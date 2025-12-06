Nemzeti Sportrádió

Három-három debreceni, diósgyőri és paksi labdarúgó került be az 5. forduló álomcsapatába

2025.12.06.
A Debrecent, a Diósgyőrt és a Paksot is három játékos képviseli a labdarúgó NB I 5. fordulójának válogatottjában, emellett az MTK és az Újpest egy-egy futballistája került be az álomcsapatba.

A forduló legjobb játékosának Babos Bencét, a DVTK 8-as osztályzatot kapó középpályását választották. Nagyon jó napot fogott ki a Diósgyőr játékosa: két gólig jutott, így kulcsszerepet játszott csapata 4–1-es győzelmében a Nyíregyháza otthonában. Végig veszélyesen futballozott, az ő beadása után jutott tizenegyeshez a DVTK.

AZ 5. FORDULÓ VÁLOGATOTTJA
KOVÁCSIK 7 (Paksi FC) – KECSKÉS Á. 7 (Diósgyőri VTK), KULBACSUK 7 (Debreceni VSC), GONCALVES 7 (Újpest FC) – BABOS 8 (Diósgyőri VTK), SZŰCS T. 7 (Debreceni VSC), PAPP K. 7 (Paksi FC), DZSUDZSÁK 7 (Debreceni VSC) – ACOLATSE 8 (Diósgyőri VTK), HAHN 7 (Paksi FC), ÁTROK 7 (MTK Budapest)

A forduló játékvezetője: Zimmermann Márió 9 – Berényi Ákos, Becséri Gergely (MTK Budapest–Paksi FC)

AZ 5. FORDULÓ EREDMÉNYEI
Augusztus 22., péntek
Puskás Akadémia–Debreceni VSC 1–3
Augusztus 23., szombat
Zalaegerszegi TE FC–Újpest FC 1–4
Nyíregyháza Spartacus FC–Diósgyőri VTK 1–4
Augusztus 24., vasárnap
MTK Budapest–Paksi FC 2–3
December 3., szerda
Kolorcity Kazincbarcika SC–ETO FC 1–3
December 4., csütörtök
Kisvárda Master Good–Ferencvárosi TC 0–1

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

  1. Ferencvárosi TC

15

8

4

3

31–17

+14 

28 

  2. Debreceni VSC

15

8

4

3

25–19

+6 

28 

  3. ETO FC

15

7

5

3

30–16

+14 

26 

  4. Paksi FC

15

6

6

3

32–24

+8 

24 

  5. Kisvárda

15

7

2

6

18–23

–5 

23 

  6. Puskás Akadémia

15

6

4

5

21–20

+1 

22 

  7. MTK Budapest

15

6

2

7

28–29

–1 

20 

  8. Zalaegerszegi TE

15

5

4

6

23–22

+1 

19 

  9. Újpest FC

15

4

4

7

21–26

–5 

16 

10. Diósgyőri VTK

15

3

6

6

21–27

–6 

15 

11. Nyíregyháza Spartacus

15

3

5

7

18–29

–11 

14 

12. Kazincbarcika

15

3

2

10

15–31

–16 

11 

 

