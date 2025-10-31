Hamar emberhátrányba került Kisvárdán a Nyíregyháza, mégsem kapott ki

LABDARÚGÓ NB I

12. FORDULÓ

Kisvárda Master Good–Nyíregyháza Spartacus FC 0–0

Kisvárda, Várkerti Stadion, 3005 néző. Vezette: Zierkelbach

Kiállítva: Temesvári (14., Nyíregyháza)

ONLINE KÖZVETÍTÉS, ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK ITT!

A sereghajtó Nyíregyháza nyolcvan percet emberhátrányban futballozva gól nélküli döntetlent ért el a fordulót második helyen kezdő Kisvárda otthonában. A vendégek kispadján ezen a találkozón mutatkozott be Bódog Tamás vezetőedző, akit szerdán neveztek ki. A hazai csapat pontszerzésével a tabella élére ugrott, mivel több győzelme van, mint a kupagyőztes Paksnak.

Még negyedóra sem telt el a mérkőzésből, amikor rendkívül nehéz helyzetbe került első nyíregyházi meccsén Bódog Tamás, csapatából ugyanis a 14. percben Temesvári azonnali piros lapot kapott, mivel csúnyán rácsúszott Novothny lábára. Taktikailag teljesen új találkozó kezdődött, a tréner rögtön cserélt is, megerősítve védelmét, a Nyíregyháza pedig innentől kezdve szinte teljesen feladta a támadásvezetést.

A Kisvárda így közelítőleg nyolcvan százalékban birtokolta a labdát az első játékrészben, Novothnynak elöl több lehetősége is volt, de nem talált be. A fordulást követően a vendégek a villámgyors Edmowonyi vezérletével több veszélyes kontrát is vezettek, de továbbra is százszázalékosan a védekezésre koncentráltak. A házigazdák ugyan továbbra is hatalmas mezőnyfölényben futballoztak, de a játékukból hiányzott az átütőerő, így nem változott az eredmény, maradt a gól nélküli döntetlen. 0–0

(MTI)

