelemmel sem lehetnek elégedetlenek – főleg, hogy a Loki ezzel ismét fellépett a dobogóra. 1–0

ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!