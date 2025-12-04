Nemzeti Sportrádió

Az Újpest FC visszarendelte játékosát Diósgyőrből – hivatalos

2025.12.04. 14:16
Babós Leventének nem igazán jött be a nyári váltás (Fotó: DVTK)
A labdarúgó NB I-ben szereplő Diósgyőri VTK hivatalos csatornáin bejelentette, hogy az Újpest FC visszarendelte Babós Leventét a kölcsönből.

A DVTK csütörtök délutáni közleménye szerint az Újpest FC azért hívta vissza Babós Leventét, mert a játékos kevés játéklehetőséget kapott.

A 21 éves középhátvéd idén nyáron csatlakozott a diósgyőriekhez, és két bajnoki mérkőzésen lépett pályára a csapat mezében (egyszer kezdőként, egyszer csereként). Az elmúlt hetekben bőrgyógyászati műtét miatt hiányzott az edzésekről is.

 

 

 

