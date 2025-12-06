Három-három debreceni, diósgyőri és paksi labdarúgó került be az 5. forduló álomcsapatába
A forduló legjobb játékosának Babos Bencét, a DVTK 8-as osztályzatot kapó középpályását választották. Nagyon jó napot fogott ki a Diósgyőr játékosa: két gólig jutott, így kulcsszerepet játszott csapata 4–1-es győzelmében a Nyíregyháza otthonában. Végig veszélyesen futballozott, az ő beadása után jutott tizenegyeshez a DVTK.
AZ 5. FORDULÓ VÁLOGATOTTJA
KOVÁCSIK 7 (Paksi FC) – KECSKÉS Á. 7 (Diósgyőri VTK), KULBACSUK 7 (Debreceni VSC), GONCALVES 7 (Újpest FC) – BABOS 8 (Diósgyőri VTK), SZŰCS T. 7 (Debreceni VSC), PAPP K. 7 (Paksi FC), DZSUDZSÁK 7 (Debreceni VSC) – ACOLATSE 8 (Diósgyőri VTK), HAHN 7 (Paksi FC), ÁTROK 7 (MTK Budapest)
A forduló játékvezetője: Zimmermann Márió 9 – Berényi Ákos, Becséri Gergely (MTK Budapest–Paksi FC)
AZ 5. FORDULÓ EREDMÉNYEI
Augusztus 22., péntek
Puskás Akadémia–Debreceni VSC 1–3
Augusztus 23., szombat
Zalaegerszegi TE FC–Újpest FC 1–4
Nyíregyháza Spartacus FC–Diósgyőri VTK 1–4
Augusztus 24., vasárnap
MTK Budapest–Paksi FC 2–3
December 3., szerda
Kolorcity Kazincbarcika SC–ETO FC 1–3
December 4., csütörtök
Kisvárda Master Good–Ferencvárosi TC 0–1
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Ferencvárosi TC
15
8
4
3
31–17
+14
28
|2. Debreceni VSC
15
8
4
3
25–19
+6
28
|3. ETO FC
15
7
5
3
30–16
+14
26
|4. Paksi FC
15
6
6
3
32–24
+8
24
|5. Kisvárda
15
7
2
6
18–23
–5
23
|6. Puskás Akadémia
15
6
4
5
21–20
+1
22
|7. MTK Budapest
15
6
2
7
28–29
–1
20
|8. Zalaegerszegi TE
15
5
4
6
23–22
+1
19
|9. Újpest FC
15
4
4
7
21–26
–5
16
|10. Diósgyőri VTK
15
3
6
6
21–27
–6
15
|11. Nyíregyháza Spartacus
15
3
5
7
18–29
–11
14
|12. Kazincbarcika
15
3
2
10
15–31
–16
11