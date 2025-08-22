A Puskás Akadémia kikapott odahaza a Debrecentől!

NB I

5. FORDULÓ

Puskás Akadémia FC–Debreceni VSC 1–3 (Lukács D. 61., ill. Dzsudzsák 45., Szűcs T. 86., Kulbacsuk 90+1.)

Felcsút, Pancho Aréna, 1200 néző. V: Zierkelbach

ONLINE KÖZVETÍTÉS, ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK ITT!

AZOK A SZURKOLÓK, akik az előző idény Puskás Akadémia–DVSC párharcaiból indultak ki, egyvalamiben biztosak lehettek: érdemes az utolsó pillanatig a helyükön maradniuk, a hajrá biztosan tartogat majd izgalmakat. Az a mellékszál mégis lényeges, hogy mindhárom bajnokit a felcsúti együttes nyerte meg – na, de milyen körülmények között!

A bajnokság első körében a Pancho Arénában találkozott a két csapat, és bár a házigazda előtt több lehetőség adódott, a győztes találatot csak a 89. percben tudta megszerezni Wojciech Golla fejesével. A debreceni meccsen Vajda Botond remek lövésével a Loki szerzett vezetést az első félidőben, aztán Nagy Zsolt büntetőből egyenlített, s amikor mindenki azt gondolta, döntetlen születik, jött Jakub Plsek, és a 95. percben eldöntötte a pontok sorsát. A májusi összecsapáson egészen a 88. percig 2–1-re vezetett a Puskás Akadémia, a hajrá azonban még három találatot hozott. Jonathan Levi egy perccel a rendes játékidő vége előtt lőtt gólt, utána Shedrach Kaye a 95. percben szépített, Mondovics Kevin pedig a 98.-ban varrta el a szálakat, így 4–2 lett a vége, vagyis túlzás nélkül állíthatjuk, ebben a párharcban garantálva van a izgalom a végén.

Az első említésre méltó eseményre ezúttal alig öt percet kellett várni: Markgráf Ákos vesztett labdát a felezővonalnál, a DVSC létszámfölényes támadást vezetett, és bár az igazán jó megoldás talán az lett volna, ha Kocsis Dominik a hosszú oldalon érkező Bárány Donátot játssza meg, a szélső a lövést választotta, Szappanos Péter pedig védeni tudott. Némileg meglepő módon inkább a hazaiak térfelén zajlott a játék, ám ez nem járt azzal, hogy a Loki nyomás alá helyezi a felcsútiak kapuját. Nem sokkal a játékrész közepe után egy felívelésnél Nagy Zsolt fejjel Joel Fameyehet játszotta meg, a támadó jól ugratta ki az előző fordulóban a Ferencváros ellen két gólt is szerző Lukács Dánielt, ő azonban egy ütemmel később lőtt, mint kellett volna, így rosszabb lett a szög, Varga Ádám pedig magabiztosan hárított. Egyre inkább a Puskás Akadémia akarata érvényesült, aztán a 45. percben Kocsis Dominik elfutott a bal szélen, Patrizio Stronati nem tudta megállítani, a szélső egészen az öt és feles sarkáig robogott, laposan középre gurított, Dzsudzsák Balázs pedig 14 méterről kilőtte a bal alsó sarkot.

Nem jelentett meglepetést, hogy a két vezetőedző közül Hornyák Zsolt változtatott először: érkezett az előző idény NB II-es gólkirálya, Nagy Zoárd, valamint Urho Nissilä. Fölénybe került a házigazda, és Artem Favorov passza után ki más, mint Lukács Dániel bombájával egyenlített is a 62. percben.

Megjósolhatatlan volt, melyik csapat felé billen a mérleg nyelve, azaz melyik viszi be a meccset eldöntő gólt, ugyanakkor messze volt még a hajrá, ami, ahogy említettük, rendre tartogat drámát ebben a párosításban. S ezúttal is tartogatott! A vendégeknél érkezett Komáromi György, aki Felcsúton lett NB I-es labdarúgó, százszor lépett pályára a Puskás Akadémia színeiben az NB I-ben, ám azt a bizonyos gólt a hajrában nem ő szerezte, hanem Szűcs Tamás egy megpattanó lövésből a 86. percben. Mi több, a 91. percben Dzsudzsák Balázs szabadrúgása után Vjacseszlav Kulbacsuk is betalált fejjel, így a DVSC nagy meglepetésre legyőzte az előző idény ezüstérmesét – tegyük hozzá, nem érdemtelenül szerezte meg a Loki a három pontot.