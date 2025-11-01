NB I: Ferencvárosi TC–MTK Budapest

LABDARÚGÓ NB I

12. FORDULÓ

FERENCVÁROSI TC–MTK BUDAPEST

Budapest, Groupama Aréna, 20 óra (TV: M4 Sport). Vezeti: Karakó Ferenc

♦ A Tempó, Fradi! honlap kimutatása szerint a 229. bajnoki örökrangadó következik a két csapat között, bár a különböző adatbázisokban más-más adatok szerepelnek. Az eltérés oka két 1925-ös mérkőzés, az országos bajnoki döntő – 0:0 és 4:1-es MTK-siker –, de ezeket a bajnokságon kívül bonyolították le a vidék legjobbjainak részvételével. A 228 élvonalbeli összecsapásukból 95-öt nyertek a ferencvárosiak, 54 döntetlen és 79 MTK-siker mellett.

♦ Az MTK legutóbb 2022 májusában, a Groupama Arénában tudta legyőzni a zöld-fehéreket (3–0). A meccs különlegessége az volt, hogy miközben a kék-fehérek akkor a bennmaradásért küzdöttek, addig a ferencvárosiak már biztos bajnokként léptek pályára. Azóta az NB I-es csatáikon 5 ferencvárosi siker és 2 döntetlen született, az egyik a mostani bajnokság nyitó köráben, az Új Hidegkuti Nándor Stadionban (1–1).

♦ Április 23-án a Mol Magyar Kupa elődöntőjében is összecsaptak, akkor az FTC hazai pályán 3–1-re nyert.

♦ A 82 Üllői úti találkozójukból 38-at nyert meg a Ferencváros, 26-ot az MTK, 18-szor döntetlenre végeztek. A Groupama Arénában tavaly februárban megrendezett, 5–1-es találkozójuk arról maradt emlékezetes, hogy Varga Barnabás egymaga négy gólt szerzett. Legutóbb, idén februárban, Robbie Keane bemutatkozó bajnokiján viszont a kétszeres gólkirály sem tudott eredményes lenni (0–0), – igaz, csak az 59. percben állt be –, így a kék-fehérek egy pontot elvittek a Groupama Arénából.

♦ A Ferencváros legutóbb otthon 2–1-re kikapott a meccs előtt utolsó helyen álló Zalaegerszegtől, így már zsinórban a 3. bajnokiján maradt győzelem nélkül (2 iksz, 1 vereség). Robbie Keane-nel a kispadon 2025 elején volt már egy ennél hosszabb nyeretlenségi szériája is a zöld-fehér csapatnak, hiszen az ír szakvezető kinevezése után 2 döntetlennel, majd 2 vereséggel nyitott a bajnokságban, majd az első győzelem csak az 5. próbálkozásra, Székesfehérváron jött össze (3–1).

♦ Az egy mérkőzéssel többet játszó MTK egy ponttal megelőzi a tabellán az FTC-t, sőt, 10 ponttal vezeti az ötfordulós formatabellát.

♦ Sorozatban 4 hazai bajnokiján képtelen volt győzni a Ferencváros (2 döntetlen, 2 vereség) – erre eddig csak egyszer, 2023 februárja és áprilisa között (3 iksz, 1 vereség) – még a Csercseszov-érában – volt példa a Groupama Aréna 2014. augusztusi megnyitása óta! Olyan otthoni nyeretlenségi szériájuk pedig legutóbb a 2013–2014-es idényben volt a zöld-fehéreknek, amikor – még a régi Puskás-stadionban – 4 egymást követő hazai NB I-es találkozójukon a mostanihoz hasonlóan mindössze 2 pontot szereztek. Az a negatív sorozat egyébként 2013 októbere és 2014 márciusa között 6 mérkőzésen át tartott (3 döntetlen, 3 vereség), majd a Lombard Pápa elleni 4–0-s sikerrel ért véget. Az említett időszak első négy találkozóján még a holland Ricardo Moniz volt a vezetőedző, a következő kettőn pedig már Thomas Doll.

♦ Horváth Dávid együttese vendégként támadásban – a Barcikával egálban – a legkevesebb gólt hozta össze (4), az előző körben viszont 1–1-et ért el a legutóbb ezüstérmes Puskás Akadémia otthonában – igaz, már a 6. perctől emberelőnyben játszhatott.

♦ Az FTC-ből Ötvös Bence, az MTK-ból Kovács Patrik öt sárga lapos eltiltása miatt nem léphet pályára az örökrangadón.