Nemzeti Sportrádió

A Ferencváros elvette az ETO FC veretlenségét

2025.09.28. 19:55
Fotó: Dömötör Csaba
Címkék
NB I ETO FC Ferencváros
A Ferencváros Jonathan Levi és Varga Barnabás góljával 2–0-ra legyőzte az ETO FC-t a labdarúgó NB I 8. fordulójában. Ez volt a kisalföldiek első veresége a bajnokságban.

LABDARÚGÓ NB I
8. FORDULÓ
ETO FC–Ferencváros 0–2
Győr, ETO Stadion, 8280 néző. Vezette: Bognár T.
Gólszerző: Levi (18.), Varga B. (64.)

Füttyszó, majd üdvrivalgás. Ha valaki csak az ETO Stadion alapzajára figyelt (és hallotta is azt a borzasztóan hangos zenétől), a tekintetét pedig nem a pályára szegezte, akkor is tudta, milyen sorrendben érkeztek a pályára melegíteni a csapatok. A ferencvárosi játékosokra, persze, nagyobb kihívás várt a kezdő sípszót követően, mint a győri közönség ellenszenve: az idényt kiválóan indító, hazai pályán öt mérkőzésből négyet megnyerő (ebből hármat az európai porondon), egyet pedig az Újpest ellen döntetlenre hozó ETO FC-t kellett megállítani. Robbie Keane a Viktoria Plzen elleni csütörtöki 1–1-es döntetlent követően panaszkodott a „magyarszabályra”, és a kulcsemberek túlzott terhelésére, ezért a kezdőcsapatból kihagyta az együttes és egyben a magyar válogatott két meghatározó játékosát, Tóth Alexet és Varga Barnabást is.

Persze a gólkirály hiányában sem maradt kitűnő csatár nélkül az FTC, az Európa-ligában a hosszabbítás utolsó percében egyenlítő Alekszandar Pesiccsel rohamoztak a fővárosiak, a kreatív feladatok pedig Jonathan Levire vártak. Borbély Balázs ritkán forgatja fel győztes csapatát, ezúttal mégis kihagyta a kezdőből Zseljko Gavricsot és Bíró Barnabást. Stefan Vladoiu és Tóth Rajmund szerepeltetése miatt Vitális Milánra új szerepkör hárult, a csatár mögött kellett futballoznia, De Schön Szabolcs is átkerült a jobb oldalról a balhátvéd pozíciójába.

A 10. percben Schön Szabolcs remek megindulásából alakulhatott volna ki az első nagy lehetőség, de átadását lefülelték. Az akció végén eljutott lövésig az ETO, de Vitális Milán lábáról lecsúszott a labda, 18 méterről nem találta el a kaput. Néhány pillanattal később Nadir Benbuali csúsztatott a félpályánál, a ferencvárosi védők bizonytalanságát kihasználó Claudiu Bumba ballal próbálkozott húsz méterről, de Dibusz Dénesnek ez a kísérlet sem okozott gondot. A Ferencváros többször is a szélekre, a védelem mögé ívelt labdával szőtte támadásait, de a beadások eleinte nem jelentettek veszélyt. Ha olyan rúgótechnikájú játékosa van egy csapatnak, mint Jonathan Levi – és az ellenfél olyan felesleges szabálytalanságot követ el, mint Alexander Abrahamsson –, talán nincs is szükség jó beadásokra: a svéd középpályás a 18. percben szenzációsan tekerte a labdát a bal felső sarokba. A 23. perces pengeváltás előbb győri, majd ferencvárosi lehetőséget tartogatott, Benbuali, majd a kontratámadás végén Gruber Zsombor lövését is blokkolták. Gruber Zsombor néhány perccel később hasonló helyzetben inkább lekészített, Gavriel Kanikovszki teljesen üresen próbálkozhatott a tizenhatos vonaláról, de erőtlen tekerése Samuel Petrás kezében kötött ki. A félidő hajrájára éledezett az ETO: a Paul Anton, Claudiu Bumba páros két lehetőséget is kialakított, Vitális Milán pedig kétszer is veszélyeztette a kaput, Szalai Gábor fejjel tisztázott először, majd a 40. percben Dibusz Dénes védett nagyot. 

fotó 2025.09.28.

NB I: ETO FC–FTC 0–2 (Fotók: Kovács Péter)

 

A szünet után lépett pályára Tóth Alex, s mivel Ötvös Bence maradt az öltözőbben, három kifejezetten kreatív középpályással folytatta a Ferencváros. A gyengén játszó Tóth Rajmundot Zseljko Gavrics váltotta győri részről. A második félidő elején csapkodóan játszottak a felek, az időszak legszebb pillanata Paul Anton távoli, középre tartó lövése volt, Dibusz Dénes ütötte szögletre a labdát. Az 59. percben Robbie Keane két csatárral, Varga Barnabással és Lenny Joseph-fel igyekezte felrázni csapatát, és tökéletesen döntött: a 64. percben Levi beívelése után Cadu fejjel játszotta meg Vargát, ő pedig közelről nem hibázott, védjegyének számító fejes góljával eldöntötte a mérkőzést. 

Borbély Balázs persze nem adta fel, Daniel Stefulj pályára küldésével Schön Szabolcs a jobb szélen folytathatta, így a hajrában a „magyar”- és „fiatalszabályt” figyelembe véve a lehető legerősebb csapatával próbálkozhatott az ETO. A 72. percben Stefulj megpattanó lövése okozott riadalmat vendégoldalon, de a labda fölé perdült. Bár mindent kiadott magából az ETO, a mérkőzés végi nyomás ellenére nem talált fogást ellenfelén, komolyabb gólhelyzetig, sőt, lövésig sem jutott el. 

Úgy tűnik, az FTC akármilyen összetételben is játszik az NB I-ben, csak hatalmas szerencsével és erőn felüli teljesítménnyel lehet felvenni vele a harcot az aranyéremért.

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Paksi FC85322–12+1018
  2. Ferencvárosi TC742116–  6+1014
  3. Debreceni VSC842211–10+114
  4. MTK Budapest841317–13+413
  5. ETO FC Győr733115–  9+612
  6. Puskás Akadémia831412–15–310
  7. Kisvárda7313  7–13–610
  8. Újpest FC822412–1208
  9. Diósgyőri VTK815212–16–48
10. Zalaegerszegi TE814315–1507
11. Nyíregyháza813410–17–76
12. Kazincbarcika7115  6–17–114

Az 5. fordulóból a Kazincbarcika–ETO FC és a Kisvárda–FTC mérkőzést december 3-ra halasztották.

 

NB I ETO FC Ferencváros
Ezek is érdekelhetik