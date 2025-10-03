Molnár Ádin volt az NB I 8. fordulójának U21-es ásza



Kitart a lendület! Az NB I nyolcadik fordulójában is megannyi 2004. január 1. után született játékos bizonyította rátermettségét a pályán, kezdve a pénteki Újpest–Nyíregyháza összecsapással (2–2), amelyen a vendégeknél a szünetben állt be Farkas Bendegúz (lapunktól 5-ös osztályzatot kapott). Bár értékelése nem sugall kifejezetten erős játékot, jobb teljesítményt nyújtott, mint akinek a helyére beállt (Pavlosz Korrea, 4), csapata pedig az első játékrészben kapott két gól után a második félidőben lehúzta a rolót – a többi Szpari-játékos átlagban 5.25-re végzett tudósítónknál, az újpestieknél (5.23) ezúttal sem lépett pályára U21-es labdarúgó.

Szombaton a ZTE FC kiütötte a Kazincbarcikát (5–0), a hazaiaknál Bodnár Gergő (6) rendkívül éretten játszott élete második NB I-es meccsén, s majdnem adott egy gólpasszt is (Maxsuell Alegria lövése a lécet súrolta), vendégoldalról Boros Zsombor (4) mutatkozott be az első osztályban, Kun Olivért (4) pedig először értékeltük élvonalbeli pályafutása során. A zalaegerszegiek csapatátlaga 6.27 volt, a rutinosabb magyar és idegenlégiós barcikai játékosok középértéke pedig 4.3. A DVTK és a DVSC keleti rangadója hozta a bajnoki idény első gól nélküli mérkőzését, miskolci részről Demeter Milánt (4) Szakos Bence (5) váltotta a szünetben, Babos Bence (6) pedig a lassan szokásosnak mondható veszélyes játékával jelentkezett, míg a debrecenieknél Szűcs Tamás teljesítményét átlagosra értékeltük (5). A fiatalok ötös középértéke ha kicsivel is, de elmarad mind a hazai átlagtól (5.18), mind a vendégek csapatátlagától (5.67). A szombati nap rangadóján a Paks közönségszórakoztató találkozón megverte a Puskás Akadémiát 3–2-re, a listavezetőnél Horváth Kevin ezúttal is nagyszerűen játszott (6), a társai is átlagban 6-ost érdemeltek ki – a PAFC színeiben (kereken 6 a csapat középértéke itt is) Markgráf Ákos és Michael Okeke nem nyújtott maradandót (mindketten 5-ösre végeztek).

Vasárnap a fiatalokat előszeretettel alkalmazó MTK Budapest simán legyőzte a Kisvárdát (4–0), Kovács Patrik (6) stabilan játszott, csapata negyedik gólját ő készítette elő egy hosszú indítással, Molnár Ádin (7) meg ezúttal is együttese (mely átlagban 6.25-ös osztályzattal zárt) egyik legveszélyesebbje volt, ismét betalált. A vendégeknél az említett negyedik MTK-gólnál nagyot hibázó (rossz ütemben, kapuját negyven méterre elhagyó) Popovics Ilija és az elég szürkén játszó Szabó Szilárd 4-est kapott tudósítónktól, csakúgy, mint az összes többi kisvárdai. A forduló legjobban várt mérkőzésén a Ferencváros 2–0-s győzelmet aratott az ETO Stadionban. A győrieknél Tóth Rajmundnak (4) nem feküdt a védekező középpályás szerepköre, s Bánáti Kevin (szintén 4-es értékelés) sem jelentett különösebb veszélyt a címvédő kapujára. Bár a Fradinál Gruber Zsombor (6) ezúttal nem talált be, agilisan játszott, s Tóth Alex (6) félidei becserélése is jó húzás volt Robbie Keane vezetőedzőtől – a győriek átlagos NS-osztályzata 5.1, az FTC-játékosoké pedig 5.91 volt.

Az előző fordulóhoz hasonlóan ezúttal is tizenkilenc „fiatalperces” labdarúgót értékeltünk: Molnár Ádin játszotta szemre a legtetszetősebb futballt, 7-es osztályzata a legerősebb volt korosztályában. Dicséretet érdemel csapattársa, Kovács Patrik, továbbá az FTC fiataljai, Gruber Zsombor és Tóth Alex, valamint a diósgyőri Babos Bence is. Az U21-esek átlagban 5.052-es osztályzatot kaptak, ami az elmúlt fordulók trendje alapján meglepő, legutóbb az első fordulóban (5.05) volt ilyen alacsony ez a mutató – ezúttal a rutinosabb magyarok és a légiósok (5.38) zártak erősebb osztályzatokkal.

NB I

8. FORDULÓ

Szeptember 26., péntek

Újpest FC–Nyíregyháza Spartacus FC 2–2

Szeptember 27., szombat

Zalaegerszegi TE FC–Kolorcity Kazincbarcika SC 5–0

Diósgyőri VTK–Debreceni VSC 0–0

Paksi FC–Puskás Akadémia 3–2

Szeptember 28., vasárnap

MTK Budapest–Kisvárda Master Good 4–0

ETO FC–Ferencvárosi TC 0–2