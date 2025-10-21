Gróf Dávid tette elhomályosította a derbit
Népharag zúdult Gróf Dávidra. Normális esetben most a nagyszerű nézőtéri hangulatról, az Újpest csodaszámba menő egyenlítő találatáról, a ferencvárosi Varga Barnabás újabb elképesztő fejes góljáról számolnánk be, ám a lefújás előtt történtek átírták a forgatókönyvet… A derbi 96. percében Gróf Dávid a labdáért igyekezve ellökött egy labdaszedő fiút, aki óriásit esve ért földet, Bogár Gergő játékvezető teljes joggal, azonnal felmutatta a kapusnak a piros lapot. Az üresen maradt kapuba Varga Barnabásnak kellett beállnia, miután a vendégeknek nem volt már több cserelehetőségük, Gróf Dávid a mezét és a kesztyűjét a csatárnak átadva, félmeztelenül tűnt el a játékoskijáróban.
Addigra talán már ő is érezte, jókora butaság volt, amit tett.
Pontjába csak azért nem került a Ferencvárosnak, mert másodpercek voltak hátra az összecsapásból. A liláknak nem volt idejük tesztelni Varga Barnabás reflexeit, pedig talán még a fradisták is megnézték volna, ahogy a válogatott támadó a földről elrugaszkodva kitornázza a labdát a felső sarokból. De Gróf Dávid cselekedete sokkal komolyabb volt annál, mint hogy ezt el lehessen viccelni. A szurkolói hozzászólások a mérkőzést követő egy-két órában elárasztották az internetet, százból egy-két szurkoló értette meg a kapus tettét, mondván, nem kellett volna ekkorát lökni a labdaszedőn, de a derbi hevében előfordul az ilyesmi. A többség azonban elítélte Grófot.
Akadtak olyan hozzászólások, amelyek követelték, hogy a Ferencváros azonnal bontsa fel a 36 esztendős játékos szerződését, szégyent hozott a klubra, ez a viselkedés nem méltó az egyesülethez, és alighanem a zöld-fehéreknél is gyorsan felmérték a helyzetet, az eset finoman fogalmazva is kiverte a biztosítékot – még a saját – szurkolóiknál is. Nem sokkal a lefújást követően – miután a két vezetőedző, Damir Krznar és Robbie Keane is értékelte a két ősi rivális teljesítményét – a Fradi közleményt adott ki, amelyben Gróf Dávid a következőket mondta: „Nagyon sajnálom, ami történt. Szerettem volna mielőbb megjátszani a labdát, igyekeztem gyorsan megszerezni, és a játék hevében, lendületből tettem, amit tettem. Szeretném elmondani, hogy egyáltalán nem akartam ártani a labdaszedőnek. Nagyon sajnálom, és mindenkitől elnézést kérek, megbántam a cselekedetemet. Még az életben nem volt sárga lapom sem hasonló eset miatt. Mindketten tudjuk, mi történt, és szívesen személyesen is elnézést kérnék a fiútól.”
Az esetet rögzítő videófelvételen jól látható, hogy a labda még alig hagyta el a játékteret, Gróf Dávid máris óriási lendülettel indult a másik labda után, a kisfiúnak két-három másodperce volt reagálni, a háttérben még pattogott a labda, ő pedig – reflexből vagy sem –, elfordította a fejét. Még ha csibészségből is tette, hogy segítse az Újpestet a hazai 1–1-es döntetlen megtartásához, egy sportembernek akkor sem lehet így reagálnia, még ilyen felfokozott hangulatban sem.
A derbi utolsó negyedórájában valóban pattanásig feszültek az indulatok a pályán, a felezővonal közelében akadt dulakodásig fajuló tömegjelenet, kőkemény becsúszások a menteni igyekvő védőktől, és a kispadoknál is rendkívüli idegállapotba került szinte az összes stábtag. Gróf Dávid reakciójára még sincs mentség, ilyen rutinos, pályafutása zenitjén túl lévő labdarúgó nem tehet hasonlót következmények nélkül. A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) fegyelmi bizottsága a hét közepén alighanem kitüntetett figyelemmel vizsgálja meg és bírálja el a Megyeri úton történteket.
A lefújást követően az Újpest játékosa, Matija Ljujics rendkívüli sportszerűségről tett tanúbizonyságot, a mezével nyomban a fiúhoz indult, aki fülig érő szájjal vette át tőle a nem várt ajándékot. A lila-fehérek öltözőjében is téma volt a meccs végi eset, a sérüléséből visszatérő Geiger Bálint is úgy gondolta, ilyesmi nem való futballpályára.
