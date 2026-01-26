Nemzeti Sportrádió

Marius Corbut szerződtette a Ferencváros – hivatalos

2026.01.26. 17:17
Marius Corbu az FTC-nél folytatja (Fotó: fradi.hu)
Igaznak bizonyultak a Nemzeti Sport értesülései, a labdarúgó NB I-ben címvédő Ferencváros hétfőn szerződtette Marius Corbut.

Beigazolódtak a Nemzeti Sport értesülései, a magyar-román kettős állampolgárságú, román U-válogatott Marius Corbu a ciprusi APOEL-től a Ferencvároshoz igazolt, jelentette be a hírt a magyar klub.

Múlt héten külföldi sajtóértesülések alapján már megírtuk, hogy a Ferencváros labdarúgócsapata szerződtetné a Puskás Akadémia korábbi játékosát, a magyar-román kettős állampolgárságú, román U-válogatott Marius Corbut a ciprusi APOEL-től, de a magyar egylet első ajánlatát visszautasították a szigetországiak. Később megszületett az egyezség a felek között, a 23 éves, csángó származású középpályás sajtóhírek szerint 1.3 millió euróért váltott klubot.

A középpályás az NB I-ben korábban, a Puskás Akadémiában 112 meccsen szerepelt a magyar élvonalban, 12 gólt szerzett, 13 gólpasszt adott. A ciprusi első osztályban pedig másfél idény alatt 35 mérkőzésen hat gólig és hét gólpasszig jutott. Corbu Csíkszeredában nevelkedett, 2020-ban szerződött Felcsútra, ahonnét 2024 nyarán igazolt Ciprusra. A 23 éves játékosnak a jelenlegi idényben 18 bajnokin négy gól és hat gólpassz áll a neve mellett.

Corbu Romániában volt U21-es válogatott, és a felnőttválogatott bő keretébe is bekerült már, de pályára még nem lépett.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL
Érkezők: Elton Acolatse (holland-ghánai, Diósgyőri VTK), Mariano Gómez (argentin, FC Zürich – Svájc), Naby Keita (guineai, Werder Bremen – Németország, kölcsön után végleg), Franko Kovacevic (horvát, NK Celje – Szlovénia), Marius Corbu (magyar-román, APOEL – Ciprus)
Kölcsönbe érkezők:
Kölcsönből visszatértek: Kaján Norbert (FK Csíkszereda – Románia), Shadirac Chyreme Say (ghánai, AC Oulu – Finnország), Varga Ádám (Debreceni VSC) 
Kölcsönből visszatérhet: Isaac Pappoe (ghánai, Dundee United  – Skócia)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek:
Kiszemeltek: Lukács Dániel (Puskás Akadémia)
Távozók: Dhonata* (Dhonata Tavares de Oliveira, brazil, Botafogo-PB – Brazília), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)
Kölcsönbe távozók: Daniel Arzani (ausztrál, Melbourne City – Ausztrália), Varga Zétény (soroksári kooperációs kölcsön után Diósgyőri VTK)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Ismaël Aaneba (francia-marokkói), Fortune Bassey (nigériai), Alekszandar Pesics (szerb, Amedspor – Törökország)

 

