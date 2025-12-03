Deutsch László: Tudjuk, mi kell az ETO FC legyőzéséhez

Történelmi pillanat lesz: a Kazincbarcika és az ETO FC először csap össze az NB I-ben. A két csapat eredetileg az 5. fordulóban augusztus végén már találkozott volna, de a győriek nemzetközi kupaszereplése miatt december elejére halasztották a meccset. A sorsolás furcsa fintora miatt a klub játékosai a héten kétszer is találkoznak a gyepen, előbb szerdán Mezőkövesden, majd vasárnap Győrben.

„Egyértelmű, hogy most csak a szerdai meccsre koncentrálunk – mondta lapunknak Deutsch László, a Kazincbarcika 26 éves védője. – Habár az ETO előttünk van a tabellán, biztosan nem játszunk majd döntetlenre, győzni akarunk. Régen nyertünk már, ha szeretnénk benn maradni az élvonalban, akkor sürgősen el kell kezdeni gyűjtögetni a három pontokat. Hazai pályán a győriek ellen is támadólag lépünk fel, a szerdai meccs után pedig csütörtöktől figyelünk a vasárnapra. Nyilván mindkét csapatnak előny lehet a vasárnapi összecsapást tekintve a szerdai találkozó.”

Hullámzóan teljesít az ETO FC, ugyanis az előző nyolc bajnokijából csupán hármat nyert meg, két döntetlen mellett háromszor kikapott, de az esetleges szerdai sikerével felléphet a dobogóra, míg a Kazincbarcika az utolsó helyen marad.

„Amikor a Vasasban játszottam az NB II-ben, éppen az ETO-val vívtunk kemény harcot a feljutásért, sajnos, nekik sikerült. Már akkor is eléggé masszív csapat volt, az élvonalba jutást követően igazoltak jó néhány minőségi légióst, s remek teljesítményt nyújtottak rögtön feljutóként. Kiléptek a nemzetközi kupaporondra, majd érezhető volt némi formahanyatlás, de minden csapat életében előjön az ilyen pillanat is. Azt érzem, hogy most ismét jó formában vannak, hétvégén legyőzték az MTK-t, de elemeztük őket, és tudjuk, mi kellene a sikerhez, és ahhoz, hogy kapott gól nélkül hozzuk le a mérkőzést. Nehéz lesz, de hiszünk a győzelemben.”

A Kazincbarcika sorozatban három bajnoki vereséget követően szerzett ismét pontot, hétvégén 1–1-es döntetlent játszott a Diósgyőrrel. Deutsch László a bajnoki idényben négy mérkőzésen lépett pályára, és éppen a DVTK ellen játszott először végig. Sós Bence sérülése miatt szavazott neki bizalmat Kuttor Attila vezetőedző.

„Jól ismerjük egymást Sós Bencével, játszottunk már együtt korábban. Egészséges rivalizálás van közöttünk a balhátvéd poszton. Igyekeztem jó teljesítményt nyújtani a Diósgyőr ellen, és élni az adódó lehetőséggel. Azért jöttem Kazincbarcikára, hogy segítsek a csapatnak és bennmaradjon az élvonalban. Próbálom bebizonyítani, hogy mindig számíthat rám a szakmai stáb, s habár lehetnek rosszabb meccseim, a küzdőszellememmel és a hozzáállásommal nem lesz probléma.”

Vékonyodik a Kazincbarcika kerete, a Győr így nemcsak létszámban, hanem minőségben is erősebb és több az újoncnál. Ez két vagy akár ennél is több gól különbségben mutatkozhat meg a vendégek javára. NS-tipp: BERECZ Csaba

LABDARÚGÓ NB I

AZ 5. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS

18.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–ETO FC, Mezőkövesd (Tv: Duna World) – élőben az NSO-n!

1. Debreceni VSC 15 8 4 3 25–19 +6 28 2. Ferencvárosi TC 14 7 4 3 30–17 +13 25 3. Paksi FC 15 6 6 3 32–24 +8 24 4. Kisvárda 14 7 2 5 18–22 –4 23 5. ETO FC 14 6 5 3 27–15 +12 23 6. Puskás Akadémia 15 6 4 5 21–20 +1 22 7. MTK Budapest 15 6 2 7 28–29 –1 20 8. Zalaegerszegi TE 15 5 4 6 23–22 +1 19 9. Újpest FC 15 4 4 7 21–26 –5 16 10. Diósgyőri VTK 15 3 6 6 21–27 –6 15 11. Nyíregyháza 15 3 5 7 18–29 –11 14 12. Kazincbarcika 14 3 2 9 14–28 –14 11 AZ ÁLLÁS

Az 5. fordulóból elhalasztott másik bajnokit, a Kisvárda–FTC mérkőzést december 4-én, csütörtökön rendezik 18 órától.