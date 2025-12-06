Három-három debreceni, diósgyőri és paksi labdarúgó került be az 5. forduló álomcsapatába

A forduló legjobb játékosának Babos Bencét, a DVTK 8-as osztályzatot kapó középpályását választották. Nagyon jó napot fogott ki a Diósgyőr játékosa: két gólig jutott, így kulcsszerepet játszott csapata 4–1-es győzelmében a Nyíregyháza otthonában. Végig veszélyesen futballozott, az ő beadása után jutott tizenegyeshez a DVTK.

AZ 5. FORDULÓ VÁLOGATOTTJA

KOVÁCSIK 7 (Paksi FC) – KECSKÉS Á. 7 (Diósgyőri VTK), KULBACSUK 7 (Debreceni VSC), GONCALVES 7 (Újpest FC) – BABOS 8 (Diósgyőri VTK), SZŰCS T. 7 (Debreceni VSC), PAPP K. 7 (Paksi FC), DZSUDZSÁK 7 (Debreceni VSC) – ACOLATSE 8 (Diósgyőri VTK), HAHN 7 (Paksi FC), ÁTROK 7 (MTK Budapest)

A forduló játékvezetője: Zimmermann Márió 9 – Berényi Ákos, Becséri Gergely (MTK Budapest–Paksi FC)

AZ 5. FORDULÓ EREDMÉNYEI

Augusztus 22., péntek

Puskás Akadémia–Debreceni VSC 1–3

Augusztus 23., szombat

Zalaegerszegi TE FC–Újpest FC 1–4

Nyíregyháza Spartacus FC–Diósgyőri VTK 1–4

Augusztus 24., vasárnap

MTK Budapest–Paksi FC 2–3

December 3., szerda

Kolorcity Kazincbarcika SC–ETO FC 1–3

December 4., csütörtök

Kisvárda Master Good–Ferencvárosi TC 0–1