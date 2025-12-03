Nemzeti Sportrádió

Deutsch László: Tudjuk, mi kell az ETO FC legyőzéséhez

JUDI ÁDÁMJUDI ÁDÁM
Vágólapra másolva!
2025.12.03. 11:12
null
Deutsch László (19) a DVTK elleni bajnokin „megfogta” a szélsőket, így újra kezdő lehet (Fotó: Czinege Melinda)
Címkék
NB I ETO FC Deutsch László labdarúgó NB I Kazincbarcika
A héten kétszer is összecsap egymással a Kazincbarcika és az ETO FC, előbb szerdán az ötödik fordulóból elhalasztott mérkőzésen találkoznak Mezőkövesden.
 

Történelmi pillanat lesz: a Kazincbarcika és az ETO FC először csap össze az NB I-ben. A két csapat eredetileg az 5. fordulóban augusztus végén már találkozott volna, de a győriek nemzetközi kupaszereplése miatt december elejére halasztották a meccset. A sorsolás furcsa fintora miatt a klub játékosai a héten kétszer is találkoznak a gyepen, előbb szerdán Mezőkövesden, majd vasárnap Győrben.

„Egyértelmű, hogy most csak a szerdai meccsre koncentrálunk – mondta lapunknak Deutsch László, a Kazincbarcika 26 éves védője. – Habár az ETO előttünk van a tabellán, biztosan nem játszunk majd döntetlenre, győzni akarunk. Régen nyertünk már, ha szeretnénk benn maradni az élvonalban, akkor sürgősen el kell kezdeni gyűjtögetni a három pontokat. Hazai pályán a győriek ellen is támadólag lépünk fel, a szerdai meccs után pedig csütörtöktől figyelünk a vasárnapra. Nyilván mindkét csapatnak előny lehet a vasárnapi összecsapást tekintve a szerdai találkozó.”

Hullámzóan teljesít az ETO FC, ugyanis az előző nyolc bajnokijából csupán hármat nyert meg, két döntetlen mellett háromszor kikapott, de az esetleges szerdai sikerével felléphet a dobogóra, míg a Kazincbarcika az utolsó helyen marad.

„Amikor a Vasasban játszottam az NB II-ben, éppen az ETO-val vívtunk kemény harcot a feljutásért, sajnos, nekik sikerült. Már akkor is eléggé masszív csapat volt, az élvonalba jutást követően igazoltak jó néhány minőségi légióst, s remek teljesítményt nyújtottak rögtön feljutóként. Kiléptek a nemzetközi kupaporondra, majd érezhető volt némi formahanyatlás, de minden csapat életében előjön az ilyen pillanat is. Azt érzem, hogy most ismét jó formában vannak, hétvégén legyőzték az MTK-t, de elemeztük őket, és tudjuk, mi kellene a sikerhez, és ahhoz, hogy kapott gól nélkül hozzuk le a mérkőzést. Nehéz lesz, de hiszünk a győzelemben.”

A Kazincbarcika sorozatban három bajnoki vereséget követően szerzett ismét pontot, hétvégén 1–1-es döntetlent játszott a Diósgyőrrel. Deutsch László a bajnoki idényben négy mérkőzésen lépett pályára, és éppen a DVTK ellen játszott először végig. Sós Bence sérülése miatt szavazott neki bizalmat Kuttor Attila vezetőedző.

„Jól ismerjük egymást Sós Bencével, játszottunk már együtt korábban. Egészséges rivalizálás van közöttünk a balhátvéd poszton. Igyekeztem jó teljesítményt nyújtani a Diósgyőr ellen, és élni az adódó lehetőséggel. Azért jöttem Kazincbarcikára, hogy segítsek a csapatnak és bennmaradjon az élvonalban. Próbálom bebizonyítani, hogy mindig számíthat rám a szakmai stáb, s habár lehetnek rosszabb meccseim, a küzdőszellememmel és a hozzáállásommal nem lesz probléma.”

Vékonyodik a Kazincbarcika kerete, a Győr így nemcsak létszámban, hanem minőségben is erősebb és több az újoncnál. Ez két vagy akár ennél is több gól különbségben mutatkozhat meg a vendégek javára. 
NS-tipp: BERECZ Csaba

LABDARÚGÓ NB I 
AZ 5. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS
18.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–ETO FC, Mezőkövesd (Tv: Duna World) – élőben az NSO-n!

   
  1. Debreceni VSC

15

8

4

3

25–19

+6

28

  2. Ferencvárosi TC

14

7

4

3

30–17

+13

25

  3. Paksi FC

15

6

6

3

32–24

+8

24

  4. Kisvárda

14

7

2

5

18–22

–4

23

  5. ETO FC 

14

6

5

3

27–15

+12

23

  6. Puskás Akadémia

15

6

4

5

21–20

+1

22

  7. MTK Budapest

15

6

2

7

28–29

–1

20

  8. Zalaegerszegi TE

15

5

4

6

23–22

+1

19

  9. Újpest FC

15

4

4

7

21–26

–5

16

10. Diósgyőri VTK

15

3

6

6

21–27

–6

15

11. Nyíregyháza

15

3

5

7

18–29

–11

14

12. Kazincbarcika

14

3

2

9

14–28

–14

11

AZ ÁLLÁS

Az 5. fordulóból elhalasztott másik bajnokit, a Kisvárda–FTC mérkőzést december 4-én, csütörtökön rendezik 18 órától.

 

NB I ETO FC Deutsch László labdarúgó NB I Kazincbarcika
Legfrissebb hírek

Az Újpest FC jogi eljárást indít André Duartéval szemben

Labdarúgó NB I
25 perce

Csaknem négy hónapos szünet után állhat újra a tabella élére csütörtök este a Ferencváros

Labdarúgó NB I
1 órája

Súlyos büntetést kapott Gera Dániel

Labdarúgó NB I
15 órája

Felavatták Bozsik József egész alakos bronzszobrát

Labdarúgó NB I
22 órája

A FIFA-hoz fordul az Újpest a Duarte-transzfer miatt – sajtóhír

Labdarúgó NB I
22 órája

Szuhodovszki Soma: Jobban érzem magam csatárként, mint gondoltam

Labdarúgó NB I
Tegnap, 9:36

Íme, a 15. NB I-es forduló válogatottja a Nemzeti Sportnál

Labdarúgó NB I
Tegnap, 8:45

Agyrázkódása volt, már jobban van a Debrecen középpályása

Labdarúgó NB I
2025.12.01. 13:12
Ezek is érdekelhetik