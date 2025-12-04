Az Újpest FC visszarendelte játékosát Diósgyőrből – hivatalos

A DVTK csütörtök délutáni közleménye szerint az Újpest FC azért hívta vissza Babós Leventét, mert a játékos kevés játéklehetőséget kapott.

A 21 éves középhátvéd idén nyáron csatlakozott a diósgyőriekhez, és két bajnoki mérkőzésen lépett pályára a csapat mezében (egyszer kezdőként, egyszer csereként). Az elmúlt hetekben bőrgyógyászati műtét miatt hiányzott az edzésekről is.