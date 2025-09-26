Az Újpest és a Nyíregyháza is vezetett egyszer-egyszer, de 2–2 lett a vége

LABDARÚGÓ NB I

8. FORDULÓ

Újpest FC–Nyíregyháza Spartacus FC 2–2 (2–2)

Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 4430 néző. Vezette: Rúsz

Gólszerző: Matko (17., 24.), ill. Dorian Babunszki (12.), Májer (42.)

Négy és fél hónapja történt, ugyanitt, a Szusza Ferenc Stadionban – könnyen lehet, az újpesti drukkerek már elfelejtették a Nyíregyháza Spartacus elleni előző idénybeli, májusi bajnokit (2–2), de hogy a Szpari szimpatizánsainak agyába örökre beégett az a 90 perc, az egészen biztos: az akkor szerzett egy ponttal vált biztossá, hogy rajongott klubjuk újoncként biztosan benn marad az NB I-ben! A nyírségiek oldalán volt gond, mert az amúgy is sok sérült (Alaxai Áron, Szlobodan Babics, Nagy Dominik, Temesvári Attila, Tóth Balázs) mellé csatlakozott Kovács Milán is, aki bár a kezdőben kapott volna szerepet, fél órával a kezdő sípszó előtt belázasodott – helyét Dorian Babunszki vette át a csatársorban.

Már a hatodik percben megszerezhette volna a vezetést a hazai csapat, de Gleofilo Vlijter beadásáról Aljosa Matko lemaradt. A Szpari – amelyben három korábbi újpesti, Nemanja Antonov, Bojan Szankovics és Katona Mátyás is pályán volt – viszont nem hibázott, és Dorian Babunszki szépen fejelte a labdát a kapuba a 12. percben. Nem sokáig örülhetett a szép számú vendégtábor, ugyanis a hazaiak egyenlítettek. Megélénkült a meccs, olyannyira, hogy a Nyíregyháza újra előnybe kerülhetett volna, ám André Duarte mentett a gólvonal előtt, pedig Riccardo Piscitelli már verve volt – milyen a futball, néhány másodperccel később már a fővárosiaknál volt az előny, Aljosa Matko megszerezte a második gólját, igaz, Nemanja Antonov igencsak határozatlannak bizonyult mellette, szerelhetett volna.

A gyorsan kapott két góltól nem estek össze a vendégek, s ennek meg is lett a gyümölcse: Katona Bálint lőtte a labdát a kapufára, a kipattanó épp Májer Milán elé került, a korábbi kispesti pedig szenzációs gólt szerzett.

A szünetben Szabó István posztra cserélt kettőt (a sárga lapos Nemanja Antonov és a gyengén teljesítő Pavlosz Korrea maradt az öltözőben, Benczenleitner Barna és Farkas Bendegúz érkezett), míg Damir Krznar úgy ítélte meg, hogy nem változtat. Kétségtelen, az utóbbi idők halovány produkciói után péntek este valamelyest jobban futballozott a csapat, de ez leginkább Aljosa Matkónak köszönhető, aki megszerezte bajnoki idénybeli negyedik és ötödik gólját is. Túlzás lenne állítani, hogy az újpesti vezetőség nyári átigazolásai ültek volna, a 25 éves szlovén megszerzése viszont egyértelműen jó húzásnak bizonyult.

Az első félidő mozgalmasabb játéka után a fordulás után visszaesett a játék színvonala, olykor az volt az ember érzése, hogy egyik csapat sem bánkódna, ha lefújnák a meccset és szereznének egy-egy pontot. A csereként pályára lépő Horváth Krisztofer a vezetést is megszerezhette volna, de Kovács Dániel leért a jobb alsó sarokra, s elképesztő bravúrral kiütötte a labdát. Az Újpest ment előre, azonban leginkább statikus és kiszámítható játékot mutatott, a Nyíregyháza pedig próbálta lassítani a meccset, ami többnyire sikerült is. A hajrában Varga Kevin is lehetőséget kapott a Nyíregyházában, a szélső legutóbb 2023 májusában futballozott az NB I-ben, még a Debrecen színeiben. Horváth Krisztofer a 86. percben ziccerben lépett ki, de nagyon rosszul találta el a labdát – fogta is a fejét a kétszeres válogatott futballista. Így az eredmény már nem változott; az Újpest továbbra is szenved, s nemcsak idegenben, hazai pályán is: egy-egy győzelem és döntetlen mellett három vereséget is elszenvedett.

Nem csoda, hogy a lefújás után hangos füttyszóval „köszönték meg” a lila-fehér szurkolók a csapat teljesítményét. 2–2

