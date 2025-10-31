Hamar emberhátrányba került Kisvárdán a Nyíregyháza, mégsem kapott ki
LABDARÚGÓ NB I
12. FORDULÓ
Kisvárda Master Good–Nyíregyháza Spartacus FC 0–0
Kisvárda, Várkerti Stadion, 3005 néző. Vezette: Zierkelbach
Kiállítva: Temesvári (14., Nyíregyháza)
ONLINE KÖZVETÍTÉS, ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK ITT!
A sereghajtó Nyíregyháza nyolcvan percet emberhátrányban futballozva gól nélküli döntetlent ért el a fordulót második helyen kezdő Kisvárda otthonában. A vendégek kispadján ezen a találkozón mutatkozott be Bódog Tamás vezetőedző, akit szerdán neveztek ki. A hazai csapat pontszerzésével a tabella élére ugrott, mivel több győzelme van, mint a kupagyőztes Paksnak.
Még negyedóra sem telt el a mérkőzésből, amikor rendkívül nehéz helyzetbe került első nyíregyházi meccsén Bódog Tamás, csapatából ugyanis a 14. percben Temesvári azonnali piros lapot kapott, mivel csúnyán rácsúszott Novothny lábára. Taktikailag teljesen új találkozó kezdődött, a tréner rögtön cserélt is, megerősítve védelmét, a Nyíregyháza pedig innentől kezdve szinte teljesen feladta a támadásvezetést.
A Kisvárda így közelítőleg nyolcvan százalékban birtokolta a labdát az első játékrészben, Novothnynak elöl több lehetősége is volt, de nem talált be. A fordulást követően a vendégek a villámgyors Edmowonyi vezérletével több veszélyes kontrát is vezettek, de továbbra is százszázalékosan a védekezésre koncentráltak. A házigazdák ugyan továbbra is hatalmas mezőnyfölényben futballoztak, de a játékukból hiányzott az átütőerő, így nem változott az eredmény, maradt a gól nélküli döntetlen. 0–0
(MTI)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Kisvárda
|11
|6
|2
|3
|12–15
|–3
|20
|2. Paksi FC
|11
|5
|5
|1
|26–17
|+9
|20
|3. Debreceni VSC
|11
|5
|4
|2
|18–14
|+4
|19
|4. MTK Budapest
|11
|5
|2
|4
|24–18
|+6
|17
|5. Ferencvárosi TC
|10
|4
|4
|2
|20–11
|+9
|16
|6. ETO FC Győr
|10
|4
|4
|2
|21–14
|+7
|16
|7. Puskás Akadémia
|11
|4
|3
|4
|14–16
|–2
|15
|8. Diósgyőri VTK
|11
|2
|5
|4
|15–21
|–6
|11
|9. Kazincbarcika
|10
|3
|1
|6
|10–19
|–9
|10
|10. Zalaegerszegi TE
|11
|2
|4
|5
|18–20
|–2
|10
|11. Újpest FC
|11
|2
|4
|5
|15–18
|–3
|10
|12. Nyíregyháza Spartacus
|12
|2
|4
|6
|14–24
|–10
|10