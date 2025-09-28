Könyörtelenül kihasználta ellenfele hibáit, az MTK egy négyessel küldte haza a Kisvárdát

LABDARÚGÓ NB I
8. FORDULÓ
MTK Budapest–Kisvárda Master Good 4–0 (2–0)
Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, 2571 néző. Vezette: Zierkelbach
Gólszerző: Matic (15. – öngól), Molnár Á. (31.), Kerezsi (58.), Polievka (71.)
Szélsőire alapozta a taktikát az MTK, és milyen jól tette. Molnár Ádin és Kerezsi Zalán is remekül futballozott ezen a napon, mind a ketten gólt szereztek, és a találatok előkészítéséből is kivették a részüket, ezen a téren egyértelműen riválisa fölé nőtt a hazai csapat – utóbbi játékos adott be, mielőtt Bernardo Matic a saját kapujába lőtt, s juttatta előnyhöz a fővárosiakat – öngól. A két fiatal szélső, a 21 éves Molnár Ádin és a 22 éves Kerezsi Zalán többször is zavarba hozta a kisvárdai védőket, nem egyszer több védőn is átfűzték magukat, a második félidőben utóbbi még a kapufát is eltalálta. Jól működött az MTK taktikája, a pálya közepén rutinos futballisták szűrték az ellenfél támadásait (Kata Mihály), és építették a saját akciókat (Bognár István), a kezdeti kiegyenlített játék után egyértelmű fölénybe került a hazai együttes. A várdaiaknak a szünet előtt mindössze a félidő előtti percekben akadtak helyzetei, de azok sem állították megoldhatatlan feladat elé az ellenfél védőit. Az oldalvonal mellett Gerliczki Máté vezetőedző végig űzte-hajtotta a vendégeket, a tréner egyetlen pillanatra sem ült a kispadra le, és látva csapata visszafogott első félidei játékát, a szünetben két friss futballistát küldött pályára. Molnár Gábornak a támadásokat kellett volna veszélyesebbé, kreatívabbá tennie, míg Lippai Tibornak a védekezést stabilizálni, egyikőjük sem oldotta meg tökéletesen a feladatát.
Az MTK a jobbról induló Molnár Ádin és a bal oldalon fel-alá száguldozó Kerezsi Zalán révén alakította ki a legtöbb helyzetet, a pálya belső részén pedig Bognár István gyűjtötte szorgos hangya módjára a labdákat, amiket aztán a tőle megszokott laza futballal osztogatott el. A karmester két gólpasszig jutott, az 58. percben adott passza után pedig láthatóan eldőlt a mérkőzés, a Kisvárda talán lélekben is feladta a harcot, és a túlélésre játszott. De ha nem lett volna elég gondjuk, Popovics Ilja tett arról, hogy a hazafelé vezető út még hosszabb legyen, a fiatal kapus rossz ütemben száguldott ki kapujából, Róbert Polievka pedig köszönte a lehetőséget, és az üres kapuig robogva passzolt a hálóba. Az MTK csatára a legjobb ütemben szerezte gólját, hiszen utolsó mozdulata volt ez a pályán vasárnap délután, a középkezdéshez már nem mehetett oda, helyére Németh Hunor érkezett a cserepadról. A találkozó hajrájának négygólos előnnyel vághattak neki a hazaiak, a beküldött friss támadók pedig alighanem úgy voltak vele, jó lenne kihasználni a kínálkozó lehetőséget, és a két vállra fektetett riválissal szemben gyarapítani az NB I-es góljaik számát. Ha hullámzó közönségről, fergeteges, felejthetetlen hangulatról nem is lehetett beszélni a Hungária körúton, néhány hazai ultra a hűvös őszi időjárás ellenére félmeztelenre vetkőzve tapsolta, ugrálta, énekelte végig az utolsó tíz percet.
Marco Rossi szövetségi kapitány kedden ebédidőben hirdet keretet a közelgő Örményország és Portugália elleni világbajnoki selejtezőkre, az eltiltott Sallai Roland és Varga Barnabás távollétében nagy szükség lehet lendületes támadókra – ki tudja, valamelyik MTK-játékos neve talán ott lehet Rossi listáján. 4–0
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Paksi FC
|8
|5
|3
|–
|22–12
|+10
|18
|2. Debreceni VSC
|8
|4
|2
|2
|11–10
|+1
|14
|3. MTK Budapest
|8
|4
|1
|3
|17–13
|+4
|13
|4. ETO FC
|6
|3
|3
|–
|15– 7
|+8
|12
|5. Ferencvárosi TC
|6
|3
|2
|1
|14– 6
|+8
|11
|6. Puskás Akadémia
|8
|3
|1
|4
|12–15
|–3
|10
|7. Kisvárda
|7
|3
|1
|3
|7–13
|–6
|10
|8. Újpest FC
|8
|2
|2
|4
|12–12
|0
|8
|9. Diósgyőri VTK
|8
|1
|5
|2
|12–16
|–4
|8
|10. Zalaegerszegi TE
|8
|1
|4
|3
|15–15
|0
|7
|11. Nyíregyháza Spartacus
|8
|1
|3
|4
|10–17
|–7
|6
|12. Kazincbarcika
|7
|1
|1
|5
|6–17
|–11
|4