A Paks drámai végjátékban, kétszeri hátrány után győzte le a Puskás Akadémiát

2025.09.27. 21:48
Paksi Öröm Gyurkits első gólja után (Fotó: Kovács Péter )
NB I labdarúgó NB I 8. forduló Paks Puskás Akadémia labdarúgó NB I élő közvetítés
A labdarúgó NB I 8. fordulójában a listavezető Paksi FC kétszeri hátrány után, drámai végjátékban fordítva 3–2-re legyőzte a Puskás Akadémiát.


LABDARÚGÓ NB I
8. FORDULÓ
Paksi FC–Puskás Akadémia 3–2 (1–1)
Paks, Fehérvári úti stadion, 2400 néző. Vezette: Bogár
Gólszerző: Gyurkits (39., 87. – a másodikat 11-esből), Windecker (89.), ill. Lukács D. (8.), Németh A. (49.)

ONLINE KÖZVETÍTÉS, ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK ITT!

Zúgott a taps, pedig még el sem kezdődött a találkozó: a tatabányai futball legendája, Szabó György a kezdés előtt köszöntötte a paksiak legendáját, Böde Dánielt abból az alkalomból, hogy a hazaiak támadója az előző fordulóban az 510. NB I-es meccsét játszotta, így utolérte őt az örökrangsor negyedik helyén (Végh Zoltánnak 570, Kuttor Attilának 560, Illés Bélának pedig 540 bajnokija van az első osztályban). Másik mérföldkő, hogy a szombati volt a tizenötödik bajnoki, amikor a Paks kispadján Bognár György, a Puskás Akadémia padján pedig Hornyák Zsolt ült, és bármennyire hihetetlen, de ezek között csak a legutóbbi, a 2025. április 19-én játszott összecsapás végződött döntetlenre. A két szakember közel öt évvel ezelőtt, 2020. november 7-én meccselt egymás ellen először, a Paks akkor 6–2-re kiütötte riválisát (Hahn János négy gólt szerzett), aztán a folytatás sem szűkölködött emlékezetes kilencven percekben. Hogy mást ne említsünk, a következő idényben a Paks a Pancho Arénában nyert 6–1-re, tavaly április 20-án viszont a Puskás Akadémia rúgott pályaválasztóként sima ötöst riválisának. Bognár György eddig nyolcszor, Hornyák Zsolt ötször örülhetett győzelemnek, és amennyiben Joel Fameyeh nem talált volna be a 92. percben 2–2-re alakítva az eredményt, 9–5 lenne a képzeletbeli verseny állása.

Hamar bebizonyosodott, a pillanatnyi helyezés forma ebben a párosításban nem igazán számít, a 8. percben máris a vendégeknél volt az előny. Dárdai Pál ziccerben lépett ki, és bár Kovácsik Ádám bravúrral védett, a kipattanót Lukács Dániel gólra váltotta. Jobban kezdett a vendégegyüttes, ennek ellenére a 14. percben Tóth Barna fejesénél Szappanos Péternek kellett szép mozdulattal szögletre menteni. Nem sokkal a játékrész közepe után nagy lehetőséghez jutott a felcsúti csapat: Quentin Maceiras indításával Lukács egyedül lépett ki, de hosszan tolta meg a labdát, így odalett a ziccer. Horváth Kevin villanásában benne volt az egyenlítés, lövését azonban blokkolták a vendégek, érezhetően feljavult a házigazda, és meg is született az egyenlítő gól.

A második félidőre a hazaiaknál beállt Böde Dániel, és alig három perc után ziccerlabdát adott Tóth Barnának, Szappanos Péter azonban bravúrral védett. Jött is a büntetés: Maceiras löbbölése után Németh András remek mozdulattal lőtte a labdát a bal sarokba. Ezután hatalmas volt a vendégeken a nyomás, Tóth a hálóba lőtt, ám a VAR úgy látta, hogy Böde kezét érintve vágódott a kapuba a labda, maradt a felcsúti vezetés, sőt a csatár újabb gólját is érvénytelenítették les miatt. Ez sem törte meg a hazaiakat, Lenzsér Bence büntetőt harcolt ki, Gyurkits pedig gólra váltotta. Majd Böde kiugratása után a nem sokkal korábban beálló Windecker József ritkán látott szép mozdulattal, jobb külsővel leadott találatával vezetéshez juttatta csapatát. Ez végül is hazai győzelmet eredményezett, tegyük hozzá: a Paks a második félidei játékával rászolgált a három pontra. 3–2

ONLINE KÖZVETÍTÉS, ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK ITT!

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
1. Paksi FC85322–12+1018
2. Debreceni VSC842211–10+114
3. ETO FC63315–7+812
4. Ferencvárosi TC632114–6+811
5. MTK Budapest731313–13010
6. Kisvárda63127–9–210
7. Puskás Akadémia831412–15–310
8. Újpest FC822412–1208
9. Diósgyőri VTK815212–16–48
10. Zalaegerszegi TE814315–1507
11. Nyíregyháza Spartacus813410–17–76
12. Kazincbarcika71156–17–114

 

 

