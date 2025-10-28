Nemzeti Sportrádió

Az FTC-t legyőző Zalaegerszeg három játékost ad a 11. forduló válogatottjába

2025.10.28. 10:50
A Nemzeti Sport osztályzatai alapján az FTC otthonában 2–1-re nyerő ZTE-ből három játékos került be a labdarúgó NB I 11. fordulójának válogatottjába. Az Újpestet legyőző Debrecent is hárman képviselik, a Puskás Akadémiát ketten, az MTK-t, a DVTK-t és a Kisvárdát pedig egy-egy labdarúgó.

A 11. forduló legjobb játékosa Szappanos Péter lett. A Puskás Akadémia kapusa jó néhányszor nyújtott már kiemelkedőt az NB I-ben, de az MTK Budapest ellen mutatott teljesítménye ott van a legjobbak között. A felcsútiak hamar emberhátrányba kerültek, s nem kérdés, a pontszerzést leginkább a 34 éves Szappanosnak köszönhetik, aki többször is bravúrral védett – lapunk 9-esre értékelte a teljesítményét.

A 11. FORDULÓ VÁLOGATOTTJA
SZAPPANOS (Puskás Akadémia) 9MACEIRAS (Puskás Akadémia) 7, KÁDÁR (MTK) 7, CALDERÓN (ZTE FC) 7 KOCSIS D. (Debreceni VSC) 8, SZENDREI N. (ZTE FC) 7, SZABÓ SZ. (Kisvárda) 7, CIBLA (Debreceni VSC) 8 ACOLATSE (Diósgyőri VTK) 7, BÁRÁNY (Debreceni VSC) 8, SKRIBEK (ZTE FC) 7
A forduló játékvezetője: Karakó Ferenc 8 – Szalai Balázs, Horváth Zoltán (Debreceni VSC–Újpest FC)

Labdarúgó NB I
3 órája

Szappanos Péter azt is védte, amiről azt hitte, nem tudja

„Jurina fejesénél kellett a legnagyobbat védenem, hiszen visszafelé mozogtam, ő pedig olyan ívben fejelte meg a labdát, hogy alig tudtam az ujjam hegyével hozzáérni.”

LABDARÚGÓ NB I
11. FORDULÓ
Október 25., szombat
Puskás Akadémia–MTK Budapest 1–1
Diósgyőri VTK–Paksi FC 2–1
Nyíregyháza Spartacus FC–Kolorcity Kazincbarcika SC 0–1
Október 26., vasárnap
Kisvárda Master Good–ETO FC 3–2
Debreceni VSC–Újpest FC 5–2
Ferencvárosi TC–Zalaegerszegi TE FC 1–2

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

  1. Paksi FC  

11

5

5

1

26–17

+9 

20 

  2. Kisvárda

10

6

1

3

12–15

–3 

19 

  3. Debreceni VSC

11

5

4

2

18–14

+4 

19 

  4. MTK Budapest

11

5

2

4

24–18

+6 

17 

  5. Ferencváros

10

4

4

2

20–11

+9 

16 

  6. ETO FC 

10

4

4

2

21–14

+7 

16 

  7. Puskás Akadémia

11

4

3

4

14–16

–2 

15 

  8. Diósgyőri VTK

11

2

5

4

15–21

–6 

11 

  9. Kazincbarcika

10

3

1

6

10–19

–9 

10 

10. Zalaegerszegi TE

11

2

4

5

18–20

–2 

10 

11. Újpest FC

11

2

4

5

15–18

–3 

10 

12. Nyíregyháza 

11

2

3

6

14–24

–10 

Az 5. fordulóból a Kazincbarcika–ETO FC és a Kisvárda–FTC mérkőzést december 3-ra halasztották.

 

