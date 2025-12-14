Ökölvívás: két magyar jutott elődöntőbe az U17-es Eb-n

A németországi Kienbaumban zajlik az U17-es ökölvívó Európa-bajnokság, amelyen vasárnap öt magyar lépett ringbe. A 63 kilogrammos Czifra István, valamint az 57 kilós Kiss Zsófia elődöntőbe jutott, és már biztosan érmes. Az 52 kg-os Ónodi Tamás és az egyaránt 52 kilós Dorkó Laura ötödik helyen zárt.

(Kiemelt képünk forrása: Detuscher Boxsport Verband)