Socca-vb: Fortuna elfordult a magyaroktól – a mieink szétlövésben búcsúztak

„A balsors tényleg üldözi a magyarokat…”

Ezt a mondatot a magyar soccaválogatott szerb felmenőkkel rendelkező, délvidéki csapatkapitánya, az elnyűhetetlen Petrics Branko dünnyögte összetörten maga elé néhány perccel a németek elleni elvesztett nyolcaddöntő után.

És nem véletlenül volt az egész magyar társaság összezuhanva, egy futballista pontosan érzi, mikor érdemelte volna meg a sikert, és most a mieink kiesésében Fortuna is szerepet játszott.

Nagyszerűen kezdődött a pénteki nap utolsó nyolcaddöntője a számunkra, hiszen Fekete Olivér már a 2.. percben ellopott egy labdát és a kapus lába között a hálóba lőtt. Kispályán óriási előnyt jelent, ha valaki vezetést szerez, és a németek nem is tudtak mit kezdeni a szervezett magyar védekezéssel, mégis kiegyenlítettek, mégpedig nem is egy kapura lövés után, Tobias Haitz felpasszolt labdája megpattant Filkor Benjáminon és a labda a rövid sarokban kötött ki.

Az első félidő hátralévő részében még emberelőnybe került a magyar csapat, egyszer sikerült is végigjátszani a helyzetet, de az utolsó passz Szabó Donát mögé érkezett, aki nem tudott gólt lőni közvetlen közelről.

Az első játékrész még valamennyire kiegyenlítettnek tűnt, a másodikban viszont nem volt kapura lövése a németeknek, a magyar csapat taktikusan védekezett. Szabó Marcellék tesztelték néhányszor az ellenfél kapusát, aki nem akart hibázni, mindig elakadt benne a próbálkozás. A hajrában már érezni lehetett, hogy szétlövés dönt a továbbjutó sorsáról.

Soccában nem hetesek vagy kilencesek vannak, hanem a mezőnyjátékosnak rá kell vezetnie a labdát a kapusra a félpályáról és tíz másodpercen belül befejezni az akciót. A mieink Fekete révén betaláltak a második körben, de a németek a harmadikban egyenlítettek, így ment tovább az idegek csatája. Szpirulisz Markosz és Tolnay Rokkó is a kapufát találta el, az ellenfél ötödik rúgója viszont betalált, így Németország jutott tovább.

„Büszkék lehettek magatokra, száz százalékot adtatok ki magatokból ezen a mérkőzésen, igazságtalan játék néha a futball!” – mondta a meccs után a játékosoknak Rozman Sándor szövetségi kapitány.

A vigasztalás persze ilyenkor keveset ér, mert nagyon keserű volt így ez a pirula.

SOCCA VB, MEXIKÓ

Nyolcaddöntő

Németország–Magyarország 2–1 (1–1, 0–0, 1–0) – szétlövés után

G: Haitz (8.), Fries (40.), illetve Fekete (2.)

A magyar válogatott kerete

Kapusok: Iváncsik Norbert, Szacskó László. Mezőnyjátékosok: Bartucz Martin, Beliczky Gergő, Fekete Olivér, Filkor Benjámin, Petrics Branko, Szabó Bence, Szabó Donát, Szabó Marcell, Szpirulisz Markosz, Tolnay Rokkó, Viscsák György