Gróf Dávid tette elhomályosította a derbit

Népharag zúdult Gróf Dávidra. Normális esetben most a nagyszerű nézőtéri hangulatról, az Újpest csodaszámba menő egyenlítő találatáról, a ferencvárosi Varga Barnabás újabb elképesztő fejes góljáról számolnánk be, ám a lefújás előtt történtek átírták a forgatókönyvet… A derbi 96. percében Gróf Dávid a labdáért igyekezve ellökött egy labdaszedő fiút, aki óriásit esve ért földet, Bogár Gergő játékvezető teljes joggal, azonnal felmutatta a kapusnak a piros lapot. Az üresen maradt kapuba Varga Barnabásnak kellett beállnia, miután a vendégeknek nem volt már több cserelehetőségük, Gróf Dávid a mezét és a kesztyűjét a csatárnak átadva, félmeztelenül tűnt el a játékoskijáróban.

Addigra talán már ő is érezte, jókora butaság volt, amit tett.

Pontjába csak azért nem került a Ferencvárosnak, mert másodpercek voltak hátra az összecsapásból. A liláknak nem volt idejük tesztelni Varga Barnabás reflexeit, pedig talán még a fradisták is megnézték volna, ahogy a válogatott támadó a földről elrugaszkodva kitornázza a labdát a felső sarokból. De Gróf Dávid cselekedete sokkal komolyabb volt annál, mint hogy ezt el lehessen viccelni. A szurkolói hozzászólások a mérkőzést követő egy-két órában elárasztották az internetet, százból egy-két szurkoló értette meg a kapus tettét, mondván, nem kellett volna ekkorát lökni a labdaszedőn, de a derbi hevében előfordul az ilyesmi. A többség azonban elítélte Grófot.

Akadtak olyan hozzászólások, amelyek követelték, hogy a Ferencváros azonnal bontsa fel a 36 esztendős játékos szerződését, szégyent hozott a klubra, ez a viselkedés nem méltó az egyesülethez, és alighanem a zöld-fehéreknél is gyorsan felmérték a helyzetet, az eset finoman fogalmazva is kiverte a biztosítékot – még a saját – szurkolóiknál is. Nem sokkal a lefújást követően – miután a két vezetőedző, Damir Krznar és Robbie Keane is értékelte a két ősi rivális teljesítményét – a Fradi közleményt adott ki, amelyben Gróf Dávid a következőket mondta: „Nagyon sajnálom, ami történt. Szerettem volna mielőbb megjátszani a labdát, igyekeztem gyorsan megszerezni, és a játék hevében, lendületből tettem, amit tettem. Szeretném elmondani, hogy egyáltalán nem akartam ártani a labdaszedőnek. Nagyon sajnálom, és mindenkitől elnézést kérek, megbántam a cselekedetemet. Még az életben nem volt sárga lapom sem hasonló eset miatt. Mindketten tudjuk, mi történt, és szívesen személyesen is elnézést kérnék a fiútól.”

Az esetet rögzítő videófelvételen jól látható, hogy a labda még alig hagyta el a játékteret, Gróf Dávid máris óriási lendülettel indult a másik labda után, a kisfiúnak két-három másodperce volt reagálni, a háttérben még pattogott a labda, ő pedig – reflexből vagy sem –, elfordította a fejét. Még ha csibészségből is tette, hogy segítse az Újpestet a hazai 1–1-es döntetlen megtartásához, egy sportembernek akkor sem lehet így reagálnia, még ilyen felfokozott hangulatban sem.

A derbi utolsó negyedórájában valóban pattanásig feszültek az indulatok a pályán, a felezővonal közelében akadt dulakodásig fajuló tömegjelenet, kőkemény becsúszások a menteni igyekvő védőktől, és a kispadoknál is rendkívüli idegállapotba került szinte az összes stábtag. Gróf Dávid reakciójára még sincs mentség, ilyen rutinos, pályafutása zenitjén túl lévő labdarúgó nem tehet hasonlót következmények nélkül. A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) fegyelmi bizottsága a hét közepén alighanem kitüntetett figyelemmel vizsgálja meg és bírálja el a Megyeri úton történteket.

A lefújást követően az Újpest játékosa, Matija Ljujics rendkívüli sportszerűségről tett tanúbizonyságot, a mezével nyomban a fiúhoz indult, aki fülig érő szájjal vette át tőle a nem várt ajándékot. A lila-fehérek öltözőjében is téma volt a meccs végi eset, a sérüléséből visszatérő Geiger Bálint is úgy gondolta, ilyesmi nem való futballpályára.

„Nem azon az egy-két másodpercen múlik a győzelem, nem lehet ellökni egy labdaszedő kisfiút – mondta az újpestiek fiatal játékosa. – Az ilyen megmozdulás nem sportpályára való. Megmondom őszintén, meglepett bennünket, hogy a kiállítás után egyből lefújta a játékvezető a mérkőzést, a piros lap miatt két-három percig még tartania kellett volna az összecsapásnak, annyi idő alatt pedig biztosan kialakítottunk volna egy lövőhelyzetet… Ettől függetlenül úgy vagyok vele, a Ferencváros ellen pontot szerezni nagy dolog, még úgy is, hogy a végén a győzelem is benne lett volna. Jól felkészültünk a riválisból, a Fradi az első félidőben némileg ránk jött, de a fordulást követően rendeztük a sorokat. Egyenlítettünk is, és ezt követően is akadtak helyzeteink. Nekem is ott volt a lábamban egy lövés, amivel eldönthettem volna a derbit. Ráadásul az egyik kedvenc rúgásfajtámmal lőhettem kapura, félfordulatból, edzéseken ilyen szituációban tízből tízet berúgok. Sajnálom, hogy ezúttal nem találtam el a kaput.”

Ami a Ferencvárost illeti, Varga Barnabás újfent bebizonyította, a fejjátéka egész Európában kiemelkedő. Nagy Barnabás bal oldali beadását tanítanivaló mozdulattal csúsztatta a lilák kapujába, remek ütemben és magasra ugrott fel – nem a csatáron múlt, hogy vasárnap elmaradt a győzelem.

A mérkőzés lefújását követően Matija Ljujics odaadta a mezét a labdaszedő fiúnak (Fotó: Török Attila)

A Ferencváros is érezte Gróf Dávid tettének súlyát, a mérkőzés másnapján ­ebédidőben videót tett közzé, amelyben a kapus ismételten elnézést kért a kisfiútól, elmondta, hogy hibázott, ő is apa, és egyszerűen túl hevesen indult a labdáért. Az Újpest felnőttcsapata pedig vendégül látta a labdaszedőt, aki meglátogatta az edzést, és találkozott a játékosokkal.