Már az első félidőben eldőlt, a Ferencváros három góllal legyőzte hazai pályán az Újpestet

LABDARÚGÓ NB I

21. FORDULÓ

FERENCVÁROSI TC–ÚJPEST FC 3–0 (3–0)

Budapest, Groupama Aréna, 18 779 néző. Vezette: Bognár T.

Gólszerző: F. Kovacevic (10.), M. Gómez (36.), Kanikovszki (45+1.)

Egészen hihetetlen, de ettől még igaz: már elmúlt tízéves az a gyerek, aki akkor született, amikor az Újpest bajnoki mérkőzésen győzni tudott a Ferencváros ellen! Noha 29 derbit is játszott azóta a két csapat az NB I-ben, abból 22 ferencvárosi sikerrel, hét pedig döntetlennel zárult, újpesti győzelmet nem láthatott az, aki 2016 óta követi figyelemmel a legnagyobb presztízsű hazai párharcot.

Amikor 2015. december 12-én az Újpest Mbaye Diagne fejesével 1–0-s győzelmet aratott a Groupama Arénában, gyanítjuk, egyetlen ember fejében sem fordult meg, hogy a következő évtizedben egyszer sem örülhetnek a lila-fehérek a derbi után. Természetesen a két klub gazdag közös múltjában korábban is előfordult, hogy valamelyik uralt hosszabb időszakot (hogy mást ne mondjunk, az első 15 bajnokit kivétel nélkül a Ferencváros nyerte meg, igaz, ellenfele akkor még úgymond kis csapatnak számított), ám azt, hogy egyikük ekkora fölényre tegyen szert, példátlan. Hol van már az az időszak, amikor 1967 novembere és 1970 novembere között az FTC egyszer sem nyert (hat döntetlen mellett kétszer kikapott), az a hat és fél év pedig minden bizonnyal nosztalgikus érzéseket kelt az Újpest-érzelműekben, amikor 2004 májusa és 2010 szeptembere között kedvenceik kilenc próbálkozásból hétszer verték meg a legnagyobb riválist, kétszer pedig döntetlent értek el ellene. Biztosak lehetünk benne, nagyítóval sem találni Európában hasonló múltú, presztízsű párharcot (akár Angliában a Liverpool és az Everton, akár Skóciában a Celtic és a Rangers vagy Olaszországban a Roma és a Lazio versengését nézzük), amelyikben egyik fél 29 próbálkozásból győzelem nélkül maradt, ám, mint tudjuk, egyszer minden sorozatnak vége szakad.

Természetesen a szombati összecsapásnak is a Fradi volt az esélyese, még akkor is, ha az Újpest jól láthatóan mindent elkövet a felzárkózás érdekében. 2024-ben a Mol szerepvállalása már jelezte, a Megyeri úton új időszámítás kezdődik, aztán amikor tavaly decemberben kiderült, a Hertha BSC-nél legendaként tisztelt 61-szeres válogatott, majd szövetségi kapitány Dárdai Pál sportigazgatóként csatlakozik a projekthez, bebizonyosodott, valóban az őt megillető polcra kerülhet az újpesti labdarúgás. Sok év gondjának és bajának eltüntetéséhez nyilván időre van szükség, azonban Újpesten okkal gondolhatták, mi adhatna nagyobb lendületet a folytatáshoz, mint az ősi ellenfél saját pályán való megfricskázása.

