A végére kinyílt az olló – győzött a DVTK Nyíregyházán

LABDARÚGÓ NB I

5. FORDULÓ

Nyíregyháza Spartacus FC–Diósgyőri VTK 1–4 (0–1)

Nyíregyháza, Városi Stadion, 7083 néző. Vezette: Berke

Gólszerző: Edomwonyi (58.), ill. Vallejo (35.), Acolatse (65. – 11-esből), Babos B. (83., 88.)

A MÉRKŐZÉS ONLINE KÖZVETÍTÉSE ITT ÉRHETŐ EL!

Messziről érkezett ismerős a nyíregyházi stadionba. A Németországban élő Bódog Tamás, a Diósgyőr, a Kisvárda és a Budapest Honvéd korábbi vezetőedzője „magyarfutballos" hétvégét tart: ha már meglátogatta egykori főnökét, Dárdai Pált (a Herthánál vezetőedző-segédedző munkaviszonyban dolgoztak együtt) a Balatonnál, pénteken ott volt a Puskás Akadémia–DVSC bajnokin (1–3), szombaton egykori csapatát, a DVTK-t nézte meg a szabolcsi megyeszékhelyen, vasárnap pedig az MTK–Paks találkozón láthatjuk. Az 54 éves, korábbi ötszörös válogatott védő kíváncsi a magyar futballra újabban jellemző irányokra; nem tartja rossznak a fiatalajánlást, de ő is látja, a csapatok teljesítménye hektikus – talán éppen az új rendelkezések miatt…

Győzelemre fel! – üzent a kedvenceknek a kifeszített molinón a Szpari-tábor, ami a regionális rangadók előtt cseppet sem üres szólam. A feliratot akár a mindenkor hazai pályán szereplő csapatok nevében is kifüggeszthették volna a nyíregyházi ultrák, hiszen otthon játszó együttes két fordulóval ezelőtt nyert legutóbb az NB I-ben, azóta a teljes előző körben és a mostani forduló szombat estig lejátszott mérkőzésein sem született hazai győzelem.

A kezdő tizenegybe az ősszel először bekerülő Farkas Bendegúz már az 59. másodpercben sokat tehetett volna a sorozat megszakadásáért, de mielőtt lejárt volna az első perc, Karlo Senticbe fejelte Toma György beadása után a labdát. A vendégek percről percre vetkőzték le megilletődöttségüket, ennek első jele Ante Roguljic nagy helyzete volt – Demeter Milántól kapott nagy labdát. Majd a szünet előtt meg is szerezte a vezetést a DVTK, ami előtt úgy jutott szöglethez, hogy Kovács Dániel, a nyíregyháziak kapusa saját társának, Bright Edomwonyinak okozott fejsérülést, az ápolás közben pedig a beívelésből Álex Vallejo „nullszögből”, jobb külsővel úgy pörgetett a hálóba, hogy a labda a kapus lába között haladt át.