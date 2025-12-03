Nemzeti Sportrádió

Az Újpest FC jogi eljárást indít André Duartéval szemben

2025.12.03. 11:30
Az Újpest szerint jogellenesen bontotta fel szerződését André Duarte
A labdarúgó NB I-ben szereplő Újpest FC közleményben jelezte, hogy André Duarte jogellenesen mondta fel munkaszerződését. A klubot ért anyagi károk megtérítése miatt az Újpest FC megindította a szükséges jogi eljárásokat.

Mint ismert, az Újpest FC nyáron hosszabbított André Duartéval, azonban két hónappal később kikerült a lila-fehérek keretéből. A klub akkor úgy fogalmazott, hogy nem Damir Krznar vezetőedző, hanem a klubvezetés döntött a játékos kapcsán. A helyzet érdekességét az adta, hogy az Újpest augusztusban egy klubrekord közeli ajánlatot utasított vissza.

Duarte november 22-én jelentette be, hogy távozik Újpestről, nem sokkal később egyre több helyről érkezett az információ, hogy a portugál védő Romániában folytatja pályafutását. A hivatalos bejelentésre végül hétfő délután került sor, a 28 éves játékos az FCSB-hez igazolt

„A napokban megjelent hírek kapcsán az Újpest FC megerősíti, hogy André Duarte azonnali hatályú felmondás útján megszüntette határozott idejű munkaviszonyát a klubbal, ennek következtében a munkaviszonya megszűnt. A klub a munkaviszony fennállása során mindvégig jogszerűen, a mindkét fél által aláírt munkaszerződés keretei között járt el, így a felmondás jogellenesen történt. A jogellenes felmondás közlését követően az Újpest FC azonnal felvette a kapcsolatot a játékossal a helyzet rendezése érdekében, azonban André Duarte ettől teljesen elzárkózott.

A játékos a fentebb részletezett jogellenes cselekedeteivel jelentős anyagi kárt okozott, ennek megtérítése érdekében a klub azonnal megindítja a szükséges jogi eljárásokat”– fogalmaz közleményében az Újpest.

