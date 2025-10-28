Az FTC-t legyőző Zalaegerszeg három játékost ad a 11. forduló válogatottjába

A 11. forduló legjobb játékosa Szappanos Péter lett. A Puskás Akadémia kapusa jó néhányszor nyújtott már kiemelkedőt az NB I-ben, de az MTK Budapest ellen mutatott teljesítménye ott van a legjobbak között. A felcsútiak hamar emberhátrányba kerültek, s nem kérdés, a pontszerzést leginkább a 34 éves Szappanosnak köszönhetik, aki többször is bravúrral védett – lapunk 9-esre értékelte a teljesítményét.

A 11. FORDULÓ VÁLOGATOTTJA

SZAPPANOS (Puskás Akadémia) 9 – MACEIRAS (Puskás Akadémia) 7, KÁDÁR (MTK) 7, CALDERÓN (ZTE FC) 7 – KOCSIS D. (Debreceni VSC) 8, SZENDREI N. (ZTE FC) 7, SZABÓ SZ. (Kisvárda) 7, CIBLA (Debreceni VSC) 8 – ACOLATSE (Diósgyőri VTK) 7, BÁRÁNY (Debreceni VSC) 8, SKRIBEK (ZTE FC) 7

A forduló játékvezetője: Karakó Ferenc 8 – Szalai Balázs, Horváth Zoltán (Debreceni VSC–Újpest FC)