A Kisvárda ellen gólt szerző Galambos János busszal ingázik Szekszárd és Paks között

A FORDULÓ BEJELENTÉSE
Az ETO elleni vereség után az Újpest menesztette a csapat irányítását májusban átvevő Damir Krznart, a lila-fehérek klublegendája, Nagy László szerint fájó látni a csapat rossz szereplését.
Már nem Damir Krznar az Újpest FC vezetőedzője – hivatalos
Ne szépítsük: Damir Krznar megbukott Újpesten. Az 53 éves horvát szakembert májusban nevezte ki a klub, s 188 nap múlva a gyenge szereplés miatt megköszönte neki a munkát. A Mol érkezésével anyagilag kedvező lehetőséget teremtett, azonban a megfelelő szakmai döntések továbbra is hiányoznak. Damir Krznar 17 tétmérkőzésen irányította a csapatot, mérlege négy győzelem, hat döntetlen és hét vereség volt, az NB II-es KTE ellen kiesett a Magyar Kupából, s a legutóbbi kilenc meccsén csak egyszer nyert. Márpedig Újpesten olyan célokat tűztek ki, mint a dobogós helyezés és a bajnoki cím, ennek ellenére jelenleg a kilencedik helyen szerénykedik a csapat, két pontra a kieső helytől, s kilencre a harmadiktól – az utolsó csepp a pohárban az ETO-tól elszenvedett 3–0-s vereség volt.
Az Újpest kilenc bajnoki címet szerző klublegendája, Nagy László sem lepődött meg a horvát edző menesztésén.
„Az eredményeket elnézve várható volt, hogy ez bekövetkezik, s utólag már tudjuk, nem hoztak jó döntést Damir Krznar kinevezésével – mondta lapunknak Nagy László. – Amikor idehozták, elmondta, hogy támadófutballt szeretne kialakítani, nos, én ennek nem láttam a jeleit. Akadtak baklövései, de a legnagyobb hibája, hogy nem alakult ki egy stabil kezdőcsapat, ráadásul sokan nem is a posztjukon játszottak. Elmondta, száz variációt próbált megvalósítani, de egy sem jött össze. Nos, nem kellett volna százat, elég lett volna kettőt, de azoknak magas szinten kellett volna működnie. Nem tudom, hogy erőnlétileg mit csináltak, de sokkal több futásra van szükség a játékosoktól. Egyértelműen nem fejlődött Damir Krznar irányításával a csapat, sőt, inkább visszalépett… Ráadásul nem volt meg az öltözői egység, a játékosok szemmel láthatóan nem hajtottak egymásért. Természetesen mindig az edző a hibás elsősorban, de ugyanekkora felelőssége van a játékosoknak is. Márpedig a DVTK és az FTC elleni hazai meccseket leszámítva nem láttam rajtuk a küzdeni akarást sem. Valami nem stimmelt Damir Krnar és az öltöző között. Szerintem jó döntés volt a menesztése, de kíváncsi vagyok, kit hoznak a helyére, ki az, aki jó irányba tereli a dolgokat. Már régóta szajkózom, hogy Újpesten megfelelő szakmai irányításra van szükség, olyan embereknek kellene szakmai döntéseket hozniuk, akik értik a dolgukat. Nem látom, hogy egy sportigazgató vagy egy szakmai vezető vinné elöl a zászlót, s jó döntéseket hozna akár a játékospolitikában, akár az edző kiválasztásában. Arról nem is beszélve, hogy el lett hanyagolva az utánpótlás, a tehetséges fiatalok inkább elmennek, mert itt nem látják a fejlődési lehetőséget. A nézőszám visszaesett, a játék nem méltó az Újpesthez. Gyorsan rendezni kell a sorokat, fájó ezt látni. Biztosan nem esik ki az Újpest, de ez az idény sem alkalmas a jelentős célok megvalósítására. Fontos, hogy az új edző átvegye az újpesti életérzést, tudja, hogy itt mik az elvárások, és az sem baj, ha idővel lilává változik a vére…”
Egyelőre még nem lehet tudni, hogy ki lesz Damir Krznar utódja, de a klub tájékoztatása szerint a csapat felkészítését ideiglenesen a harmadosztályú tartalékegyüttes edzője, Bodor Boldizsár vette át.
A FORDULÓ ELŐRELÉPÉSE
Már akkor sem kell aggódnia a győrieknek, ha Paul Antont kiveszik a játékból, vagy ha szürkébb meccse van: Újpesten Vitális Milán nemcsak labdavezetéseivel, hanem már passzaival is remekül bontotta az ellenfél védelmét.
Simán győzött Újpesten az ETO
Átvette a stafétát a hétvégén Paul Antontól Vitális Milán. A 12-szeres román válogatott középpályásra a 12. fordulóban kitüntetett figyelmet fordított a Paksi FC vezetőedzője, Bognár György, elmondása szerint a győriek „méregfogát kihúzta” azzal, hogy elszigetelte az NB I egyik legjobb középpályását, s bár szombaton az Újpest ellen (3–0) több területe és lehetősége akadt, váratlanul sok labdát szórt el pontatlan ívelésekkel (13 rossz passza volt, ebből hét hosszú labdát számolhattunk össze). Háromszoros magyar válogatott középpályás társa, Vitális Milán azonban a szokottnál is jobban futballozott, az eddig Anton feladatkörébe tartozó indításokról, és támadást segítő passzokról is gondoskodott.
