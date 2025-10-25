Majdnem végig emberelőnyben játszva aratta első idegenbeli győzelmét a Barcika Nyíregyházán

LABDARÚGÓ NB I

11. FORDULÓ

Nyíregyháza Spartacus FC–Kolorcity Kazincbarcika SC 0–1 (0–0)

Nyíregyháza, Városi Stadion, 4098 néző. Vezette: Bognár

Gólszerző: Könyves (48.)

Kiállítva: Varga K. (10., Nyíregyháza)

Nem túlzás, egy időben mumus volt a Kazincbarcika Nyíregyházán, a borsodi csapat annyiszor tört borsot a Szpari futballistáinak, és persze híveinek orra alá. Az 1980. május 18-án játszott NB II-es meccs pedig kitörölhetetlen a nyíregyházi futballtörténelemből: az NYVSSC úgy lépett pályára saját katlanjában a Vegyész ellen, hogy győzelem esetén biztos bajnok, és története során először jut az élvonalba. A Kazincbarcika azonban 1–0-ra nyert, 16 ezer jelenlévő szurkolójával együtt nem tudott ünnepelni a csapat, csak szűk körben, jócskán a lefújás után, amikor Kovács György, lapelődünk, a Népsport akkori szabolcsi tudósítója hozta a hírt, hogy a fő riválissá előlépett Debreceni USE 3–0-ra kikapott a városi rangadón a Kinizsitől, így a Szpari matematikailag is bajnok és feljutó!

Nos, bajnoki címről és feljutásról ezúttal szó sem lehet a két csapat esetében, a kieső helyek elkerüléséről viszont annál inkább. A kezdés előtt talán értesültek az érintettek a DVTK váratlan, Paks elleni 2–1-es győzelméről, ami mindkét oldalon növelhette a félelemérzetet és a motivációt. Azt hamar leszűrhettük, hogy a harci kedvnek egyik oldalon sincsenek híján, hiszen három és fél perc elteltével már másodszor villant a sárga kap Bognár Tamás játékvezető kezében: előbb Anthony Rasheed, majd a Szpariban először kezdő Varga Kevin lépett oda túlzott vehemenciával ellenfelének. A korábbi 13-szoros válogatott támadó nem higgadt le a figyelmeztetéstől, még tíz perc sem telt el a meccsből, amikor korábbi debreceni csapattársának, Sós Bencének is odataposott, az eset egyértelmű sárga lapnak tűnt, amit nem mutatott fel azonnal Bognár Tamás, csak miután megnézte a VAR-monitoron. Jött is utána a piros, s ott volt a kérdés: nemcsak az azonnali kiállítást érő eseteket lehet visszanézni? Ha csak nem arról volt szó, hogy potenciális piros lap miatt kellett megtekinteni az esetet, a spori pedig a felvételek alapján a (második) sárga mellett döntött.

Az első félidő nagyobb részében legalább akkora volt a káosz, mint a szabályértelmezés körül, mígnem a játékrész hajrájában már fölénybe került az emberelőnyben játszó csapat, de előbb Sós Bence távoli, majd Könyves Norbert közvetlen közeli lövését védte Kovács Dániel.

Szünet után közvetlenül aztán már nem hibázott Könyves, az eléje kerülő labdát a tizenhatosról könyörtelenül bevágta. 0–1

A barcikai gólszerző lőhetett volna még egyet, de újabb ziccert rontott, ezúttal lábbal védett Kovács Dániel. Mennie kellett előre a Nyíregyházának, de Szabó István, a hazaiak vezetőedzője a hajráig várt az első cserével, és azzal sem a támadók számát növelte. Bright Edomwonyi őrlődött a barcikai védők sűrűjében, de gólhelyzetben nem fért oda a labdához, ha pedig mégis, akkor lest jelzett a partjelző. A nyíregyháziak egyik utolsó esélyét Nemanja Antonov 17 méteres szabadrúgása jelentette, de a labdával a sorfalat találta telibe.

A Kazincbarcika végül emberelőnyben kivédekezte a nyíregyháziak mezőnyfölényét, története során először nyert NB I-es meccset idegenben, elmozdult a kieső helyről (és ezzel odasodorta a legyőzött Spartacust) és mumus maradt Nyíregyházán...

AZ ÁLLÁS M Gy D V L–K Gk P 1. Paksi FC 11 5 5 1 26–17 +9 20 2. MTK Budapest 11 5 2 4 24–18 +6 17 3. Kisvárda 9 5 1 3 9–13 –4 16 4. Ferencváros 9 4 4 1 19– 9 +10 16 5. ETO FC 9 4 4 1 19–11 +8 16 6. Debreceni VSC 10 4 4 2 13–12 +1 16 7. Puskás Akadémia 11 4 3 4 14–16 –2 15 8. Diósgyőri VTK 11 2 5 4 15–21 –6 11 9. Kazincbarcika 10 3 1 6 10–19 –9 10 10. Újpest FC 10 2 4 4 13–13 0 10 11. Nyíregyháza 11 2 3 6 14–24 –10 9 12. Zalaegerszegi TE 10 1 4 5 16–19 –3 7

Az 5. fordulóból a Kazincbarcika–ETO FC és a Kisvárda–FTC mérkőzést december 3-ra halasztották.