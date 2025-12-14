Parázs, fordulatos mérkőzésen játszott döntetlent a Kisvárda és a ZTE

A labdarúgó NB I 17. fordulójának záró mérkőzésén a Kisvárda és a ZTE 3–3-as döntetlent játszott egymással. A zalaiaktól Szendrei Norbert a ráadásban, José Calderón pedig a lefújás után kapott piros lapot.
LABDARÚGÓ NB I
17. FORDULÓ
Kisvárda Master Good–Zalaegerszegi TE FC 3–3 (2–2)
Kisvárda, Várkerti Stadion. 1570 néző. Vezette: Derdák
Gólszerző: Jordanov (4.), Chlumecky (8.), Szőr (76.), ill. Skribek (18.), Maxsuell (33.), Amato (60.)
Kiállítás: Szendrei (ZTE – 90+3.), Calderón (ZTE – a lefújás után)