Vitális Milán erőssége alapvetően a labdavezetés: szakmai partnerünk, a Cube statisztikái szerint meccsenkénti labdacipeléseinek száma 8.4, a középpályások közül Tóth Alex, Paul Anton, Katona Bálint, Zseljko Gavrics, Naby Keita, Ötvös Bence és Jonathan Levi előzik meg – kirajzolódik, hogy a nyíregyházi Katona Bálinton kívül ferencvárosi és győri középpályások uralják ezt az alapvetően technikai képzettségre, és az erőteljes támadójátékra rávilágító statisztikát. Még előkelőbb helyen van, ha labdavezetései hosszát vizsgáljuk, meccsenként majdnem 131 métert tesz meg, itt már csak Tóth Alex, Paul Anton, Jonathan Levi és Zseljko Gavrics jobbak nála, de a szerb játékos esetében érdemes kiemelni, hogy sokkal közelebb játszik a kapuhoz, mint Vitális. Térnyerő megindulások esetében az Újpest ellen is villogott, elég csak az első gól előtti helyzetre gondolni, amikor Tom Lacoux-t verte meg egy az egyben, ezzel együtt hatalmas területet nyitott a támadóknak, Claudiu Bumba kiugratása után pedig az üresen érkező Schön Szabolcs szerzett vezetést. A kulcspillanat a megindulás volt, de a sokkal inkább Antontól megszokott indítás nélkül nem szerzett volna vezetést az ETO.
A Fehér Miklós Akadémia növendéke 16 támadást segítő, térnyerő passzából 11 sikeres volt, amely a 8.82-es átlagához képest nagy előrelépés (itt már tizennégyen előzik meg). Nem közelíti meg Paul Anton NB I-es középpályások közül is kiemelkedőnek számító, szinte hihetetlen meccsenkénti 14.43-as átlagát, de szombaton hatékonyan tehermentesítette a csapat agyát, aki a kevésbé jól sikerült meccsén is hozta Vitális Milán idényátlagát.
Anton szinte minden passzstatisztikában éllovas az NB I-ben, de minimum a ferencvárosi játékosokkal viaskodik. Vitális összességében kevésbé pazarló nála, valamivel hatékonyabb, viszont ha a passzok mennyiségében is közelebb tudna araszolni társához, még a válogatottban is fontosabb szerep hárulhatna rá. Az Újpest elleni összecsapás nagyszerű kiindulópontot jelent ezen törekvéshez.
A FORDULÓ MEGMOZDULÁSA
A Paksi FC 17 éves csatára, Galambos János beszélt a parádésra sikerült első NB I-es góljáról, buszozásról, jóslatról és célokról is.
Örükké emlékezetes marad a november 8-i este Galambos János számára: a Paksi FC 17 esztendős csatára a 80. percben állt be csereként a Kisvárda Master Good elleni (5–3) bajnokin, s három perccel később már az első NB I-es góljának örülhetett.
„A családom a megmondhatója, hogy a napokban megemlítettem, még ebben az évben meglövöm az elsőt, és ollózó mozdulattal: nagyjából bejött… Sokat köszönhetek a társaknak, hiszen mindenki mellettem állt, segített, tanácsokat adott az edzéseken, meccseken, hogy merre mozogjak, mit kellene másképp tennem. A gólom után meg kell hívjam a társaságot egy ebédre, ez hamarosan meg is történik.”
Galambos János elmesélte, hogy még busszal jár az edzésekre, de hamarosan ez megváltozik, hiszen megszerzi a jogosítványát.
Vérbeli rangadó volt: nyolc gól a Paks–Kisvárda mérkőzésen, a végén egy piros lap
„Szekszárdi születésű vagyok és még a mai napig a városban lakom – folytatta az ifjú támadó, aki hat éve szerződött Paksra. – Háztól házig körülbelül háromnegyed óra az út, szeretek az ismerősökkel, osztálytársakkal együtt utazni a buszon. Lehet, most már többen ismernek majd meg… Már csak az egészségügyi vizsgát kell letennem, és akkor meglesz a jogsim. A legfontosabb, hogy kapjak minél több játékpercet, és szerezzek minél több gólt, ezért dolgozom minden nap. Hogy a Pakssal meddig jutunk, nehéz kérdés, az biztos, hogy jelenleg az első helyen állunk a tabellán – ha a realitás talaján maradunk, akkor azt kell mondjam, a dobogó elérése szép eredmény lenne. S ne felejtsük el, hogy még állunk a Magyar Kupában is, csodálatos lenne, ha újra eljutnánk a fináléig, s zsinórban harmadjára is az élen végeznénk.”
A FORDULÓ KAPUSTELJESÍTMÉNYE
A DVTK ellen parádésan védő Gundel-Takács Bence szerint egyre jobb a kommunikáció a dél-amerikaiak és a magyarok között, s lényegesnek tartja, hogy ezúttal nem a vonal alatt töltik a válogatott szünetet.
