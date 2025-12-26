Nemzeti Sportrádió

Európai kézilabdaligák: Palasics Kristóf 17 lövést hárított

2025.12.26. 21:47
Palasics Kristóf 17 lövést hárított (Fotó: mt-melsungen.de)
Címkék
kézilabda Palasics Kristóf Melsungen
Palasics Kristóf 17 védéssel járult hozzá az MT Melsungen 33–28-as hazai győzelméhez a TVB Stuttgart ellen a német férfi kézilabda-bajnokság pénteki játéknapján.

A Bundesliga honlapja szerint a házigazdák másik magyar válogatott kapusa, Bartucz László nem lépett pályára, Sipos Adrián pedig egy gólt szerzett. Csapatuk hetedik a tabellán.

Nagy Martinnak öt védése volt az OV Helsingborg HK-ban, amely 37–27-re kikapott a HK Malmö otthonában a svéd élvonalban, és a 11. helyen áll.

