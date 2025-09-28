Nemzeti Sportrádió

Könyörtelenül kihasználta ellenfele hibáit, az MTK egy négyessel küldte haza a Kisvárdát

2025.09.28. 16:06
Molnár Ádin (kékben) szerezte az MTK második gólját (Fotó: Földi Imre)
A labdarúgó NB I 8. fordulójában az MTK Budapest mindkét félidőben kétszer talált be, így 4–0-ra legyőzte hazai pályán az újonc Kisvárdát.

LABDARÚGÓ NB I
8. FORDULÓ
MTK Budapest–Kisvárda Master Good 4–0 (2–0)
Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, 2571 néző. Vezette: Zierkelbach
Gólszerző: Matic (15. – öngól), Molnár Á. (31.), Kerezsi (58.), Polievka (71.)

Szélsőire alapozta a taktikát az MTK, és milyen jól tette. Molnár Ádin és Kerezsi Zalán is remekül futballozott ezen a napon, mind a ketten gólt szereztek, és a találatok előkészítéséből is kivették a részüket, ezen a téren egyértelműen riválisa fölé nőtt a hazai csapat – utóbbi játékos adott be, mielőtt Bernardo Matic a saját kapujába lőtt, s juttatta előnyhöz a fővárosiakat – öngól. A két fiatal szélső, a 21 éves Molnár Ádin és a 22 éves Kerezsi Zalán többször is zavarba hozta a kisvárdai védőket, nem egyszer több védőn is átfűzték magukat, a második félidőben utóbbi még a kapufát is eltalálta. Jól működött az MTK taktikája, a pálya közepén rutinos futballisták szűrték az ellenfél támadásait (Kata Mihály), és építették a saját akciókat (Bognár István), a kezdeti kiegyenlített játék után egyértelmű fölénybe került a hazai együttes. A várdaiaknak a szünet előtt mindössze a félidő előtti percekben akadtak helyzetei, de azok sem állították megoldhatatlan feladat elé az ellenfél védőit. Az oldalvonal mellett Gerliczki Máté vezetőedző végig űzte-hajtotta a vendégeket, a tréner egyetlen pillanatra sem ült a kispadra le, és látva csapata visszafogott első félidei játékát, a szünetben két friss futballistát küldött pályára. Molnár Gábornak a támadásokat kellett volna veszélyesebbé, kreatívabbá tennie, míg Lippai Tibornak a védekezést stabilizálni, egyikőjük sem oldotta meg tökéletesen a feladatát.

fotó 2025.09.28.

NB I, 8. forduló: MTK–Kisvárda 4–0 (Fotó: Földi Imre)

 

Az MTK a jobbról induló Molnár Ádin és a bal oldalon fel-alá száguldozó Kerezsi Zalán révén alakította ki a legtöbb helyzetet, a pálya belső részén pedig Bognár István gyűjtötte szorgos hangya módjára a labdákat, amiket aztán a tőle megszokott laza futballal osztogatott el. A karmester két gólpasszig jutott, az 58. percben adott passza után pedig láthatóan eldőlt a mérkőzés, a Kisvárda talán lélekben is feladta a harcot, és a túlélésre játszott. De ha nem lett volna elég gondjuk, Popovics Ilja tett arról, hogy a hazafelé vezető út még hosszabb legyen, a fiatal kapus rossz ütemben száguldott ki kapujából, Róbert Polievka pedig köszönte a lehetőséget, és az üres kapuig robogva passzolt a hálóba. Az MTK csatára a legjobb ütemben szerezte gólját, hiszen utolsó mozdulata volt ez a pályán vasárnap délután, a középkezdéshez már nem mehetett oda, helyére Németh Hunor érkezett a cserepadról. A találkozó hajrájának négygólos előnnyel vághattak neki a hazaiak, a beküldött friss támadók pedig alighanem úgy voltak vele, jó lenne kihasználni a kínálkozó lehetőséget, és a két vállra fektetett riválissal szemben gyarapítani az NB I-es góljaik számát. Ha hullámzó közönségről, fergeteges, felejthetetlen hangulatról nem is lehetett beszélni a Hungária körúton, néhány hazai ultra a hűvös őszi időjárás ellenére félmeztelenre vetkőzve tapsolta, ugrálta, énekelte végig az utolsó tíz percet.

Marco Rossi szövetségi kapitány kedden ebédidőben hirdet keretet a közelgő Örményország és Portugália elleni világbajnoki selejtezőkre, az eltiltott Sallai Roland és Varga Barnabás távollétében nagy szükség lehet lendületes támadókra – ki tudja, valamelyik MTK-játékos neve talán ott lehet Rossi listáján. 4–0

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Paksi FC85322–12+1018
  2. Debreceni VSC842211–10+114
  3. MTK Budapest841317–13+413
  4. ETO FC63315–  7+812
  5. Ferencvárosi TC632114–  6+811
  6. Puskás Akadémia831412–15–310
  7. Kisvárda7313  7–13–610
  8. Újpest FC822412–1208
  9. Diósgyőri VTK815212–16–48
10. Zalaegerszegi TE814315–1507
11. Nyíregyháza Spartacus813410–17–76
12. Kazincbarcika7115  6–17–114

 

 

MTK NB I MTK Budapest labdarúgó NB I NB I 8. forduló élő közvetítés Kisvárda
