Az Újpest FC jogi eljárást indít André Duartéval szemben

Mint ismert, az Újpest FC nyáron hosszabbított André Duartéval, azonban két hónappal később kikerült a lila-fehérek keretéből. A klub akkor úgy fogalmazott, hogy nem Damir Krznar vezetőedző, hanem a klubvezetés döntött a játékos kapcsán. A helyzet érdekességét az adta, hogy az Újpest augusztusban egy klubrekord közeli ajánlatot utasított vissza.

Duarte november 22-én jelentette be, hogy távozik Újpestről, nem sokkal később egyre több helyről érkezett az információ, hogy a portugál védő Romániában folytatja pályafutását. A hivatalos bejelentésre végül hétfő délután került sor, a 28 éves játékos az FCSB-hez igazolt.

„A napokban megjelent hírek kapcsán az Újpest FC megerősíti, hogy André Duarte azonnali hatályú felmondás útján megszüntette határozott idejű munkaviszonyát a klubbal, ennek következtében a munkaviszonya megszűnt. A klub a munkaviszony fennállása során mindvégig jogszerűen, a mindkét fél által aláírt munkaszerződés keretei között járt el, így a felmondás jogellenesen történt. A jogellenes felmondás közlését követően az Újpest FC azonnal felvette a kapcsolatot a játékossal a helyzet rendezése érdekében, azonban André Duarte ettől teljesen elzárkózott.

A játékos a fentebb részletezett jogellenes cselekedeteivel jelentős anyagi kárt okozott, ennek megtérítése érdekében a klub azonnal megindítja a szükséges jogi eljárásokat”– fogalmaz közleményében az Újpest.