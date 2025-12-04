Egy mérkőzésre tiltották el az MTK fiatal középpályását

Németh Hunort az ETO elleni bajnokin állította ki videózás után a játékvezető, a fiatal középpályás egy bajnokin nem állhat Horváth Dávid rendelkezésére, csapata paksi mérkőzését kell kihagynia.

A fegyelmi bizottság két mérkőzésre tiltotta el Arany Jánost, az MTK szertárosát, akit reklamálás miatt küldtek el a kispadról.

Az NB II-ben a soroksári Könczey Márk és a BVSC-s Pekár László egy-egy mérkőzést kénytelen kihagyni.

A FEB a legutóbbi forduló mérkőzései kapcsán eljárást indított szurkolók rasszista megnyilvánulásai miatt a DVSC-vel és a Videoton FC Fehérvárral szemben; szurkolók megbotránkoztató bekiabálásai miatt a ZTE FC-vel, az FTC-vel, a Kecskeméti TE-vel és a Soroksár SC-vel szemben, pirotechnikai eszközök használata miatt a Nyíregyháza Spartacus FC-vel és a Budapest Honvéd FC-vel szemben; szurkolói rendbontás miatt a Vasas FC-vel és a Kistarcsai VSC-vel szemben.