„Nem azon az egy-két másodpercen múlik a győzelem, nem lehet ellökni egy labdaszedő kisfiút – mondta az újpestiek fiatal játékosa. – Az ilyen megmozdulás nem sportpályára való. Megmondom őszintén, meglepett bennünket, hogy a kiállítás után egyből lefújta a játékvezető a mérkőzést, a piros lap miatt két-három percig még tartania kellett volna az összecsapásnak, annyi idő alatt pedig biztosan kialakítottunk volna egy lövőhelyzetet… Ettől függetlenül úgy vagyok vele, a Ferencváros ellen pontot szerezni nagy dolog, még úgy is, hogy a végén a győzelem is benne lett volna. Jól felkészültünk a riválisból, a Fradi az első félidőben némileg ránk jött, de a fordulást követően rendeztük a sorokat. Egyenlítettünk is, és ezt követően is akadtak helyzeteink. Nekem is ott volt a lábamban egy lövés, amivel eldönthettem volna a derbit. Ráadásul az egyik kedvenc rúgásfajtámmal lőhettem kapura, félfordulatból, edzéseken ilyen szituációban tízből tízet berúgok. Sajnálom, hogy ezúttal nem találtam el a kaput.”
Ami a Ferencvárost illeti, Varga Barnabás újfent bebizonyította, a fejjátéka egész Európában kiemelkedő. Nagy Barnabás bal oldali beadását tanítanivaló mozdulattal csúsztatta a lilák kapujába, remek ütemben és magasra ugrott fel – nem a csatáron múlt, hogy vasárnap elmaradt a győzelem.
A Ferencváros is érezte Gróf Dávid tettének súlyát, a mérkőzés másnapján ebédidőben videót tett közzé, amelyben a kapus ismételten elnézést kért a kisfiútól, elmondta, hogy hibázott, ő is apa, és egyszerűen túl hevesen indult a labdáért. Az Újpest felnőttcsapata pedig vendégül látta a labdaszedőt, aki meglátogatta az edzést, és találkozott a játékosokkal.
Lökéshullámok – Deák Zsigmond jegyzete
|Volt kisfiú, aki elsírta magát
Nem a vasárnapi volt az első eset, hogy egy labdarúgó összetűzésbe került a labdaszedőkkel. Az 1960-as évek második felében a Dunaújváros kapusa, a korábbi fradista Aczél László ütött meg egy labdaszedőt, mert nem adta vissza kellő gyorsasággal neki a labdát, legutóbb pedig a Balmazújváros futballistájaként Eke Uzoma ríkatott meg egy mezőkövesdi kisfiút. A nigériai légiós is a labdaszedő tempójával volt elégedetlen, akire úgy ráordított, hogy a gyerek elsírta magát. Eke Uzoma később bocsánatot kért, felemelte és odavitte a kisfiút a vendégszurkolókhoz, aláírt neki egy zászlót és egy közös fotót is készített vele.
10. FORDULÓ
Október 18., szombat
MTK Budapest–Nyíregyháza Spartacus FC 5–1
Paksi FC–Debreceni VSC 1–1
ETO FC–Diósgyőri VTK 3–1
Október 19., vasárnap
Kolorcity Kazincbarcika SC–Kisvárda Master Good 0–1
Zalaegerszegi TE FC–Puskás Akadémia 0–1
Újpest FC–Ferencvárosi TC 1–1
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Paksi FC
10
5
5
–
25–15
+10
20
|2. MTK Budapest
10
5
1
4
23–17
+6
16
|3. Kisvárda
9
5
1
3
9–13
–4
16
|4. Ferencváros
9
4
4
1
19– 9
+10
16
|5. ETO FC
9
4
4
1
19–11
+8
16
|6. Debreceni VSC
10
4
4
2
13–12
+1
16
|7. Puskás Akadémia
10
4
2
4
13–15
–2
14
|8. Újpest FC
10
2
4
4
13–13
0
10
|9. Nyíregyháza
10
2
3
5
14–23
–9
9
|10. Diósgyőri VTK
10
1
5
4
13–20
–7
8
|11. Kazincbarcika
9
2
1
6
9–19
–10
7
|12. Zalaegerszegi TE
10
1
4
5
16–19
–3
7
Az 5. fordulóból a Kazincbarcika–ETO FC és a Kisvárda–FTC mérkőzést december 3-ra halasztották.