A végére kinyílt az olló – győzött a DVTK Nyíregyházán

LABDARÚGÓ NB I
5. FORDULÓ
Nyíregyháza Spartacus FC–Diósgyőri VTK 1–4 (0–1)
Nyíregyháza, Városi Stadion, 7083 néző. Vezette: Berke
Gólszerző: Edomwonyi (58.), ill. Vallejo (35.), Acolatse (65. – 11-esből), Babos B. (83., 88.)
A MÉRKŐZÉS ONLINE KÖZVETÍTÉSE ITT ÉRHETŐ EL!
Messziről érkezett ismerős a nyíregyházi stadionba. A Németországban élő Bódog Tamás, a Diósgyőr, a Kisvárda és a Budapest Honvéd korábbi vezetőedzője „magyarfutballos" hétvégét tart: ha már meglátogatta egykori főnökét, Dárdai Pált (a Herthánál vezetőedző-segédedző munkaviszonyban dolgoztak együtt) a Balatonnál, pénteken ott volt a Puskás Akadémia–DVSC bajnokin (1–3), szombaton egykori csapatát, a DVTK-t nézte meg a szabolcsi megyeszékhelyen, vasárnap pedig az MTK–Paks találkozón láthatjuk. Az 54 éves, korábbi ötszörös válogatott védő kíváncsi a magyar futballra újabban jellemző irányokra; nem tartja rossznak a fiatalajánlást, de ő is látja, a csapatok teljesítménye hektikus – talán éppen az új rendelkezések miatt…
Győzelemre fel! – üzent a kedvenceknek a kifeszített molinón a Szpari-tábor, ami a regionális rangadók előtt cseppet sem üres szólam. A feliratot akár a mindenkor hazai pályán szereplő csapatok nevében is kifüggeszthették volna a nyíregyházi ultrák, hiszen otthon játszó együttes két fordulóval ezelőtt nyert legutóbb az NB I-ben, azóta a teljes előző körben és a mostani forduló szombat estig lejátszott mérkőzésein sem született hazai győzelem.
A kezdő tizenegybe az ősszel először bekerülő Farkas Bendegúz már az 59. másodpercben sokat tehetett volna a sorozat megszakadásáért, de mielőtt lejárt volna az első perc, Karlo Senticbe fejelte Toma György beadása után a labdát. A vendégek percről percre vetkőzték le megilletődöttségüket, ennek első jele Ante Roguljic nagy helyzete volt – Demeter Milántól kapott nagy labdát. Majd a szünet előtt meg is szerezte a vezetést a DVTK, ami előtt úgy jutott szöglethez, hogy Kovács Dániel, a nyíregyháziak kapusa saját társának, Bright Edomwonyinak okozott fejsérülést, az ápolás közben pedig a beívelésből Álex Vallejo „nullszögből”, jobb külsővel úgy pörgetett a hálóba, hogy a labda a kapus lába között haladt át.
A második félidő első 20 perce két fordulatot is hozott. Előbb – ahogyan Debrecenben is a múlt héten – a Spartacus egyenlített gyorsan, méghozzá szép akcióból, Kovácsréti Márk, Katona Mátyás és Toma György lábán futott végig a támadás, amelyet Bright Edomwonyi váltott gólra, az exdiósgyőri támadóé volt tehát az egyenlítő találat – akárcsak Debrecenben. Aztán Katona Levente kezezése után egy perccel, a VAR-vizsgálat segítségével adott tizenegyest Berke Balázs játékvezető. Elton Acolatse büntetőjénél Kovács Dániel arra számíthatott, hogy középre megy a labda, de a holland légiós a bal felső sarkot választotta – ha oda indul el a kapus, akkor sem lett volna esélye. Újra vezetett a Diósgyőr, ám Edomwonyi kis híján újra egyenlített, csakhogy 12 méteres kapáslövése nyomán lelassult a hatalmas bravúrt bemutató Karlo Sentic kezén a labda, majd a horvát kapus még az utolsó pillanatban rátenyerelt a gólvonalon.
Az újabb tizenegyesnél – amelyet megelőzően Kovács Dániel és Nemanja Antonov addig várt egymásra, amíg a nagyot sprintelő Gera Dávid közéjük ugrott, a kapus pedig elütötte – Acolatse irányt váltott és fölé lőtt, így nyílt maradt a hajrá. De csak addig, amíg Sztefanosz Evangelu el nem adta a labdát az ellenfél térfelén, onnan Acolatse mindenkit lefutott, passzából pedig Babos Bencének nem okozott nehézséget az üres kapuba passzolnia, amiként a legvégén sem, a negyedik vendéggólnál. 1–4
Újabb idegenbeli győzelem született, a Diósgyőr akkor szerezte meg első sikerét a bajnokságban, amikor arra csak kevesen számítottak, ekkora különbségűre pedig talán senki. A Nyíregyháza a Debrecen után a másik északkeleti riválisát már nem tudta legyőzni – szépen keresztbeverték egymást az ősi riválisok, miközben a Nyíregyháza által legyőzött DVSC áll az élen...
Érti ezt valaki?! 1–4
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Debreceni VSC
|5
|3
|1
|1
|10–7
|+3
|10
|2. Puskás Akadémia
|5
|3
|–
|2
|9–9
|0
|9
|3. Paksi FC
|4
|2
|2
|–
|12–7
|+5
|8
|4. Ferencvárosi TC
|4
|2
|1
|1
|9–4
|+5
|7
|5. Újpest FC
|5
|2
|1
|2
|9–6
|+3
|7
|6. Kisvárda
|4
|2
|1
|1
|5–7
|–2
|7
|7. ETO FC
|4
|1
|3
|–
|12–7
|+5
|6
|8. Diósgyőri VTK
|5
|1
|2
|2
|9–13
|–4
|5
|9. MTK Budapest
|4
|1
|1
|2
|8–9
|–1
|4
|10. Nyíregyháza Spartacus
|5
|1
|1
|3
|7–13
|–6
|4
|11. Zalaegerszegi TE
|5
|–
|4
|1
|9–12
|–3
|4
|12. Kazincbarcika
|4
|–
|1
|3
|4–9
|–5
|1