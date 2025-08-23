Nemzeti Sportrádió

A végére kinyílt az olló – győzött a DVTK Nyíregyházán

2025.08.23. 22:11
Váratlan, nagy sikert aratott a DVTK (Fotó: Czinege Melinda)
A labdarúgó NB I 5. fordulójának szombat esti mérkőzésén a Diósgyőr Babos Bence duplájának is köszönhetően 4–1-re győzött a Nyíregyháza vendégeként.

LABDARÚGÓ NB I
5. FORDULÓ
Nyíregyháza Spartacus FC–Diósgyőri VTK 1–4 (0–1)
Nyíregyháza, Városi Stadion, 7083 néző. Vezette: Berke
Gólszerző: Edomwonyi (58.), ill. Vallejo (35.), Acolatse (65. – 11-esből), Babos B. (83., 88.)

Messziről érkezett ismerős a nyíregyházi stadionba. A Németországban élő Bódog Tamás, a Diósgyőr, a Kisvárda és a Budapest Honvéd korábbi vezetőedzője „magyarfutballos" hétvégét tart: ha már meglátogatta egykori főnökét, Dárdai Pált (a Herthánál vezetőedző-segédedző munkaviszonyban dolgoztak együtt) a Balatonnál, pénteken ott volt a Puskás Akadémia–DVSC bajnokin (1–3), szombaton egykori csapatát, a DVTK-t nézte meg a szabolcsi megyeszékhelyen, vasárnap pedig az MTK–Paks találkozón láthatjuk. Az 54 éves, korábbi ötszörös válogatott védő kíváncsi a magyar futballra újabban jellemző irányokra; nem tartja rossznak a fiatalajánlást, de ő is látja, a csapatok teljesítménye hektikus – talán éppen az új rendelkezések miatt…

Győzelemre fel! – üzent a kedvenceknek a kifeszített molinón a Szpari-tábor, ami a regionális rangadók előtt cseppet sem üres szólam. A feliratot akár a mindenkor hazai pályán szereplő csapatok nevében is kifüggeszthették volna a nyíregyházi ultrák, hiszen otthon játszó együttes két fordulóval ezelőtt nyert legutóbb az NB I-ben, azóta a teljes előző körben és a mostani forduló szombat estig lejátszott mérkőzésein sem született hazai győzelem.

A kezdő tizenegybe az ősszel először bekerülő Farkas Bendegúz már az 59. másodpercben sokat tehetett volna a sorozat megszakadásáért, de mielőtt lejárt volna az első perc, Karlo Senticbe fejelte Toma György beadása után a labdát. A vendégek percről percre vetkőzték le megilletődöttségüket, ennek első jele Ante Roguljic nagy helyzete volt – Demeter Milántól kapott nagy labdát. Majd a szünet előtt meg is szerezte a vezetést a DVTK, ami előtt úgy jutott szöglethez, hogy Kovács Dániel, a nyíregyháziak kapusa saját társának, Bright Edomwonyinak okozott fejsérülést, az ápolás közben pedig a beívelésből Álex Vallejo „nullszögből”, jobb külsővel úgy pörgetett a hálóba, hogy a labda a kapus lába között haladt át.

fotó 2025.08.23.

NB I, 5. forduló, Nyíregyháza–DVTK 1–4 (Fotó: Czinege Melinda)

 

A második félidő első 20 perce két fordulatot is hozott. Előbb – ahogyan Debrecenben is a múlt héten – a Spartacus egyenlített gyorsan, méghozzá szép akcióból, Kovácsréti Márk, Katona Mátyás és Toma György lábán futott végig a támadás, amelyet Bright Edomwonyi váltott gólra, az exdiósgyőri támadóé volt tehát az egyenlítő találat – akárcsak Debrecenben. Aztán Katona Levente kezezése után egy perccel, a VAR-vizsgálat segítségével adott tizenegyest Berke Balázs játékvezető. Elton Acolatse büntetőjénél Kovács Dániel arra számíthatott, hogy középre megy a labda, de a holland légiós a bal felső sarkot választotta – ha oda indul el a kapus, akkor sem lett volna esélye. Újra vezetett a Diósgyőr, ám Edomwonyi kis híján újra egyenlített, csakhogy 12 méteres kapáslövése nyomán lelassult a hatalmas bravúrt bemutató Karlo Sentic kezén a labda, majd a horvát kapus még az utolsó pillanatban rátenyerelt a gólvonalon.

Az újabb tizenegyesnél – amelyet megelőzően Kovács Dániel és Nemanja Antonov addig várt egymásra, amíg a nagyot sprintelő Gera Dávid közéjük ugrott, a kapus pedig elütötte – Acolatse irányt váltott és fölé lőtt, így nyílt maradt a hajrá. De csak addig, amíg Sztefanosz Evangelu el nem adta a labdát az ellenfél térfelén, onnan Acolatse mindenkit lefutott, passzából pedig Babos Bencének nem okozott nehézséget az üres kapuba passzolnia, amiként a legvégén sem, a negyedik vendéggólnál. 1–4

Újabb idegenbeli győzelem született, a Diósgyőr akkor szerezte meg első sikerét a bajnokságban, amikor arra csak kevesen számítottak, ekkora különbségűre pedig talán senki. A Nyíregyháza a Debrecen után a másik északkeleti riválisát már nem tudta legyőzni – szépen keresztbeverték egymást az ősi riválisok, miközben a Nyíregyháza által legyőzött DVSC áll az élen...

Érti ezt valaki?!  1–4


AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Debreceni VSC531110–7+310
  2. Puskás Akadémia5329–909
  3. Paksi FC42212–7+58
  4. Ferencvárosi TC42119–4+57
  5. Újpest FC52129–6+37
  6. Kisvárda42115–7–27
  7. ETO FC41312–7+56
  8. Diósgyőri VTK51229–13–45
  9. MTK Budapest41128–9–14
10. Nyíregyháza Spartacus51137–13–64
11. Zalaegerszegi TE5419–12–34
12. Kazincbarcika4134–9–51

 

 

