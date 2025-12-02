Felavatták Bozsik József egész alakos bronzszobrát

A szoborállítást és a Bozsik 100 emlékévet az Aranycsapat Testület kezdeményezte.

„Itt az ideje, hogy kimondjuk, Bozsik József a világ egyik legjobb futballistája, a világ egyik legjobb fedezete volt a világ akkori legjobb csapatában, a Honvédban és a világ akkori legjobb válogatottjában” – jelentette ki a keddi ünnepségen Lomnici Zoltán, az Aranycsapat Testület elnöke, aki szerint a szoboravatással egy egyedülálló és példátlan életút előtt tisztelegnek.

Lomnici Zoltán kifejtette, azért is fontos, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) által finanszírozott szobrot Budapest XIX. kerületében állították fel, mert a száz évvel ezelőtt Kispesten született Bozsik József mindvégig olyannyira kötődött ehhez a településhez, hogy egész pályafutását a Honvédban töltötte, pedig neki is volt ajánlata Spanyolországból, mint legjobb barátjának, Puskás Ferencnek.

Kaha Kaladze (Fotó: Török Attila)

Az ünnepségen megjelent Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter meghívására a grúz Kaha Kaladze, Tbiliszi kétszeres Bajnokok Ligája-győztes polgármestere is. Az AC Milan korábbi balhátvédje úgy vélte, Bozsik a magyar labdarúgás egyik legkiválóbb képviselője.

„Sportolóként nincs nagyobb dicsőség, mint győzelmet szerezni az országodnak és a szülővárosodnak” – jelentette ki 47 éves korábbi labdarúgó, aki szerint Bozsik ennek eleget téve örökre helyet kapott a magyar szurkolók szívében.

A bronzszobrot, amelyet Juha Richárd alkotott, Szijjártó Péter, Gajda Péter Kispest polgármestere, Lomnici Zoltán, és Bozsik József fia, a korábbi szövetségi kapitány Bozsik Péter leplezte le. Az ünnepségen jelen volt Gyulay Zsolt MOB-elnök, Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár, a Franciaországban élő Bozsik Lajos – Bozsik József testvére – és felesége, továbbá Szöllősi György, lapunk főszerkesztője, az Aranycsapat Testület alelnöke, valamint a tagok közül Grosics Edina, Zakariás Ágnes, Buzánszky Jenő és Bozsik Péter. A kispesti klub számos korábbi játékosa és edzője megjelent, mint például Détári Lajos, Pisont István, Csábi József, Dajka László. Szintén megjelent a korábbi válogatott labdarúgó Vincze Ottó, és volt honvédos katonasportolóként az olimpiai, világ- és négyszeres Európa-bajnok birkózó, Lőrincz Tamás is.

Fotó: Török Attila