Szatmári Csaba: A Nyíregyháza elleni bajnoki „a” meccs

Rangadó előtt áll a Diósgyőri VTK: a csapat az ősi ellenfél Nyíregyháza Spartacust fogadja szombaton 12.30-kor. A tizedik helyen szerénykedő miskolciak esetleges győzelmükkel megenyhíthetnék a drukkereket, akik a gyengébb szereplés láttán rendre hangot adnak elégedetlenségüknek.

„A Nyíregyháza elleni bajnoki nem egy mérkőzés a sok közül, hanem »a« meccs – mondta lapunknak Szatmári Csaba, a diósgyőriek 31 éves védője. – Ilyenkor mindent félre kell tenni, nincs mellébeszélés és kifogás, mondván, hogy majd a következő meccsen javítunk: ez az összecsapás nemcsak a bajnokság kimenetele szempontjából lényeges, hanem igazi presztízscsata. Fontos a városnak, a klubnak, a szurkolóknak. Meg kell mutatnunk, hogy többre vagyunk képesek, mint amit a tabella mutat. A Szpari csak egy ponttal szerzett kevesebbet, mint mi, s igazán kétarcú csapat: képes legyőzni a Ferencvárost idegenben, de ha nem fog ki jó napot, akkor odahaza kap ki a Debrecentől három-nullára. Többször is elmondtuk, mindenki képes legyőzni mindenkit az NB I-ben, ezt tapasztalhatjuk is hétről hétre – a jobbik énünket akarjuk mutatni, s idehaza nyernünk kell a Nyíregyháza ellen. A szereplésünkkel természetesen nem vagyunk elégedettek, többet vártunk magunktól, s bár akadnak pozitív eredmények is, az évben hátralévő három bajnokin, a nyíregyháziak, a felcsútiak és a ferencvárosiak ellen minél több pontot össze akarunk gyűjteni, s végre felzárkózni a középmezőnyhöz.”

Emlékezhetünk, Szatmári Csaba nyolc és fél hónap után, október közepén tért vissza februári bokatörését követően, s azóta hat élvonalbeli bajnokit játszott le, négyszer kezdőként végig a pályán lehetett, míg kétszer egy-egy fél­idő jutott neki.

„Egyre jobb formában és állapotban érzem magam, egyre bátrabban vállalom az ütközéseket, a test test elleni csatákat. De még közel sem vagyok csúcsformában, többet várok el magamtól.”

A hírek szerint Diósgyőrben továbbra is többen bajlódnak sérüléssel: a szakmai stáb egyelőre nem számíthat Bárdos Bencére, Yohan Croizet-ra, Anderson Esitire, Ivan Saponjicsra és Szakos Bencére sem – kérdés, mikor épülhetnek fel.

LABDARÚGÓ NB I

16. FORDULÓ

December 6., szombat

12.30: Diósgyőri VTK–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

14.45: Debreceni VSC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

17.00: Paksi FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

December 7., vasárnap

13.15: ETO FC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!

17.00: Ferencvárosi TC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

19.30: Újpest FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!