Az ETO hármat lőtt a Kazincbarcikának, és tovább üldözi az éllovast

LABDARÚGÓ NB I

AZ 5. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS

Kolorcity Kazincbarcika SC–ETO FC 1–3 (0–1)

Mezőkövesd, Városi Stadion, 500 néző. Vezette: Csonka

Gólszerző: Makrai (46.), ill. Vitális (35.), Bánáti (60.), Gavrics (74.)

Kiállítva: Vingler (77., ETO)

Augusztus vége helyett december elején rendezték meg a mérkőzést, amelyen az újonc Kazincbarcika az ETO FC-t fogadta, ugyebár Mezőkövesden, a pályaválasztó albérletében. Az NB I 5. fordulójára kiírt mérkőzést a győri csapat kérésére a nemzetközi kupaszereplése miatt halasztották el, mert az utolsó nyári hónap végén a Konferencialiga-főtáblára jutásért játszott meccseket az ETO FC. Nemcsak a győrieknek jött jól annak idején a mérkőzés átütemezése, hanem a barcikaiaknak is, Kuttor Attila vezetőedzőnek ugyanis szinte a nulláról kellett csapatot építenie az évad elején azok után, hogy az NB II-ből való feljutást követően szétszéledt a keret, és rengeteg új játékost igazoltak.

Az ETO FC-nél Borbély Balázs vezetőedző most a rotáció, a frissítés jegyében a legutóbbi bajnokin a kezdőcsapatba jelölt öt játékosát is a kispadra ültette, hogy másoknak is lehetőséget tudjon adni, az MTK Budapest háromgólos legyőzése után négy nappal, illetve négy nappal az ezt követő újabb, Kazincbarcika elleni bajnoki előtt, amelyet majd Győrben rendeznek. Ilyesmire nem volt lehetősége a barcikai szakvezetőnek, aki minőségét tekintve szűk keretéből, csak kényszerű ok miatt változtatott az előző mérkőzés kezdőjén: a múlt szombaton, a DVTK ellen megsérült Trencsényi Bence maradt ki, helyette Schuszter Roland kezdett, akinek ez volt a kilencedik élvonalbeli mérkőzése, és a második olyan NB I-es bajnokija, amikor befért a tizenegybe. Az új fiú a középpálya jobb oldalán kapott helyet, és ezúttal a Kazincbarcika nem a megszokott 4–2–3–1-ben játszott, hanem 4–4–2-ben. A két támadó a hórihorgasnak nem nevezhető Martin Slogar és Meshack Ubochioma volt, a sebességüket szerették volna kamatoztatni a hazaiak, a védekezés során megszerzett labdák utáni gyors átmenetekkel. A mérkőzés elején a duó fickándozását, váltásait szoknia kellett a győri védelemnek, de aztán megtalálták az ellenszert. A vendégek húsz perc játék után egyre több gólszerzési lehetőséget teremtettek, Zseljko Gavrics volt nagyon aktív, aki háromszor is veszélyeztetett, a 25. percben a jobb kapufát találta el a labdával. Az ETO FC mezőnyfölényét Bánáti Kevin megpattanó és lécen csattanó lövése erősítette fel, néhány másodperccel később pedig jött a győri gól: Vitális Milán szép kapáslövéssel váltotta előnyre a fölényt.

A második félidőre két új támadót küldött a pályára Kuttor Attila vezetőedző, Könyves Norbertet és Makrai Gábort, utóbbi az első labdaérintéséből, tizenhét másodpercen belül gólt szerzett. Nem sokkal később Könyves Norbert lövésénél a győri kapus remek védése akadályozta meg a második gólt. Ekkor már a két becserélt játékos jelentette a támadóduót, Slogar és Ubochioma pedig a középpálya szélére húzódott ki. Az erősödő esőben a meggyengült hazai középpályás-védekezést kihasználta az ETO FC, a zavartalanul a kapu elé kanyarított labdát Bánáti Kevin fejjel váltotta gólra. Tizennégy perccel később Zseljko Gavrics szép lövése már a harmadik győri találatot jelentette, amivel eldőlni látszott a mérkőzés. Az izgalmakról Vingler László gondoskodott, aki második sárga lapja után pirosat is kapott, így negyedórát emberelőnyben játszott a Kazincbarcika – hiába.

A győzelemmel az ETO FC a 6. forduló után visszakapaszkodott a dobogóra, mégpedig a második helyre, a sereghajtó Kazincbarcikának pedig sorozatban ez volt az ötödik nyeretlen bajnokija. 1–3

