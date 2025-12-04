Nemzeti Sportrádió

Egy mérkőzésre tiltották el az MTK fiatal középpályását

2025.12.04. 13:24
Németh Hunort Győrben állították ki (Fotó: Török Attila)
MTK NB I Németh Hunor
A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) Fegyelmi Bizottsága eltiltotta az ETO ellen kiállított Németh Hunort, valamint az MTK szertárosát, Arany Jánost is.

Németh Hunort az ETO elleni bajnokin állította ki videózás után a játékvezető, a fiatal középpályás egy bajnokin nem állhat Horváth Dávid rendelkezésére, csapata paksi mérkőzését kell kihagynia.

A fegyelmi bizottság két mérkőzésre tiltotta el Arany Jánost, az MTK szertárosát, akit reklamálás miatt küldtek el a kispadról.

Az NB II-ben a soroksári Könczey Márk és a BVSC-s Pekár László egy-egy mérkőzést kénytelen kihagyni.

A FEB a legutóbbi forduló mérkőzései kapcsán eljárást indított szurkolók rasszista megnyilvánulásai miatt a DVSC-vel és a Videoton FC Fehérvárral szemben; szurkolók megbotránkoztató bekiabálásai miatt a ZTE FC-vel, az FTC-vel, a Kecskeméti TE-vel és a Soroksár SC-vel szemben, pirotechnikai eszközök használata miatt a Nyíregyháza Spartacus FC-vel és a Budapest Honvéd FC-vel szemben; szurkolói rendbontás miatt a Vasas FC-vel és a Kistarcsai VSC-vel szemben.
 

