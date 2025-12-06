Vívás: hét magyar a férfi párbajtőrözők vancouveri vk-viadalának főtábláján

Ha ez így folytatódik a férfiak között Vancouverben, a 64-es tábla küzdelmeinek végén is örülhetünk: a férfi párbajtőrözők világkupaversenyének pénteki – magyar idő szerint szombat hajnalra átnyúló – selejtezőjében hét magyar lépett pástra.

A csoportkörből mindannyian továbbjutottak, s mindenkire két-két egyenes kieséses asszó várt: két olimpiai bajnokunk, Andrásfi Tibor és Nagy Dávid ezeket szépen hozta is, így „felléptek” párizsi társaik mellé a főtáblára – Siklósi Gergely és Koch Máté kiemeltként csak a 64 között csatlakozik be a versenybe.

A párizsi aranyérmesek mellett a két, a „nagycsapatban” már többször helyet kapó Keszthelyi Zsombor és Kovács Gergely is abszolválta a további két asszót, akárcsak Fenyvesi Csaba, a nap két magyar búcsúzója Kulcsár Viktor és Somody Soma voltak – utóbbit magyar is búcsúztatta, hiszen a selejtezős nap utolsó körében Nagy Dáviddal került szembe.

VILÁGKUPAVERSENY, VANCOUVER

Párbajtőr. Férfiak. Egyéni. A csoportmérkőzéseken: Siklósi Gergely, Koch Máté (kiemeltek), Nagy Dávid 5 győzelem/1 vereség, Kulcsár Viktor 5/1, Andrásfi Tibor 4/2, Keszthelyi Zsombor 4/2, Kovács Gergely 4/2, Somody Soma 4/2, Fenyvesi Csaba 4/2.

A 96 közé jutásért: Nagy D.–Dergay (német) 15:11, Andrásfi–Jang Hjo Min (dél-koreai) 15:9, Keszthelyi–Yip (hongkongki) 15:6, Kovács G–Djatsuk (észt) 15:11, Fenyvesi–R. Tulen (holland) 15:13, Somody–Alimzanov (kazah) 15:11, East (brit)–Kulcsár 15:13.

A 64 közé jutásért: Nagy D.–Somody 15:6, Andrásfi–Szvicskar (ukrán) 15:5, Keszthelyi–Sarlajmov (kazah) 15:13, Kovács G.–Antkiewitz (lengyel) 15:12, Fenyvesi–Lopez Pourtier (francia) 15:8



