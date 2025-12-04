Szatmári Csaba: A Nyíregyháza elleni bajnoki „a” meccs
Rangadó előtt áll a Diósgyőri VTK: a csapat az ősi ellenfél Nyíregyháza Spartacust fogadja szombaton 12.30-kor. A tizedik helyen szerénykedő miskolciak esetleges győzelmükkel megenyhíthetnék a drukkereket, akik a gyengébb szereplés láttán rendre hangot adnak elégedetlenségüknek.
„A Nyíregyháza elleni bajnoki nem egy mérkőzés a sok közül, hanem »a« meccs – mondta lapunknak Szatmári Csaba, a diósgyőriek 31 éves védője. – Ilyenkor mindent félre kell tenni, nincs mellébeszélés és kifogás, mondván, hogy majd a következő meccsen javítunk: ez az összecsapás nemcsak a bajnokság kimenetele szempontjából lényeges, hanem igazi presztízscsata. Fontos a városnak, a klubnak, a szurkolóknak. Meg kell mutatnunk, hogy többre vagyunk képesek, mint amit a tabella mutat. A Szpari csak egy ponttal szerzett kevesebbet, mint mi, s igazán kétarcú csapat: képes legyőzni a Ferencvárost idegenben, de ha nem fog ki jó napot, akkor odahaza kap ki a Debrecentől három-nullára. Többször is elmondtuk, mindenki képes legyőzni mindenkit az NB I-ben, ezt tapasztalhatjuk is hétről hétre – a jobbik énünket akarjuk mutatni, s idehaza nyernünk kell a Nyíregyháza ellen. A szereplésünkkel természetesen nem vagyunk elégedettek, többet vártunk magunktól, s bár akadnak pozitív eredmények is, az évben hátralévő három bajnokin, a nyíregyháziak, a felcsútiak és a ferencvárosiak ellen minél több pontot össze akarunk gyűjteni, s végre felzárkózni a középmezőnyhöz.”
Emlékezhetünk, Szatmári Csaba nyolc és fél hónap után, október közepén tért vissza februári bokatörését követően, s azóta hat élvonalbeli bajnokit játszott le, négyszer kezdőként végig a pályán lehetett, míg kétszer egy-egy félidő jutott neki.
„Egyre jobb formában és állapotban érzem magam, egyre bátrabban vállalom az ütközéseket, a test test elleni csatákat. De még közel sem vagyok csúcsformában, többet várok el magamtól.”
A hírek szerint Diósgyőrben továbbra is többen bajlódnak sérüléssel: a szakmai stáb egyelőre nem számíthat Bárdos Bencére, Yohan Croizet-ra, Anderson Esitire, Ivan Saponjicsra és Szakos Bencére sem – kérdés, mikor épülhetnek fel.
LABDARÚGÓ NB I
16. FORDULÓ
December 6., szombat
12.30: Diósgyőri VTK–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
14.45: Debreceni VSC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
17.00: Paksi FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
December 7., vasárnap
13.15: ETO FC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!
17.00: Ferencvárosi TC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
19.30: Újpest FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Debreceni VSC
15
8
4
3
25–19
+6
28
|2. ETO FC
15
7
5
3
30–16
+14
26
|3. Ferencvárosi TC
14
7
4
3
30–17
+13
25
|4. Paksi FC
15
6
6
3
32–24
+8
24
|5. Kisvárda
14
7
2
5
18–22
–4
23
|6. Puskás Akadémia
15
6
4
5
21–20
+1
22
|7. MTK Budapest
15
6
2
7
28–29
–1
20
|8. Zalaegerszegi TE
15
5
4
6
23–22
+1
19
|9. Újpest FC
15
4
4
7
21–26
–5
16
|10. Diósgyőri VTK
15
3
6
6
21–27
–6
15
|11. Nyíregyháza
15
3
5
7
18–29
–11
14
|12. Kazincbarcika
15
3
2
10
15–31
–16
11