Már nem Damir Krznar az Újpest vezetőedzője – hivatalos

A fővárosi klub közleményt adott ki, melyben közölte, hogy november 9-én Damir Krznar vezetőedzőt felmentette a munkavégzés alól.

Az első csapat felkészítését ideiglenesen Bodor Boldizsár veszi át, a harmadosztályú tartalékegyüttes edzője. A 43 esztendős tréner korábban a klub U19-es csapatát irányította, majd szeptember végén került az NB III Északnyugati csoportjában utolsó helyezett Újpest II élére, amellyel éppen a mai napon aratta első győzelmét (4–1 a Veszprém ellen).

Mint a klub honlapja írja, a vezetőedzői poszt betöltésével kapcsolatban az Újpest FC a későbbiekben értesíti a közvéleményt.

Krznar érkezését május 5-én jelentették be a lila-fehérek – Bartosz Grzelakot váltotta a kispadon –, összesen 17 tétmérkőzésen irányította a gárdát, a mérlege négy győzelem, hat döntetlen és hét vereség volt – ebből egy meccs a Magyar Kupában volt, amikor a csapat hosszabbítás után 3–2-re kikapott Kecskeméten.

A horvát szakember vezetésével főleg hazai pályán nem ment az Újpestnek, nyolc bajnokin csupán egyszer sikerült nyerni három döntetlen és négy vereség mellett. Szombaton az ETO FC győzött simán, 3–0-ra a Szusza Ferenc Stadionban, ez lehetett az utolsó csepp a pohárban, hiába nyilatkozta azt az 53 éves edző a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón, hogy nem adja fel, és harcol tovább.

EDZŐVÁLTÁSOK AZ NB I 2025–2026-OS IDÉNYÉBEN 2025. szeptember 30. Kisvárda Gerliczki Máté helyett Révész Attila 2025. október 29. Nyíregyháza Szabó István helyett Bódog Tamás 2025. november 9. Újpest Damir Krznar helyett ?