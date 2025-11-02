Bárány Donát folytatná pazar sorozatát

Izgulhatnak Zalaegerszegen, ismét érkezik Bárány Donát. A Loki támadójának rendre kiválóan megy a ZTE FC ellen, az élvonalbeli csapatok közül a zalaiak ellen volt a legtöbbször eredményes (6), ráadásul az előző két egymás elleni összecsapásukon összesen háromszor talált be, az 1. fordulóban duplázott a ZTE Arénában.

„Nem tartom számon, hány gólnál járok a Zalaegerszeg ellen, de általában jól megy a játék ellenük – mondta lapunknak Bárány Donát, a DVSC 25 éves támadója, aki a ZTE FC elleni tizedik mérkőzésére készül. – Örülök, hogy eddig így alakult, remélem, vasárnap folytatódik a sorozat. A Honvéd elleni hétközi Magyar Kupa-kiesést követően fontos, hogy javítsunk.”

Ha szóba hozta a kupabúcsút, a DVSC hosszabbításban esett ki a Bp. Honvéd ellen (1–2), míg a ZTE otthon a Budafokot legyőzve (3–1) jutott a legjobb 16 közé. Kérdés, a debreceni játékosokból mennyit vett ki a csütörtöki mérkőzés.

„Fáj a kiesés, nem erre készültünk… Hiába szereztük meg a vezetést az első félidőben, a második játékrész alapján teljesen megérdemelten jutott tovább a Honvéd. Sajnos a játékunk visszaesett a szünetet követően, s a hosszabbításban ellenfelünk szerezte meg a győztes gólt. Habár a pénteki regeneráció még rosszkedvűen telt, szombattól már csak a Zalaegerszegre figyeltünk, a kupakiesést követően szeretnénk győzelemmel megörvendeztetni szurkolóinkat.”

A két együttes utóbbi öt egymás elleni mérkőzésén 26 gól esett, azaz átlagban több mint öt. Legutóbb Zalaegerszegen 3–3-as döntetlent játszottak, míg az előző debreceni csata 4–3-as Loki-győzelmet hozott. Vajon ismét sok gól születik a Nagyerdei Stadionban?

„Nem lehet mindig ilyen mozgalmas mérkőzést játszani. Természetesen csatárként nem bánom, ha sok a helyzet és a gól, de annak nem örülök, ha mindezek mellett kapunk kettőt-hármat. De nem a gólok száma a fontos, hanem az, hogy itthon tartsuk a három pontot.”

A Debrecennek jól megy a bajnokságban, a fordulót a harmadik helyen kezdi, legutóbb 5–2-re legyőzte az Újpestet, míg a Zalaegerszeg a tizedik helyen szerénykedik, igaz, múlt héten a Groupama Arénában győzte le 2–1-re a Ferencvárost.

„Jó csapat a zalaegerszegieké. Bár az első fordulóban három-hármas döntetlent játszottunk a ZTE Arénában, talán mondhatom, jobbak voltak. Azóta ők és mi is sokat fejlődtünk, mindkét együttes jó futballt játszik, élvezetes mérkőzést várok. Noha az elején nem jöttek nekik az eredmények, az utóbbi időszakban elkezdték gyűjtögetni a pontokat, intő jel, hogy a múlt hétvégén győztek az Üllői úton.”

LABDARÚGÓ NB I

12. FORDULÓ

November 2., vasárnap

15.30: Diósgyőri VTK–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

18.00: Debreceni VSC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Kisvárda Master Good–Nyíregyháza Spartacus FC 0–0

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK

Kolorcity Kazincbarcika SC–Puskás Akadémia FC 1–3

ETO FC–Paksi FC 0–0

Ferencvárosi TC–MTK Budapest 4–1