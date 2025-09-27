Kimaradtak a helyzetek, gól nélkül zárult a keleti rangadó

LABDARÚGÓ NB I

8. FORDULÓ

Diósgyőri VTK–Debreceni VSC 0–0

Miskolc, DVTK Stadion, 6279 néző. Vezette: Csonka

A MÉRKŐZÉS ONLINE KÖZVETÍTÉSE ITT ÉRHETŐ EL!

A mérkőzés előtti utolsó edzésen szenvedett sérülést a DVTK-hoz a hónap elején, a Nyíregyházáról érkező védekező középpályás, Aboubakar Keita, s mivel az ugyanezen a poszton játszó Anderson Esitiről már a hét elején tudott volt, hogy valószínűleg nem szerepeltethető (ugyancsak sérülés miatt), huszonnégy órával a meccs előtt kellett a tervezett kezdőcsapatot megújítania Vladimir Radenkovicsnak, a DVTK vezetőedzőjének. A szerb szakember Bényei Ágostonnak szavazott bizalmat, aki így nevelőklubja ellen jutott bizonyítási lehetőséghez. A Diósgyőr összeállítása nemcsak a két sérült védekező középpályás kiesése miatt változott a legutóbbi mérkőzéshez képest, hanem azért is, mert támadóbb szellemű tizenegyet akart pályára küldeni a vezetőedző. Emiatt Elton Acolatse nem éket, hanem szélső játszott, Ivan Saponjics pedig középső támadóként tért vissza, Ante Roguljic a középpálya középen kapott lehetőséget, neki az akciók indítása, a kulcspasszok adása jutott fő feladatul.

A DVSC szakvezetőjének, Sergio Navarraónak nem volt kényszerű oka a változtatásra, az előző mérkőzéshez képest csak a jobb oldali védőt cserélte ki, Szécsi Márk a kispadra került, Julien Dacosta pedig a kezdőbe. A két csapat azonos felállásban játszott, 4–2–3–1-ben, és a labda birtokában mindkét csapat úgy próbálta meg a támadójátékának hatékonyságát növelni, hogy az egyik védekező középpályás, hazai oldalon Bényei Ágoston, a vendégeknél Szűcs Tamás húzódott feljebb, illetve befelé. A mérkőzés első negyede változatos volt, mindkét csapat azon volt, hogy előnyhöz jusson, a DVSC nem állt bele a védekező szerepbe, így az egyik és a másik oldalon is adódtak lehetőségek. A vendégeknek pontosabbak voltak a kísérleteik, a diósgyőri kapusnak több védenivalója akadt, a DVTK részéről pedig két ígéretes lövés nyomán is elkerülte a debreceni kapu bal oldalát a labda. Az első játékrész második felében viszont már sokkal jobban figyeltek a csapatok a védekezésre, kevesebb lehetőség adódott, a lövések elakadtak a kapuk elé tömörülőkben. Ami a DVSC-nek már az elején sikerült, az a DVTK-nak csak a 27. percben jött össze, ekkor késztette először védésre az ellenfél kapusát. Az első félidő utolsó percében adódott az addigi legnagyobb gólszerzési lehetőség, mégpedig a Debrecen előtt, Amos Youga remek passza után Kocsis Dominik lövése is majdnem tökéletes lett, ám a jobb kapufáról kifelé jött a labda.

A meccs második felére fiatalt cserélt le és be a hazai edző, Szakos Bence jött be a védelem jobb oldalára, ahonnan Gera Dániel húzódott át balra. Helyzetek ismét mindkét oldalon adódtak, a korábbi forgatókönyvhöz hasonlóan Karlo Senticnek védenie kellett, a hazaiak pedig elpuskázták a lehetőségüket. A DVTK edzője támadósorának frissítésével próbált új lendületet adni csapatának, nem ok nélkül, mert a Debrecen játszott fölényben. Elton Acolatse lett az ék, de a cserék nem hoztak nagy fordulatot a hazaiak játékában. A vendégek edzője a bal oldali védője helyett középpályást küldött be Vajda Botond személyében, annak érdekében, hogy támadójátékuk megerősödésével megszerezzék a győztes gólt. Beszédes volt, hogy a DVTK szakvezetője védekező középpályást cserélt be, ez azt üzente, hogy a piros mezesek a döntetlen megőrzését preferálták a végjátékban. Ekkorra már minden statisztikai mutatóban jobban állt a DVSC, csak a gólok terén nem.

Ez nem jött össze nekik, de több sorozat is meghosszabbodott: a DVTK hazai veretlensége és nyeretlensége, valamint a DVSC idegenbeli veretlensége. Az is érdekesség, hogy ez volt a most zajló bajnoki idény első gól nélküli mérkőzése. 0–0

A MÉRKŐZÉS ONLINE KÖZVETÍTÉSE ITT ÉRHETŐ EL!