Nemzeti Sportrádió

Már nem Damir Krznar az Újpest vezetőedzője – hivatalos

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
Vágólapra másolva!
2025.11.09. 21:37
null
Damir Krznar (Fotó: Török Attila)
Címkék
Újpest NB I Damir Krznar labdarúgó NB I Újpest FC edzőváltás
A labdarúgó NB I-ben szereplő Újpest FC vasárnap este bejelentette, hogy felmenti Damir Krznart a munkavégzés alól.

A fővárosi klub közleményt adott ki, melyben közölte, hogy november 9-én Damir Krznar vezetőedzőt felmentette a munkavégzés alól.

Az első csapat felkészítését ideiglenesen Bodor Boldizsár veszi át, a harmadosztályú tartalékegyüttes edzője. A 43 esztendős tréner korábban a klub U19-es csapatát irányította, majd szeptember végén került az NB III Északnyugati csoportjában utolsó helyezett Újpest II élére, amellyel éppen a mai napon aratta első győzelmét (4–1 a Veszprém ellen).

Mint a klub honlapja írja, a vezetőedzői poszt betöltésével kapcsolatban az Újpest FC a későbbiekben értesíti a közvéleményt.

Krznar érkezését május 5-én jelentették be a lila-fehérek – Bartosz Grzelakot váltotta a kispadon –, összesen 17 tétmérkőzésen irányította a gárdát, a mérlege négy győzelem, hat döntetlen és hét vereség volt – ebből egy meccs a Magyar Kupában volt, amikor a csapat hosszabbítás után 3–2-re kikapott Kecskeméten.

A horvát szakember vezetésével főleg hazai pályán nem ment az Újpestnek, nyolc bajnokin csupán egyszer sikerült nyerni három döntetlen és négy vereség mellett. Szombaton az ETO FC győzött simán, 3–0-ra a Szusza Ferenc Stadionban, ez lehetett az utolsó csepp a pohárban, hiába nyilatkozta azt az 53 éves edző a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón, hogy nem adja fel, és harcol tovább.

EDZŐVÁLTÁSOK AZ NB I 2025–2026-OS IDÉNYÉBEN
2025. szeptember 30.

Kisvárda

Gerliczki Máté helyett Révész Attila

2025. október 29.

Nyíregyháza

Szabó István helyett Bódog Tamás

2025. november 9.

Újpest

Damir Krznar helyett ?

   
AZ ÁLLÁS

 

 

 

 

 

 

 

  1. Paksi FC

13

6

6

1

31–20

+11

24

  2. Ferencvárosi TC

12

6

4

2

27–13

+14

22

  3. Debreceni VSC

13

6

4

3

20–18

+2

22

  4. MTK Budapest

13

6

2

5

28–22

+6

20

  5. Kisvárda

12

6

2

4

15–20

–5

20

  6. ETO FC 

12

5

5

2

24–14

+10

20

  7. Puskás Akadémia

13

5

4

4

18–18

0

19

  8. Zalaegerszegi TE

13

3

4

6

21–22

–1

13

  9. Újpest FC

13

3

4

6

18–22

–4

13

10. Diósgyőri VTK

13

2

5

6

16–26

–10

11

11. Nyíregyháza 

13

2

5

6

15–25

–10

11

12. Kazincbarcika

12

3

1

8

12–25

–13

10

 

Újpest NB I Damir Krznar labdarúgó NB I Újpest FC edzőváltás
Legfrissebb hírek

Demjén Patrik a 200. NB I-es meccsére készül

Labdarúgó NB I
12 órája

Sikeres műtéten esett át Botka Endre – kép

Labdarúgó NB I
13 órája

Krznar: Nem opció, hogy feladjam, még akkor sem, ha ez lenne a legkönnyebb

Labdarúgó NB I
15 órája

Vladimir Radenkovics marad a DVTK vezetőedzője

Labdarúgó NB I
Tegnap, 21:10

Skribek gólja és gólpassza három pontot ért, a Zalaegerszeg másodszor nyert hazai pályán

Labdarúgó NB I
Tegnap, 16:37

Szegeden nyert a Ferencváros, nyolcat vágott az ETO a női NB I-ben

Labdarúgó NB I
Tegnap, 16:30

Simán győzött Újpesten az ETO

Labdarúgó NB I
Tegnap, 14:28

Martin Chlumecky most megismerheti a Paks játékát

Labdarúgó NB I
Tegnap, 12:22
Ezek is érdekelhetik