Deutsch László: Tudjuk, mi kell az ETO FC legyőzéséhez
Történelmi pillanat lesz: a Kazincbarcika és az ETO FC először csap össze az NB I-ben. A két csapat eredetileg az 5. fordulóban augusztus végén már találkozott volna, de a győriek nemzetközi kupaszereplése miatt december elejére halasztották a meccset. A sorsolás furcsa fintora miatt a klub játékosai a héten kétszer is találkoznak a gyepen, előbb szerdán Mezőkövesden, majd vasárnap Győrben.
„Egyértelmű, hogy most csak a szerdai meccsre koncentrálunk – mondta lapunknak Deutsch László, a Kazincbarcika 26 éves védője. – Habár az ETO előttünk van a tabellán, biztosan nem játszunk majd döntetlenre, győzni akarunk. Régen nyertünk már, ha szeretnénk benn maradni az élvonalban, akkor sürgősen el kell kezdeni gyűjtögetni a három pontokat. Hazai pályán a győriek ellen is támadólag lépünk fel, a szerdai meccs után pedig csütörtöktől figyelünk a vasárnapra. Nyilván mindkét csapatnak előny lehet a vasárnapi összecsapást tekintve a szerdai találkozó.”
Hullámzóan teljesít az ETO FC, ugyanis az előző nyolc bajnokijából csupán hármat nyert meg, két döntetlen mellett háromszor kikapott, de az esetleges szerdai sikerével felléphet a dobogóra, míg a Kazincbarcika az utolsó helyen marad.
„Amikor a Vasasban játszottam az NB II-ben, éppen az ETO-val vívtunk kemény harcot a feljutásért, sajnos, nekik sikerült. Már akkor is eléggé masszív csapat volt, az élvonalba jutást követően igazoltak jó néhány minőségi légióst, s remek teljesítményt nyújtottak rögtön feljutóként. Kiléptek a nemzetközi kupaporondra, majd érezhető volt némi formahanyatlás, de minden csapat életében előjön az ilyen pillanat is. Azt érzem, hogy most ismét jó formában vannak, hétvégén legyőzték az MTK-t, de elemeztük őket, és tudjuk, mi kellene a sikerhez, és ahhoz, hogy kapott gól nélkül hozzuk le a mérkőzést. Nehéz lesz, de hiszünk a győzelemben.”
A Kazincbarcika sorozatban három bajnoki vereséget követően szerzett ismét pontot, hétvégén 1–1-es döntetlent játszott a Diósgyőrrel. Deutsch László a bajnoki idényben négy mérkőzésen lépett pályára, és éppen a DVTK ellen játszott először végig. Sós Bence sérülése miatt szavazott neki bizalmat Kuttor Attila vezetőedző.
„Jól ismerjük egymást Sós Bencével, játszottunk már együtt korábban. Egészséges rivalizálás van közöttünk a balhátvéd poszton. Igyekeztem jó teljesítményt nyújtani a Diósgyőr ellen, és élni az adódó lehetőséggel. Azért jöttem Kazincbarcikára, hogy segítsek a csapatnak és bennmaradjon az élvonalban. Próbálom bebizonyítani, hogy mindig számíthat rám a szakmai stáb, s habár lehetnek rosszabb meccseim, a küzdőszellememmel és a hozzáállásommal nem lesz probléma.”
|Vékonyodik a Kazincbarcika kerete, a Győr így nemcsak létszámban, hanem minőségben is erősebb és több az újoncnál. Ez két vagy akár ennél is több gól különbségben mutatkozhat meg a vendégek javára.
LABDARÚGÓ NB I
AZ 5. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS
18.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–ETO FC, Mezőkövesd (Tv: Duna World) – élőben az NSO-n!
|1. Debreceni VSC
15
8
4
3
25–19
+6
28
|2. Ferencvárosi TC
14
7
4
3
30–17
+13
25
|3. Paksi FC
15
6
6
3
32–24
+8
24
|4. Kisvárda
14
7
2
5
18–22
–4
23
|5. ETO FC
14
6
5
3
27–15
+12
23
|6. Puskás Akadémia
15
6
4
5
21–20
+1
22
|7. MTK Budapest
15
6
2
7
28–29
–1
20
|8. Zalaegerszegi TE
15
5
4
6
23–22
+1
19
|9. Újpest FC
15
4
4
7
21–26
–5
16
|10. Diósgyőri VTK
15
3
6
6
21–27
–6
15
|11. Nyíregyháza
15
3
5
7
18–29
–11
14
|12. Kazincbarcika
14
3
2
9
14–28
–14
11
Az 5. fordulóból elhalasztott másik bajnokit, a Kisvárda–FTC mérkőzést december 4-én, csütörtökön rendezik 18 órától.