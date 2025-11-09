Már nem Damir Krznar az Újpest vezetőedzője – hivatalos
A fővárosi klub közleményt adott ki, melyben közölte, hogy november 9-én Damir Krznar vezetőedzőt felmentette a munkavégzés alól.
Az első csapat felkészítését ideiglenesen Bodor Boldizsár veszi át, a harmadosztályú tartalékegyüttes edzője. A 43 esztendős tréner korábban a klub U19-es csapatát irányította, majd szeptember végén került az NB III Északnyugati csoportjában utolsó helyezett Újpest II élére, amellyel éppen a mai napon aratta első győzelmét (4–1 a Veszprém ellen).
Mint a klub honlapja írja, a vezetőedzői poszt betöltésével kapcsolatban az Újpest FC a későbbiekben értesíti a közvéleményt.
Krznar érkezését május 5-én jelentették be a lila-fehérek – Bartosz Grzelakot váltotta a kispadon –, összesen 17 tétmérkőzésen irányította a gárdát, a mérlege négy győzelem, hat döntetlen és hét vereség volt – ebből egy meccs a Magyar Kupában volt, amikor a csapat hosszabbítás után 3–2-re kikapott Kecskeméten.
A horvát szakember vezetésével főleg hazai pályán nem ment az Újpestnek, nyolc bajnokin csupán egyszer sikerült nyerni három döntetlen és négy vereség mellett. Szombaton az ETO FC győzött simán, 3–0-ra a Szusza Ferenc Stadionban, ez lehetett az utolsó csepp a pohárban, hiába nyilatkozta azt az 53 éves edző a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón, hogy nem adja fel, és harcol tovább.
|EDZŐVÁLTÁSOK AZ NB I 2025–2026-OS IDÉNYÉBEN
|2025. szeptember 30.
Kisvárda
Gerliczki Máté helyett Révész Attila
|2025. október 29.
Nyíregyháza
Szabó István helyett Bódog Tamás
|2025. november 9.
Újpest
Damir Krznar helyett ?
|AZ ÁLLÁS
|1. Paksi FC
13
6
6
1
31–20
+11
24
|2. Ferencvárosi TC
12
6
4
2
27–13
+14
22
|3. Debreceni VSC
13
6
4
3
20–18
+2
22
|4. MTK Budapest
13
6
2
5
28–22
+6
20
|5. Kisvárda
12
6
2
4
15–20
–5
20
|6. ETO FC
12
5
5
2
24–14
+10
20
|7. Puskás Akadémia
13
5
4
4
18–18
0
19
|8. Zalaegerszegi TE
13
3
4
6
21–22
–1
13
|9. Újpest FC
13
3
4
6
18–22
–4
13
|10. Diósgyőri VTK
13
2
5
6
16–26
–10
11
|11. Nyíregyháza
13
2
5
6
15–25
–10
11
|12. Kazincbarcika
12
3
1
8
12–25
–13
10