NB I: Diósgyőr–Paks

LABDARÚGÓ NB I

11. FORDULÓ

Diósgyőri VTK–Paksi FC 0–0 – élőben az NSO-n!

Miskolc, DVTK Stadion. Vezeti: Berke B.

A MÉRKŐZÉS ONLINE KÖZVETÍTÉSE ITT ÉRHETŐ EL!

Érdekességek a mérkőzés előtt:

♦ Kereken 40 meccsen vannak túl az NB I-ben, és bár a diósgyőriek 2024-ben veretlenek tudtak maradni az atomvárosiakkal szemben (2 győzelem, 1 döntetlen), márciusban az idei eddigi egyetlen találkozójukat elvesztették. Az örökmérleg továbbra is a vendégek felé billen: 13 DVTK-győzelem, 10 döntetlen, 17 paksi siker. A gólkülönbség 49–62, tehát a miskolciak ebben a párharcban már csak egy gólra vannak a jubileumi 50. találatuktól.

♦ A Diósgyőr pályaválasztása mellett kiegyenlített a mérleg: 6 döntetlen mellett mindkét együttes 8 diadalt aratott. A borsodi városban az előző 10 meccsükből mindössze 3-at tudott megnyerni a Paks – a 2020–2021-es idényben 2–1-re, majd 4–1-re, idén tavasszal pedig 2–0-ra győzött.

♦ Hiába szerzett vezetést a DVTK legutóbb Győrben, 3–1-re alulmaradt, és ezzel már 5 forduló óta nyeretlen, ami egálban a leghosszabb aktív negatív sorozat az NB I-ben (3 iksz, 2 vereség).

♦ A Paks 10 forduló után 5 győzelemmel és 5 döntetlennel vezeti a táblázatot – ez klubrekord, hiszen 2006-os feljutása óta ilyen sokáig még sosem tudta megőrizni veretlenségét a bajnokság elején. Más csapatok közül pedig legutóbb a 2020–2021-es kiírás idején, Szerhij Rebrov irányításával az FTC volt tovább, összesen 14 meccsen legyőzhetetlen.

♦ A Diósgyőr az egyetlen csapat most az élvonalban, amely otthon mind a 4 meccsét döntetlenre hozta, a hazai tabellán ezzel a teljesítménnyel csak az utolsó helyen tanyázik. Legutóbb, még május 17-én az MTK-t győzte le (2–1), míg vendégként nyerni április 19-én az ETO tudott Miskolcon (2–4).

♦ A Paks házon kívül 3 győzelem után úgy játszott 2 döntetlent, hogy előbb a 86. percig nyerésre állt Nyíregyházán, majd a Groupama Arénában Windecker József büntetőjével a 90. percben egyenlített (2–2).