Parázs, fordulatos mérkőzésen játszott döntetlent a Kisvárda és a ZTE

A labdarúgó NB I 17. fordulójának záró mérkőzésén a Kisvárda és a ZTE 3–3-as döntetlent játszott egymással. A zalaiaktól Szendrei Norbert a ráadásban, José Calderón pedig a lefújás után kapott piros lapot.

LABDARÚGÓ NB I

17. FORDULÓ

Kisvárda Master Good–Zalaegerszegi TE FC 3–3 (2–2)

Kisvárda, Várkerti Stadion. 1570 néző. Vezette: Derdák

Gólszerző: Jordanov (4.), Chlumecky (8.), Szőr (76.), ill. Skribek (18.), Maxsuell (33.), Amato (60.)

Kiállítás: Szendrei (ZTE – 90+3.), Calderón (ZTE – a lefújás után) A mérkőzés online tudósítása itt érhető el. Részletek hamarosan.