Öt rúgott góllal vetett véget nyeretlenségének a Zalaegerszeg

LABDARÚGÓ NB I

8. FORDULÓ

Zalaegerszegi TE FC–Kolorcity Kazincbarcika SC 5–0 (1–0)

Zalaegerszeg, ZTE Aréna. Vezette: Derdák

Gólszerző: Joao Victor (11.), Maxsuell (48.), Lima (68.), Kiss B. (77., 78.)

Kiállítva: Borges (71. – ZTE)

Nagy változások voltak a nyáron Zalaegerszegen, sokan féltették a klubot, hogy Végh Gábor leköszönése után és az argentin vezetők érkezésével milyen irányt vesz. Nos, a csapathoz a nyáron több dél- és közép-amerikai légiós érkezett alacsonyabb osztályokból, ők nem váltották meg a világot, ráadásul a kulcsemberek közül Dénes Vilmos és Yohan Croizet távozott, Mim Gergely pedig térdsérülés miatt hosszú időre kidőlt – az első hét fordulóban nem is nyert a csapat. Pedig az első négy meccs bizakodásra adott okot, veretlen maradt az együttes, jól látható volt Nuno Campos vezetőedző labdabirtoklása, rövid passzokra és sok kidolgozott helyzetre alapuló filozófiája, azonban az elmúlt három bajnokin a portugál feladta elvét, négy védőről, három belső védős szerkezetre váltott, s inkább a kontrák kerültek előtérbe. Szépen lassan a magyar futballisták kikerültek a kezdőből, a szurkolók nem értik, hogy Kiss Bence, Bakti Balázs vagy éppen Krajcsovics Ábel miért kap elvétve lehetőséget, ráadásul a Kazincbarcika elleni bajnokin a házi gólkirály, Skribek Alen és az eddig minden mérkőzésen kezdő Csóka Dániel is a kispadon ült…

Ellenben mind a négy brazil légiós a kezdőben kapott helyet (s volt még egy Costa Rica-i és egy moldovai is), Joao Victor pedig egy megpattanó lövéssel korán vezetést szerzett. A múlt héten első NB I-es győzelmét megszerző Kazincbarcika nem omlott össze a kapott góltól, azonban helyzetet nem tudott kidolgozni, ellenben a villámgyors brazilok keltettek kisebb-nagyobb riadalmat a vendégek tizenhatosának környékén. Az első félidőben sok lehetőséget nem dolgoztak ki a csapatok, az aktívan futballozó Joao Victor találatával vezetett a ZTE FC.

A fordulás után Maxsuell Alegria villantotta meg tudását, előbb a lécet találta el, majd remek lövéssel növelte csapata előnyét – a 21 éves brazil első gólját szerezte a ZTE-ben. S itt még nem lassított... Nem sokkal később parádés gólpasszt adott Daniel Limának, aki szintén először talált be kék-fehérben. Diego Borges kiállítása miatt emberhátrányban fejezte be a meccset a Zalaegerszeg, de tíz emberrel is növelte előnyét, ugyanis a csereként beálló Kiss Bence duplázott. A nyolcadik fordulóban szerezte meg első győzelmét a ZTE FC, a zalai csapat braziljai vezetésével és a csereként beálló Kiss Bence góljaival múlta felül az újonc Kazincbarcikát, amely pocsék napot fogott ki. S habár ez tényleg jól nézett ki Zalaegerszegen, lesz még munkája Nuno Camposnak. 5–0