Mindent védett. Gundel-Takács Bence kiváló teljesítményt nyújtott a ZTE FC–DVTK bajnokin, a főként az első félidőben parádézott, több hatalmas bravúrt is bemutatott, s csak neki köszönhetően nem került hátrányba csapata a szünetig. A folytatásban már kevesebb dolga akadt, és Skribek Alen, valamint Daniel Lima góljaival 2–0-ra győzött a ZTE. Vajon ez volt 27 éves kapus legjobb NB I-es mérkőzése?
„Nem tudom, hogy ez volt-e a legjobb, de az biztos, hogy az egyik legjobb volt – mondta lapunknak Gundel-Takács Bence, a ZTE FC kapusa. – Egy kapusnál fontos, hogy amennyiben úgy alakul, védéseivel, közbeavatkozásaival, kimozdulásaival igyekezzen meccsben tartani a csapatot, amíg a többiek belelendülnek. Az első félidőben valóban volt dolgom bőven, aztán a fordulás után már kevesebb, a társak pedig feljavultak, említhetném a gólt és gólpasszt jegyző Skribek Alent vagy a gólpasszt adó Bodnár Gergőt. Egy kicsit álmosan kezdtünk, de mentségünkre szóljon, fiatal a csapatunk, az apró egyéni hibák pedig a rutintalanságból is adódnak. Talán Yohan Croizet első percben leadott lövésénél volt a legnehezebb dolgom. Ütemtelenül pöckölte el a sarok felé, nehéz volt védeni, de Elton Acolatse bombáját is kiemelném. Egyrészt közelről jött, másrészt nagy erővel. Aztán a szünetben néztünk néhány felvételt az első játékrészről, s megbeszéltük, hogy min kell változtatni.”
Gundel-Takács Bence mellett a zalaiak másik legjobbja Skribek Alen volt, aki az előző három bajnokiján három gólt szerzett és két gólpasszt adott, s immár hat gólnál tart az NB I 2025–2026-os idényében, ezzel beállította eddigi egyéni legjobbját.
„Elengedhetetlen, hogy támadásban rendre legyen egy-két kiugró teljesítmény, olyan, aki tudja szállítani a győzelmeket. Skribek Alen kreatív, gyors, remek játékos, kiváló formában van, ismét kiemelkedően teljesített, remélem, ezt minél tovább ki tudja tolni, s valaki vagy valakik felzárkóznak mellé” – mondta csapattársáról Gundel-Takács Bence.
Skribek gólja és gólpassza három pontot ért, a Zalaegerszeg másodszor nyert hazai pályán
A Zalaegerszeg remek formát mutat, előző négy tétmérkőzésén három győzelmet aratott, s ennek köszönhetően szeptember és október után ezúttal nem kieső helyen tölti a válogatott szünetet.
„Egyre inkább összeszokunk, a kommunikáció is egyre jobb a dél-amerikaiak és a magyarok között, szóval jó az irány. Nehéz dolgunk volt, hiszen két különböző kultúra találkozott egymással, de sok csapatépítő programon veszünk részt, azonban a győzelem a legjobb kohéziós erő. Fontos, hogy végre nem kieső helyen töltjük a válogatott szünetet, hiszen, ha vonal alatt vagyunk, az rányomja a bélyegét a hangulatra. Nehéz meccsek várnak ránk a folytatásban, az ETO-val és Pakssal játszunk, de a következő két hétben jó a lehetőségünk a felkészülésre. Nem mi leszünk a favoritok, de mindent megteszünk, hogy remek formában várjuk a válogatott szünet utáni folytatást.”
A 13. FORDULÓ EREDMÉNYEI
November 8., szombat
Újpest FC–ETO FC 0–3
Zalaegerszegi TE FC–Diósgyőri VTK 2–0
Paksi FC–Kisvárda Master Good 5–3
November 9., vasárnap
MTK Budapest–Debreceni VSC 3–0
Kolorcity Kazincbarcika SC–Ferencvárosi TC 1–3
Nyíregyháza Spartacus FC–Puskás Akadémia 1–1
|AZ NB I ÁLLÁSA
M
GY
D
V
L–K
GK
P
|1. Paksi FC
13
6
6
1
31–20
+11
24
|2. Ferencvárosi TC
12
6
4
2
27–13
+14
22
|3. Debreceni VSC
13
6
4
3
20–18
+2
22
|4. MTK Budapest
13
6
2
5
28–22
+6
20
|5. Kisvárda
12
6
2
4
15–20
–5
20
|6. ETO FC
12
5
5
2
24–14
+10
20
|7. Puskás Akadémia
13
5
4
4
18–18
0
19
|8. Zalaegerszegi TE
13
3
4
6
21–22
–1
13
|9. Újpest FC
13
3
4
6
18–22
–4
13
|10. Diósgyőri VTK
13
2
5
6
16–26
–10
11
|11. Nyíregyháza
13
2
5
6
15–25
–10
11
|12. Kazincbarcika
12
3
1
8
12–25
–13
10