Az FTC-t legyőző Zalaegerszeg három játékost ad a 11. forduló válogatottjába
A 11. forduló legjobb játékosa Szappanos Péter lett. A Puskás Akadémia kapusa jó néhányszor nyújtott már kiemelkedőt az NB I-ben, de az MTK Budapest ellen mutatott teljesítménye ott van a legjobbak között. A felcsútiak hamar emberhátrányba kerültek, s nem kérdés, a pontszerzést leginkább a 34 éves Szappanosnak köszönhetik, aki többször is bravúrral védett – lapunk 9-esre értékelte a teljesítményét.
A 11. FORDULÓ VÁLOGATOTTJA
SZAPPANOS (Puskás Akadémia) 9 – MACEIRAS (Puskás Akadémia) 7, KÁDÁR (MTK) 7, CALDERÓN (ZTE FC) 7 – KOCSIS D. (Debreceni VSC) 8, SZENDREI N. (ZTE FC) 7, SZABÓ SZ. (Kisvárda) 7, CIBLA (Debreceni VSC) 8 – ACOLATSE (Diósgyőri VTK) 7, BÁRÁNY (Debreceni VSC) 8, SKRIBEK (ZTE FC) 7
A forduló játékvezetője: Karakó Ferenc 8 – Szalai Balázs, Horváth Zoltán (Debreceni VSC–Újpest FC)
Szappanos Péter azt is védte, amiről azt hitte, nem tudja
LABDARÚGÓ NB I
11. FORDULÓ
Október 25., szombat
Puskás Akadémia–MTK Budapest 1–1
Diósgyőri VTK–Paksi FC 2–1
Nyíregyháza Spartacus FC–Kolorcity Kazincbarcika SC 0–1
Október 26., vasárnap
Kisvárda Master Good–ETO FC 3–2
Debreceni VSC–Újpest FC 5–2
Ferencvárosi TC–Zalaegerszegi TE FC 1–2
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Paksi FC
11
5
5
1
26–17
+9
20
|2. Kisvárda
10
6
1
3
12–15
–3
19
|3. Debreceni VSC
11
5
4
2
18–14
+4
19
|4. MTK Budapest
11
5
2
4
24–18
+6
17
|5. Ferencváros
10
4
4
2
20–11
+9
16
|6. ETO FC
10
4
4
2
21–14
+7
16
|7. Puskás Akadémia
11
4
3
4
14–16
–2
15
|8. Diósgyőri VTK
11
2
5
4
15–21
–6
11
|9. Kazincbarcika
10
3
1
6
10–19
–9
10
|10. Zalaegerszegi TE
11
2
4
5
18–20
–2
10
|11. Újpest FC
11
2
4
5
15–18
–3
10
|12. Nyíregyháza
11
2
3
6
14–24
–10
9
Az 5. fordulóból a Kazincbarcika–ETO FC és a Kisvárda–FTC mérkőzést december 3-ra halasztották.