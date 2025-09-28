Könyörtelenül kihasználta ellenfele hibáit, az MTK egy négyessel küldte haza a Kisvárdát

Az MTK a jobbról induló Molnár Ádin és a bal oldalon fel-alá száguldozó Kerezsi Zalán révén alakította ki a legtöbb helyzetet, a pálya belső részén pedig Bognár István gyűjtötte szorgos hangya módjára a labdákat, amiket aztán a tőle megszokott laza futballal osztogatott el. A karmester két gólpasszig jutott, az 58. percben adott passza után pedig láthatóan eldőlt a mérkőzés, a Kisvárda talán lélekben is feladta a harcot, és a túlélésre játszott. De ha nem lett volna elég gondjuk, Popovics Ilja tett arról, hogy a hazafelé vezető út még hosszabb legyen, a fiatal kapus rossz ütemben száguldott ki kapujából, Róbert Polievka pedig köszönte a lehetőséget, és az üres kapuig robogva passzolt a hálóba. Az MTK csatára a legjobb ütemben szerezte gólját, hiszen utolsó mozdulata volt ez a pályán vasárnap délután, a középkezdéshez már nem mehetett oda, helyére Németh Hunor érkezett a cserepadról. A találkozó hajrájának négygólos előnnyel vághattak neki a hazaiak, a beküldött friss támadók pedig alighanem úgy voltak vele, jó lenne kihasználni a kínálkozó lehetőséget, és a két vállra fektetett riválissal szemben gyarapítani az NB I-es góljaik számát. Ha hullámzó közönségről, fergeteges, felejthetetlen hangulatról nem is lehetett beszélni a Hungária körúton, néhány hazai ultra a hűvös őszi időjárás ellenére félmeztelenre vetkőzve tapsolta, ugrálta, énekelte végig az utolsó tíz percet.

Marco Rossi szövetségi kapitány kedden ebédidőben hirdet keretet a közelgő Örményország és Portugália elleni világbajnoki selejtezőkre, az eltiltott Sallai Roland és Varga Barnabás távollétében nagy szükség lehet lendületes támadókra – ki tudja, valamelyik MTK-játékos neve talán ott lehet Rossi listáján. 4–0

ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!