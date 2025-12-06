Nemzeti Sportrádió

Vívás: hét magyar a férfi párbajtőrözők vancouveri vk-viadalának főtábláján

KOVÁCS ERIKAKOVÁCS ERIKA
Vágólapra másolva!
2025.12.06. 07:42
null
Andrásfi Tibor is a főtáblára jutott Vancouverben (Fotó: archív)
Címkék
vívás férfi párbajtőr párbajtőr
Hét magyar lépett pástra a férfi párbajtőrözők vancouveri vk-viadalának selejtezőjében magyar idő szerint pénteken éjszaka, öten sikeres napot zártak.

 

Ha ez így folytatódik a férfiak között Vancouverben, a 64-es tábla küzdelmeinek végén is örülhetünk: a férfi párbajtőrözők világkupaversenyének pénteki – magyar idő szerint szombat hajnalra átnyúló – selejtezőjében hét magyar lépett pástra. 
A csoportkörből mindannyian továbbjutottak, s mindenkire két-két egyenes kieséses asszó várt: két olimpiai bajnokunk, Andrásfi Tibor és Nagy Dávid ezeket szépen hozta is, így „felléptek” párizsi társaik mellé a főtáblára – Siklósi Gergely és Koch Máté kiemeltként csak a 64 között csatlakozik be a versenybe. 

A párizsi aranyérmesek mellett a két, a „nagycsapatban” már többször helyet kapó Keszthelyi Zsombor és Kovács Gergely is abszolválta a további két asszót, akárcsak Fenyvesi Csaba, a nap két magyar búcsúzója Kulcsár Viktor és Somody Soma voltak – utóbbit magyar is búcsúztatta, hiszen a selejtezős nap utolsó körében Nagy Dáviddal került szembe. 

VILÁGKUPAVERSENY, VANCOUVER

Párbajtőr. Férfiak. Egyéni. A csoportmérkőzéseken: Siklósi Gergely, Koch Máté (kiemeltek), Nagy Dávid 5 győzelem/1 vereség, Kulcsár Viktor 5/1, Andrásfi Tibor 4/2, Keszthelyi Zsombor 4/2, Kovács Gergely 4/2, Somody Soma 4/2, Fenyvesi Csaba 4/2. 

A 96 közé jutásért: Nagy D.–Dergay (német) 15:11, Andrásfi–Jang Hjo Min (dél-koreai) 15:9, Keszthelyi–Yip (hongkongki) 15:6, Kovács G–Djatsuk (észt) 15:11, Fenyvesi–R. Tulen (holland) 15:13, Somody–Alimzanov (kazah) 15:11, East (brit)–Kulcsár 15:13. 
A 64 közé jutásért: Nagy D.–Somody 15:6, Andrásfi–Szvicskar (ukrán) 15:5, Keszthelyi–Sarlajmov (kazah) 15:13, Kovács G.–Antkiewitz (lengyel) 15:12, Fenyvesi–Lopez Pourtier (francia) 15:8 


 

 

vívás férfi párbajtőr párbajtőr
Legfrissebb hírek

Vívás: öt magyar a férfi kardozók orléans-i GP-viadalának főtábláján

Egyéb egyéni
17 órája

Vívás: Pásztor és Kondricz főtáblás a puszani tőr-világkupaversenyen

Egyéb egyéni
Tegnap, 11:32

Vívás: három férfi tőrözőnk főtáblás a fukuokai vk-viadalon

Egyéb egyéni
Tegnap, 11:06

Vívás: Muhari és Büki főtáblás a vancouveri vk-viadalon

Egyéb egyéni
Tegnap, 7:41

Vívás: öt női kardozónk az orléans-i GP-viadal főtábláján

Egyéb egyéni
2025.12.04. 18:44

Vívás: Petrovszki Áron a junior és a kadét ob-t is megnyerte

Utánpótlássport
2025.12.03. 17:37

Vívás: az esélyesek nyerték a kadét párbajtőrözők ob-ját

Utánpótlássport
2025.11.30. 20:43

Vívás: Papp Jázmin és Horváth Márk is bronzérmes a junior-világkupán

Utánpótlássport
2025.11.29. 18:16
Ezek is érdekelhetik