Noha Robbie Keane alig valamivel több mint egy éve irányítja a Ferencvárost, harmadik derbijén már a harmadik újpesti szakvezető ellen meccselhetett: tavaly áprilisban még Bartosz Grzelak volt a lilák vezetőedzője, amikor a zöld-fehérek Habib Maiga és Alekszandar Pesics góljával 2–0-s győzelmet arattak, míg a mostani bajnokság első körében Damir Krznar ült a rivális kispadján a Szusza Ferenc Stadionban az Aljosa Matko és Varga Barnabás találatával 1–1-re végződő bajnokin, szombaton pedig már a Szélesi Zoltán vezette együttes ellen küldhette csatába a labdarúgóit az ír tréner. Noha a Fradi múlt vasárnap még úgy lépett pályára Pakson, hogy ötpontos hátrányban volt az éllovas ETO-val szemben, szombaton az Újpest elleni rangadót már annak tudatában várhatta, hogy ha otthon tartja a három pontot, átveszi a vezetést a táblázaton. Érdekes helyzetet jelentett, hogy ott volt a házigazda kezdő tizenegyében Osváth Attila, aki hat nappal korábban még paksi szerelésben játszotta végig a címvédő elleni, 1–0-ra elveszített 90 percet, a vendégek nagy dobásának pedig az számított, hogy bevetették a Bundesligából érkező, U21-es Európa-bajnok Arne Maiert. A kezdés előtt Gróf Dávidot mint 2026 januárjának legjobb Fradi-játékosát köszöntötték, hogy aztán fantasztikus hangulatban Gruber Zsombor indítsa útjára a labdát.

Az első lehetőség is a 21 éves támadó előtt adódott, ám Mohammed Abu Fani szabadrúgása után a jobb sarok mellé fejelte a labdát. Egy perccel később Gavriel Kanikovszki veszélyeztetett ugyancsak fejjel, ekkor már Banai Dávid bravúrjára volt szüksége a vendégeknek ahhoz, hogy ne kerüljenek hátrányba. A jó hazai kezdést még jobb folytatás követte, Abu Fani jobbról érkező beadása után a hosszú oldalon érkező Franko Kovacevic a 10. percben megtapasztalta, miként robban a stadion akkor, amikor hazai futballista talál be a derbin. Egyértelműen az történt a pályán, amit az FTC akart, árulkodó adatnak bizonyult, hogy még húsz perc sem telt el a találkozóból, jobbról máris négy olyan beadás érkezett az újpestiek kapuja elé, amivel nem tudtak mit kezdeni, arról nem is beszélve, hogy az egyik után gólt kaptak. A játékrész közepén aztán egy mélységi indítással Giorgi Beridze kis híján ziccerben lépett ki, ám centikkel lekésett az átadásról. S ha már a jobb oldali beadásokat említettük, egy onnan érkező szöglet után Mariano Gómez is betalált, majd a hajrában a héten szerződtetett Osváth Attila gólpasszt adott Gavriel Kanikovszkinak: aligha jártak messze az igazságtól azok, akik a lelátón már azt elemezgették, hogy a Fradi 45 perc alatt eldöntötte a derbit.

A szünetben Szélesi Zoltán lecserélte az egyik belső védőjét, Joao Nunest (a helyére Fiola Attila húzódott középre, Gergényi Bence lett a balhátvéd), ami jelezte, a szakember messze nem elégedett a hátsó alakzat stabilitásával. Bodnár Gergő jobb sarkot elkerülő lövése megmutatta, az Újpest közelebb akar kerülni a riválisához, tegyük hozzá, ehhez rámenősebb futballra lett volna szükség. Ebben az időszakban a korábban látottnál többet birtokolta a vendégcsapat a labdát, de egy pillanatig sem lehetett azt érezni, hogy esetleg fordulat állhat be a mérkőzésbe. Majd' 20 perce zajlott a második félidő, amikor Robbie Keane először szánta el magát változtatásra, és Júlio Romao mellett a napokban Ciprusról szerződtetett magyar állampolgársággal is rendelkező Marius Corbut küldte pályára.

A játékrész közepén közel járt a szépítéshez az Újpest: Horváth Krisztofer pazar labdával ugratta ki Nejc Gradisart, ám a támadó lövésénél Gróf megmutatta, tartja azt a formát, ami januárban a Fradi legjobb játékosa címet hozta neki. Nem kérdés, a ferencvárosi és az újpesti labdarúgók más lelkiállapotban, nem ugyanolyan önbizalommal vágtak neki a rangadónak, s bár egy-egy villanás megmutatta, több van a lila-fehérekben, pillanatnyilag még nagy a különbség a csapatok között.

A Ferencváros a bajnokságban zsinórban 30. derbijén maradt veretlen, ráadásul pályaválasztóként sorozatban 16. alkalommal győzte le legnagyobb riválisát, és vasárnapi sikerével az első helyre lépett előre a bajnokságban. 3–0

