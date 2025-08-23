Az Újpest kíméletlenül megbüntette a Zalaegerszeg hibáit

LABDARÚGÓ NB I

5. FORDULÓ

Zalaegerszegi TE FC–Újpest FC 1–4 (1–2)

Zalaegerszeg, ZTE Aréna, 4464 néző. Vezette: Antal P.

Gólszerző: Skribek (45. – 11-esből), ill. Tucic (8., 50.), Medeiros (18. – 11-esből), Bese Barnabás (77.)

A nap kérdése a ZTE Arénában: megszerzi-e a Zalaegerszeg az idénybeli első győzelmét, vagy visszatér a helyes útra az Újpest? A kék-fehérek mind a négy bajnokijukon döntetlent játszottak a 2025–2026-os évadban, s mivel az előző kiírás utolsó öt mérkőzésén is pontosztozkodás történt a zalaiak összecsapásain, immár klubrekordot jelentő kilenc döntetlennél jártak a kezdés előtt. Ami az Újpestet illeti, a DVTK elleni győzelemmel (3–1) kezdte az idényt, majd az ETO FC elleni döntetlen (1–1) után két vereséggel a háta mögött utazott Zalába – legutóbb hazai pályán a Kisvárdától kapott ki (0–1), ami sok drukkernél kiverte a biztosítékot, s valljuk be, a klub komoly célokat tűzött ki maga elé, amelyek teljesítéséhez elengedhetetlen, hogy otthon legyőzze a feljutót…

Damir Krznar, az Újpest vezetőedzője öt helyen változtatott a Kisvárda elleni kezdőjéhez képest. André Duarte ezúttal kerettag sem volt, ugyanis hivatalos ajánlatot kapott érte a klub, amely azonban elutasította azt, s a lilák közleménye szerint a futballista nem tudott volna maximálisan koncentrálni a szombati meccsre. Mindenesetre úgy tűnt, bejött a horvát szakember elképzelése, ugyanis bő negyedóra elteltével meggyőző játékkal már 2–0-ra vezetett a fővárosi együttes. Előbb Milan Tucic bombázott a léc alá, majd José Medeiros tizenegyesből vette be a hazaiak kapuját. Az Újpest teljes mértékben kézben tartotta a történéseket, kétgólos vezetése tudatában némileg visszább állt, majd labdaszerzés után gyors ellentámadásokkal próbálkozott. A ZTE FC nem tudott mit kezdeni a vendégek védelmével, ötlettelennek tűnt a játéka, nem tudott helyzetig eljutni. A hajrában Aljosa Matko egy végletekig kijátszott akció végén passzolt az üres kapuba, azonban les miatt Antal Péter érvénytelenítette a gólt. Teljesen megzavarodtak a zalaiak, rengeteg hibával játszottak, nem véletlenül volt egyre hangosabb a füttyszó a szurkolók részéről… Aztán az első félidő utolsó perceiben a semmiből szépített a Zalaegerszeg, tizenegyesből Skribek Alen vette be Riccardo Piscitelli kapuját – azt gondolták a drukkerek, hogy ismét nyílttá vált a mérkőzés, de nem sokáig volt ez így.

Nuno Campos, a ZTE FC vezetőedzője kettőt változtatott a szünetben, csapata pedig lendületesen kezdte a második félidőt, gólt mégis az Újpest szerzett. Az 50. percben egy hazai szöglet után remek kontrát vitt végig a lila-fehér együttes, s a végén Milan Tucic közvetlen közelről lőtt a kapuba. Nehéz volt elképzelni, hogy innen visszajön a vendéglátó, sőt, a csereként beálló Bese Barnabás is betalált a hazaiak kapujába. Az Újpest két vereség után ismét győzött, s visszatért a helyes útra, míg a Zalaegerszeg öt fordulót követően továbbra is nyeretlen, és először kapott ki a bajnokságban. 1–4



