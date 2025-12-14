Darts-vb: megvan az első indiai siker, Nitin Kumar legyőzte Richard Veenstrát

A délutáni program rögtön kisebb meglepetéssel kezdődött, az új-zélandi Jonny Tata ugyanis még csak szettgyőzelmet sem engedélyezett a 27. helyen kiemelt Richie Edhouse-nak, s ugyanígy 3–0-lal küldte haza Dom Taylor a svéd Oskar Lukasiakot a második összecsapáson.

A harmadik párharcban érkezett a világranglistán 48. helyen álló holland Richard Veenstra, aki toronymagas favoritnak számított a világranglistán nem rangsorolt, az indiai selejtezőt megnyerő Nitin Kumar ellen. Ráadásul a holland még jól is játszott, ötször dobott 100 fölötti kiszállót, és a döntő szettben az életben maradásért közel állt hozzá, hogy a torna első kilencnyilasát is megdobja, de 141-ről nem tudott kiszállni – még, de legalább életben maradt. A hatalmas termetű és feltűnő, hosszú hajával az Ally Pally közönségét maga mellé állító, „Royal Bengal” becenevű 40 éves indiai a meccs során a tömeget ugyan kevésbé jól építette, ám végig remekül kiszállózott, s a következő leget kezdésből végül megnyerte, ezzel le is zárva a küzdelmet. Kumar ötödik alkalommal szerepel a PDC világbajnokságán és első alkalommal tudott meccset nyerni – indiai dartsos erre korábban még nem volt képes.

KUMAR MAKES HISTORY 🙌



Nitin Kumar becomes the first ever player from India to win on the Alexandra Palace stage 🇮🇳



He defies FIVE ton-plus finishes from Richard Veenstra to win 3-2 and advance to Round Two!



Why we love the darts.



📺 https://t.co/59TualjgND#WCDarts | R1 pic.twitter.com/9BUZNj2UaU — PDC Darts (@OfficialPDC) December 14, 2025

A délutáni program zárásaként az ihletett formában színpadra lépő, 32. kiemelt Joe Cullen simán, 3:0-ra felülmúlta Bradley Brooksot, 99.33-as átlaga a nap addigi legjobbja volt.

DARTS

PDC-VILÁGBAJNOKSÁG, LONDON

1. forduló

DÉLUTÁNI PROGRAM

Ritchie Edhouse (angol, 27., 86.96)–Jonny Tata (új-zélandi, 89.63) 0:3 (2–3, 1–3, 1–3)

Dom Taylor (angol, 85.89)–Oskar Lukasiak (svéd, 79.56) 3:0 (3–0, 3–0, 3–1)

Richard Veenstra (holland, 92.74)–Nitin Kumar (indiai, 87.30) 2:3 (1–3, 3–0, 2–3, 3–0, 1–3)

Joe Cullen (angol, 32., 99.33)–Bradley Brooks (angol, 90.09) 3:0 (3–1, 3–0, 3–1)

KÉSŐBB

20.00: ESTI PROGRAM (Tv: Sport1)

Lukas Wenig (német)–Wesley Plaisier (holland)

Dimitri Van den Bergh (belga, 23.)–Darren Beveridge (skót)

Stephen Bunting (angol, 4.)–Sebastian Bialecki (lengyel)

James Hurrell (angol)–Stowe Buntz (amerikai)

AZ 1. FORDULÓ PÁROSÍTÁSA ÁGRAJZ SZERINT

Luke Littler (angol, 1. kiemelt)–Darius Labanauskas (litván) 3:0

Mario Vandenbogaerde (belga)–David Davies (walesi) 0:3

Joe Cullen (angol, 32.)–Bradley Brooks (angol) 3:0

Mensur Suljovic (osztrák)–David Cameron (kanadai)

Damon Heta (ausztrál, 16.)–Steve Lennon (ír) 3:1

Raymond van Barneveld (holland)–Stefan Bellmont (svájci)

Rob Cross (angol, 17.)–Cor Dekker (norvég) 3:0

Ian White (angol)–Mervyn King (angol) 3:2

Chris Dobey (angol, 8.)–Cung Hsziao-csen (kínai)

