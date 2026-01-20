Gróf Dávid öröme: Végre tétmeccsek következnek!

RÁHÚZOTT NÉHÁNY NAPOT a Ferencváros csapata a spanyolországi edzőtáborban, majd hétfő délután útnak indult Budapestre. A nap még a La Mangában található edzőpályán kezdődött, a szakmai stáb alaposan megmozgatta a keret tagjait, hogy aztán a közös ebédet követően a repülőtér felé vegye az irányt az együttes. Az eredeti tervek szerint az FTC már pénteken hazaérkezett volna, ám Robbie Keane vezetőedző – reagálva a kemény budapesti időjárásra, a népligeti edzőpályák fagyos állapotára – meghosszabbította a spanyolországi edzőtábort.

„Jól jött a néhány nap ráadás, Spanyolországban mégiscsak kellemes időjárásban tréningezhettünk – mondta lapunknak a hazaindulás előtt Gróf Dávid, a zöld-fehérek kapusa. – A hétvégén nagyjából tizenöt Celsius-fok volt, de akadt olyan edzőmérkőzésünk, amikor csaknem húsz fokban futballoztunk. A körülményekre nem lehetett panaszunk.”

A Ferencváros La Mangában három edzőmérkőzést játszott, előbb a német másodosztályban szereplő Holstein Kieltől kapott ki 2–0-ra, majd a Bolla Bende­gúzt is soraiban tudó Rapidtól 1–0-ra, a dán FC Midtjylland ellen pedig 1–1-es döntetlent ért el.

„Három nagyon jó ellenféllel találkoztunk. Az első két edzőmérkőzésen még akadozott a játék, a kemény edzéseket követően nehezebben mozogtak a lábak, fáradtabbak voltak az izmok. A harmadik összecsapásra már összeálltunk, próbáltuk kijavítani, ami az első két meccsen nem működött, és ez sikerült is. A Midtjylland ellen már mi játszottunk jobban, a dánok fizikailag rendkívül erősek voltak, mégis mi álltunk közelebb a győzelemhez. Egyedül az eredménnyel nem lehettünk elégedettek, hiszen nem nyertünk.”

A spanyolországi napok alatt az edzéseken volt a hangsúly, a játékosokat alaposan meghajtotta Robbie Keane vezetőedző és stábja, ám csütörtökön máris következik a 2026-os esztendő első tétmérkőzése. Az Európa-ligában a görög bajnokságban 5. helyen álló, az éllovastól 16 pontos hátrányban lévő Panathinaikosz ellen nagy lesz a tét, ha sikerülne a Ferencvárosnak otthon tartania a három pontot, szinte biztosan rájátszás nélkül jutna be az El legjobb tizenhat együttese közé.

„Tisztában vagyunk a találkozó jelentőségével. A Panathinaikosz rendkívül erős, az elmúlt napokban gyakran szót ejtettünk róla. Noha még az edzésekre fókuszáltunk, a görög együttes elleni csata már előkerült, és a szakmai stábbal elemeztük is a rivális játékát. Kemény kilencven perc vár ránk, jók a játékosai, és más stílust képvisel, mint azok a csapatok, amelyekkel Spanyolországban találkoztunk. A videóelemzőink mindenkinek átadták az ellenfél futballistáiról szóló összeállítást, az enyém két részből állt. A videóanyag első része a rivális támadóit mutatta be, merre mozognak, miként reagálnak a tizenhatoson belül, a másik pedig a szögletekre és szabadrúgásokra készít fel.”

A 36 éves kapus a közelmúltban saját tapasztalatot is szerzett a Pana­thinaikoszról, hiszen mielőtt a Ferencvároshoz érkezett, a görög Levadia­koszt erősítette. Pontosan tudja, milyen minőségű csapat a Panathinaikosz, de a Ferencvárosnak a Groupama Arénában csakis a győzelem jöhet számításba. Gróf Dávid külön kitért a görög sztárcsapat vezetőedzőjére, hiszen a spanyol Rafael Benítez a világ egyik legjobb edzője, nem véletlenül irányította korábban többek között a Real Madridot és a Liverpoolt.

„Úgy készülünk, ha sikerül megnyerni a csütörtök esti összecsapást, az utolsó fordulóban a Nottingham Forest otthonában teher nélkül léphetünk pályára, ami nem lenne hátrány.”

Gróf Dávid helyzete Dibusz Dénes elhúzódó sérülésével még inkább kiemelt lett a csapaton belül, hiszen ő számít első számú kapusnak, szinte biztos, hogy a Panathinaikosz ellen ő kezd. De nem szeretne ezzel foglalkozni, élvezi, hogy védhet és a segítségére lehet a Fradinak.

„Nagyon élvezem ezeket a találkozókat. A legutóbbi öt mérkőzésen én álltam a kapuban, úgy érzem, mindig tudtam kis pluszt adni. Szeretném ott folytatni, ahol decemberben abbahagytam, nem akarom túlgondolni a dolgokat. Elég rutinos vagyok már ahhoz, hogy kezelni tudjam ezeket a helyzeteket, élvezem, hogy ilyen mérkőzéseken védhetek. Végre tétmeccsek következnek!”

A Ferencvárosnál nem tagadják, a nemzetközi kupaszereplés rendkívül fontos a klubnak, de a bajnokság kiemelt fontosságú, és ez idén sincs másképpen. Gróf Dávid is úgy tartja, a bajnokság előnyt élvez.

„A legfontosabb a bajnokság! Bánt bennünket, hogy nem az első helyen teleltünk, de nem aggódom, amikor megérkeztem a Fradihoz, ugyanez volt a helyzet, mégis bajnokok lettünk. Bajnoki cím nélkül sokkal nehezebb a nemzetközi kupában sikert elérni.”

Nem akármilyen hetek várnak az FTC-re: a Panathinaikosz elleni csütörtöki találkozó után vasárnap a rivális ETO FC érkezik a Groupama Arénában az NB I-ben, majd az Európa-ligában Angliába, a Nottingham Forest otthonába utazik az együttes, aztán következik a Paks elleni bajnoki és az Újpest elleni derbi.