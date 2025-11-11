A Kisvárda ellen gólt szerző Galambos János busszal ingázik Szekszárd és Paks között

Ne szépítsük: Damir Krznar megbukott Újpesten. Az 53 éves horvát szakembert májusban nevezte ki a klub, s 188 nap múlva a gyenge szereplés miatt megköszönte neki a munkát. A Mol érkezésével anyagilag kedvező lehetőséget teremtett, azonban a megfelelő szakmai döntések továbbra is hiányoznak. Damir Krznar 17 tétmérkőzésen irányította a csapatot, mérlege négy győzelem, hat döntetlen és hét vereség volt, az NB II-es KTE ellen kiesett a Magyar Kupából, s a legutóbbi kilenc meccsén csak egyszer nyert. Márpedig Újpesten olyan célokat tűztek ki, mint a dobogós helyezés és a bajnoki cím, ennek ellenére jelenleg a kilencedik helyen szerénykedik a csapat, két pontra a kieső helytől, s kilencre a harmadiktól – az utolsó csepp a pohárban az ETO-tól elszenvedett 3–0-s vereség volt.

Az Újpest kilenc bajnoki címet szerző klublegendája, Nagy László sem lepődött meg a horvát edző menesztésén.

„Az eredményeket elnézve várható volt, hogy ez bekövetkezik, s utólag már tudjuk, nem hoztak jó döntést Damir Krznar kinevezésével – mondta lapunknak Nagy László. – Amikor idehozták, elmondta, hogy támadófutballt szeretne kialakítani, nos, én ennek nem láttam a jeleit. Akadtak baklövései, de a legnagyobb hibája, hogy nem alakult ki egy stabil kezdőcsapat, ráadásul sokan nem is a posztjukon játszottak. Elmondta, száz variációt próbált megvalósítani, de egy sem jött össze. Nos, nem kellett volna százat, elég lett volna kettőt, de azoknak magas szinten kellett volna működnie. Nem tudom, hogy erőnlétileg mit csináltak, de sokkal több futásra van szükség a játékosoktól. Egyértelműen nem fejlődött Damir Krznar irányításával a csapat, sőt, inkább visszalépett… Ráadásul nem volt meg az öltözői egység, a játékosok szemmel láthatóan nem hajtottak egymásért. Természetesen mindig az edző a hibás elsősorban, de ugyanekkora felelőssége van a játékosoknak is. Márpedig a DVTK és az FTC elleni hazai meccseket leszámítva nem láttam rajtuk a küzdeni akarást sem. Valami nem stimmelt Damir Krnar és az öltöző között. Szerintem jó döntés volt a menesztése, de kíváncsi vagyok, kit hoznak a helyére, ki az, aki jó irányba tereli a dolgokat. Már régóta szajkózom, hogy Újpesten megfelelő szakmai irányításra van szükség, olyan embereknek kellene szakmai döntéseket hozniuk, akik értik a dolgukat. Nem látom, hogy egy sportigazgató vagy egy szakmai vezető vinné elöl a zászlót, s jó döntéseket hozna akár a játékospolitikában, akár az edző kiválasztásában. Arról nem is beszélve, hogy el lett hanyagolva az utánpótlás, a tehetséges fiatalok inkább elmennek, mert itt nem látják a fejlődési lehetőséget. A nézőszám visszaesett, a játék nem méltó az Újpesthez. Gyorsan rendezni kell a sorokat, fájó ezt látni. Biztosan nem esik ki az Újpest, de ez az idény sem alkalmas a jelentős célok megvalósítására. Fontos, hogy az új edző átvegye az újpesti életérzést, tudja, hogy itt mik az elvárások, és az sem baj, ha idővel lilává változik a vére…”

Egyelőre még nem lehet tudni, hogy ki lesz Damir Krznar utódja, de a klub tájékoztatása szerint a csapat felkészítését ideiglenesen a harmadosztályú tartalékegyüttes edzője, Bodor Boldizsár vette át.

A FORDULÓ ELŐRELÉPÉSE

Már akkor sem kell aggódnia a győrieknek, ha Paul Antont kiveszik a játékból, vagy ha szürkébb meccse van: Újpesten Vitális Milán nemcsak labdavezetéseivel, hanem már passzaival is remekül bontotta az ellenfél védelmét.