A Ferencváros elvette az ETO FC veretlenségét

LABDARÚGÓ NB I

8. FORDULÓ

ETO FC–Ferencváros 0–2

Győr, ETO Stadion, 8280 néző. Vezette: Bognár T.

Gólszerző: Levi (18.), Varga B. (64.)

Füttyszó, majd üdvrivalgás. Ha valaki csak az ETO Stadion alapzajára figyelt (és hallotta is azt a borzasztóan hangos zenétől), a tekintetét pedig nem a pályára szegezte, akkor is tudta, milyen sorrendben érkeztek a pályára melegíteni a csapatok. A ferencvárosi játékosokra, persze, nagyobb kihívás várt a kezdő sípszót követően, mint a győri közönség ellenszenve: az idényt kiválóan indító, hazai pályán öt mérkőzésből négyet megnyerő (ebből hármat az európai porondon), egyet pedig az Újpest ellen döntetlenre hozó ETO FC-t kellett megállítani. Robbie Keane a Viktoria Plzen elleni csütörtöki 1–1-es döntetlent követően panaszkodott a „magyarszabályra”, és a kulcsemberek túlzott terhelésére, ezért a kezdőcsapatból kihagyta az együttes és egyben a magyar válogatott két meghatározó játékosát, Tóth Alexet és Varga Barnabást is.

Persze a gólkirály hiányában sem maradt kitűnő csatár nélkül az FTC, az Európa-ligában a hosszabbítás utolsó percében egyenlítő Alekszandar Pesiccsel rohamoztak a fővárosiak, a kreatív feladatok pedig Jonathan Levire vártak. Borbély Balázs ritkán forgatja fel győztes csapatát, ezúttal mégis kihagyta a kezdőből Zseljko Gavricsot és Bíró Barnabást. Stefan Vladoiu és Tóth Rajmund szerepeltetése miatt Vitális Milánra új szerepkör hárult, a csatár mögött kellett futballoznia, De Schön Szabolcs is átkerült a jobb oldalról a balhátvéd pozíciójába.

A 10. percben Schön Szabolcs remek megindulásából alakulhatott volna ki az első nagy lehetőség, de átadását lefülelték. Az akció végén eljutott lövésig az ETO, de Vitális Milán lábáról lecsúszott a labda, 18 méterről nem találta el a kaput. Néhány pillanattal később Nadir Benbuali csúsztatott a félpályánál, a ferencvárosi védők bizonytalanságát kihasználó Claudiu Bumba ballal próbálkozott húsz méterről, de Dibusz Dénesnek ez a kísérlet sem okozott gondot. A Ferencváros többször is a szélekre, a védelem mögé ívelt labdával szőtte támadásait, de a beadások eleinte nem jelentettek veszélyt. Ha olyan rúgótechnikájú játékosa van egy csapatnak, mint Jonathan Levi – és az ellenfél olyan felesleges szabálytalanságot követ el, mint Alexander Abrahamsson –, talán nincs is szükség jó beadásokra: a svéd középpályás a 18. percben szenzációsan tekerte a labdát a bal felső sarokba. A 23. perces pengeváltás előbb győri, majd ferencvárosi lehetőséget tartogatott, Benbuali, majd a kontratámadás végén Gruber Zsombor lövését is blokkolták. Gruber Zsombor néhány perccel később hasonló helyzetben inkább lekészített, Gavriel Kanikovszki teljesen üresen próbálkozhatott a tizenhatos vonaláról, de erőtlen tekerése Samuel Petrás kezében kötött ki. A félidő hajrájára éledezett az ETO: a Paul Anton, Claudiu Bumba páros két lehetőséget is kialakított, Vitális Milán pedig kétszer is veszélyeztette a kaput, Szalai Gábor fejjel tisztázott először, majd a 40. percben Dibusz Dénes védett nagyot.