Hamar emberhátrányba került Kisvárdán a Nyíregyháza, mégsem kapott ki

2025.10.31. 21:50
Az első félidőben megfogyatkozott a vendégcsapat (Fotó: Czinege Melinda)
A labdarúgó NB I 12. fordulójának nyitó mérkőzésén, pénteken a Kisvárda gól nélküli döntetlenre végzett a megyei rangadón a Nyíregyházával.

LABDARÚGÓ NB I
12. FORDULÓ
Kisvárda Master Good–Nyíregyháza Spartacus FC 0–0
Kisvárda, Várkerti Stadion, 3005 néző. Vezette: Zierkelbach
Kiállítva: Temesvári (14., Nyíregyháza)

ONLINE KÖZVETÍTÉS, ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK ITT!

A sereghajtó Nyíregyháza nyolcvan percet emberhátrányban futballozva gól nélküli döntetlent ért el a fordulót második helyen kezdő Kisvárda otthonában. A vendégek kispadján ezen a találkozón mutatkozott be Bódog Tamás vezetőedző, akit szerdán neveztek ki. A hazai csapat pontszerzésével a tabella élére ugrott, mivel több győzelme van, mint a kupagyőztes Paksnak.

Még negyedóra sem telt el a mérkőzésből, amikor rendkívül nehéz helyzetbe került első nyíregyházi meccsén Bódog Tamás, csapatából ugyanis a 14. percben Temesvári azonnali piros lapot kapott, mivel csúnyán rácsúszott Novothny lábára. Taktikailag teljesen új találkozó kezdődött, a tréner rögtön cserélt is, megerősítve védelmét, a Nyíregyháza pedig innentől kezdve szinte teljesen feladta a támadásvezetést.

A Kisvárda így közelítőleg nyolcvan százalékban birtokolta a labdát az első játékrészben, Novothnynak elöl több lehetősége is volt, de nem talált be. A fordulást követően a vendégek a villámgyors Edmowonyi vezérletével több veszélyes kontrát is vezettek, de továbbra is százszázalékosan a védekezésre koncentráltak. A házigazdák ugyan továbbra is hatalmas mezőnyfölényben futballoztak, de a játékukból hiányzott az átütőerő, így nem változott az eredmény, maradt a gól nélküli döntetlen. 0–0

(MTI)

ONLINE KÖZVETÍTÉS, ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK ITT!

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
1. Kisvárda1162312–15–320
2. Paksi FC1155126–17+920
3. Debreceni VSC1154218–14+419
4. MTK Budapest1152424–18+617
5. Ferencvárosi TC1044220–11+916
6. ETO FC Győr1044221–14+716
7. Puskás Akadémia1143414–16–215
8. Diósgyőri VTK1125415–21–611
9. Kazincbarcika1031610–19–910
10. Zalaegerszegi TE1124518–20–210
11. Újpest FC1124515–18–310
12. Nyíregyháza Spartacus1224614–24–1010

 

 