Andrew Gilding (angol)–Cam Crabtree (angol) 3:1

Luke Woodhouse (angol, 25.)–Boris Krcmar (horvát) 3:1

Martin Lukeman (angol)–Max Hopp (német)

Gerwyn Price (walesi, 9.)–Adam Gawlas (cseh)

Lukas Wenig (német)–Wesley Plaisier (holland)

Ryan Joyce (angol, 24.)–Owen Bates (angol)

Krzysztof Ratajski (lengyel)–Alexis Toylo (Fülöp-szigeteki)

Stephen Bunting (angol, 4.)–Sebastian Bialecki (lengyel)

Richard Veenstra (holland)–Nitin Kumar (indiai) 2:3

Dirk van Duijvenbode (holland, 29.)–Andy Baetens (belga)

James Hurrell (angol)–Stowe Buntz (amerikai)

Martin Schindler (német, 13.)–Stephen Burton (angol)

Keane Barry (ír)–Tim Pusey (ausztrál)

Ryan Searle (angol, 20.)–Chris Landman (holland) 3:0

Brendan Dolan (északír)–Tavis Dudeney (angol)

Jonny Clayton (walesi, 5.)–Adam Lipscombe (angol)

Dom Taylor (angol)–Oskar Lukasiak (svéd) 3:0

Michael Smith (angol, 28.)–Lisa Ashton (angol) 3:0

Niels Zonneveld (holland)–Haupai Puha (új-zélandi) 3:0

Ross Smith (angol, 12.)–Andreas Harrysson (svéd) 2:3

Thibault Tricole (francia)–Szakai Motomu (japán)

Dave Chisnall (angol, 21.)–Fallon Sherrock (angol)

Ricardo Pietreczko (német)–José de Sousa (portugál)

Luke Humphries (angol, 2.)–Ted Evetts (angol) 3:1

Jeffrey de Graaf (svéd)–Paul Lim (szingapúri) 1:3

Wessel Nijman (holland, 31.)–Karel Sedlácek (cseh) 3:0

Gabriel Clemens (német)–Alex Spellman (amerikai) 3:0

Nathan Aspinall (angol, 15.)–Lourence Ilagan (Fülöp-szigeteki)

Mickey Mansell (északír)–Leonard Gates (amerikai)

Mike De Decker (belga, 18.)–David Munyua (kenyai)

Kevin Doets (holland)–Matthew Dennant (angol)

James Wade (angol, 7.)–Azemoto Rjuszei (japán)

Ricky Evans (angol)–Man Lok Leung (hongkongi) 3:0

Cameron Menzies (skót, 26.)–Charlie Manby (angol)

Matt Campbell (kanadai)–Adam Sevada (amerikai)

Gian van Veen (holland, 10.)–Cristo Reyes (spanyol) 3:1

Alan Soutar (skót)–Teemu Harju (finn)

Dimitri Van den Bergh (belga, 23.)–Darren Beveridge (skót)

Madars Razma (lett)–Jamai van den Herik (holland) 3:1

Michael van Gerwen (holland, 3.)–Tacunami Micuhiko (japán)

William O’Connor (ír)–Krzysztof Kciuk (lengyel)

Peter Wright (skót, 30.)–Noa-Lynn van Leuven (holland)

Kim Huybrechts (belga)–Arno Merk (német) 1:3

Gary Anderson (skót, 14.)–Adam Hunt (angol) 3:2

Connor Scutt (angol)–Simon Whitlock (ausztrál)

Jermaine Wattimena (holland, 19.)–Dominik Grüllich (német)

Scott Williams (angol)–Paolo Nebrida (Fülöp-szigeteki)

Danny Noppert (holland, 6.)–Jurjen van der Velde (holland)

Nick Kenny (walesi)–Justin Hood (angol)

Ritchie Edhouse (angol, 27.)–Jonny Tata (új-zélandi) 0:3

Ryan Meikle (angol)–Jesús Salate (argentin)

Josh Rock (északír, 11.)–Gemma Hayter (angol)

Niko Springer (német)–Joe Comito (ausztrál)

Daryl Gurney (északír, 22.)–Beau Greaves (angol)

Callan Rydz (angol)–KOVÁCS PATRIK