Nemzeti Sportrádió

Szappanos Péter azt is védte, amiről azt hitte, nem tudja

Z. A.Z. A.
Vágólapra másolva!
2025.10.28. 09:10
null
Szappanos Péter kezéhez tapadt a labda az MTK elleni meccsen – ő lett a forduló játékosa lapunknál (Fotó: Kovács Péter)
Címkék
MTK NB I Puskás Akadémia FC magyar foci Szappanos Péter
Szappanos Péter parádésan védett a hétvégén a Puskás Akadémiában, bár szerinte igazi csapatmunka eredménye az MTK elleni pontszerzés emberhátrányban. 

A FORDULÓ KAPUSBRAVÚRJAI

Markgráf Ákos kiállítása miatt szinte a teljes mérkőzést emberhátrányban kellett lejátszania a Puskás Akadémiának az MTK Budapest ellen, mégis 1–1-es döntetlent játszott a forduló előtt második helyezett riválisával – ebben kulcsszerepe volt Szappanos Péternek. A 34 éves, kétszeres válogatott kapus több bravúrt is bemutatott, sokáig valósággal megbabonázta az ellenfél labdarúgóit, és bár végül nem úszta meg kapott gól nélkül, bizonyította, magas szintű teljesítményre képes.

 „Természetesen átírja a forgatókönyvet, amikor már a hatodik percben emberhátrányba kerül egy csapat, ráadásul akkor a pályán is úgy éreztük, és a véleményünk azóta sem változott, teljesen jogtalanul… – tekintett vissza a szombati bajnokira Szappanos Péter. – Rögtön más lélektana lesz ilyenkor a meccsnek, játszani kell az idővel, az van bennünk, csak ne kapjunk ki. Általában ilyenkor eldől a találkozó a fórban lévő javára, ám a legjobbkor szereztük meg a vezetést, nekünk kedvezett, hogy védekezni, rombolni kellett. Megúsztuk az első félidei rohamokat, és bár a szünet után az MTK nem volt annyit a kapunk előtt, góllá érett a létszámfölénye. Sajnos hasonló butaság előzte meg az egyenlítést, mint amit már korábban is elkövettünk: túlságosan kinyíltunk, utána pedig elmaradt egy taktikai szabálytalanság. Ilyenkor azért bevillan, nehogy beleszaladjunk a késbe, tartsuk meg az egy pontot, fontos lehet a végelszámolásnál, arról nem is beszélve, a hatodik percben valamennyien aláírtuk volna a döntetlent.”     

Az első bravúrját még gól nélküli állásnál, Molnár Ádin lövésénél mutatta be (ujjheggyel a kapufára tolta a labdát), majd miután egy perccel később már vezetett a csapata, négy újabb pazar védést láthattunk tőle: nem véletlenül jutalmazta teljesítményét a Nemzeti Sport kilences osztályzattal! És hogy kapusszemmel melyik védés volt a legnagyobb bravúr?

„Marin Jurina fejesénél kellett a legnagyobbat védenem, hiszen visszafelé mozogtam, ő pedig olyan ívben fejelte meg a labdát, hogy alig tudtam az ujjam hegyével hozzáérni. Váratlan megoldás volt, nem gondoltam volna, hogy sikerül hárítani. Nálam amúgy a kirúgások, a kijövetelek is fontosak, és bár az első félidei teljesítményem látványos volt, akkor lennék teljesen elégedett, ha nyertünk volna. Nyilván jó meccsem volt, örülök, hogy hozzá tudtam járulni a pontszerzéshez, ám a döntetlen igazi csapatmunka volt, gondoljunk csak arra, a védőknek mennyiszer kellett kifejelniük a labdát a kapunk előteréből.”     

4776 AZ NB I-ES IDÉNY ÁTLAGNÉZŐSZÁMA
4559 A 11. FORDULÓ ÁTLAGNÉZŐSZÁMA

LABDARÚGÓ NB I
11. FORDULÓ
Október 25., szombat
Puskás Akadémia–MTK Budapest 1–1
Diósgyőri VTK–Paksi FC 2–1
Nyíregyháza Spartacus FC–Kolorcity Kazincbarcika SC 0–1
Október 26., vasárnap
Kisvárda Master Good–ETO FC 3–2
Debreceni VSC–Újpest FC 5–2
Ferencvárosi TC–Zalaegerszegi TE FC 1–2

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

  1. Paksi FC  

11

5

5

1

26–17

+9 

20 

  2. Kisvárda

10

6

1

3

12–15

–3 

19 

  3. Debreceni VSC

11

5

4

2

18–14

+4 

19 

  4. MTK Budapest

11

5

2

4

24–18

+6 

17 

  5. Ferencváros

10

4

4

2

20–11

+9 

16 

  6. ETO FC 

10

4

4

2

21–14

+7 

16 

  7. Puskás Akadémia

11

4

3

4

14–16

–2 

15 

  8. Diósgyőri VTK

11

2

5

4

15–21

–6 

11 

  9. Kazincbarcika

10

3

1

6

10–19

–9 

10 

10. Zalaegerszegi TE

11

2

4

5

18–20

–2 

10 

11. Újpest FC

11

2

4

5

15–18

–3 

10 

12. Nyíregyháza 

11

2

3

6

14–24

–10 

Az 5. fordulóból a Kazincbarcika–ETO FC és a Kisvárda–FTC mérkőzést december 3-ra halasztották.

 

MTK NB I Puskás Akadémia FC magyar foci Szappanos Péter
Legfrissebb hírek

Skót élvonalbeli csapat szerződtetné az ETO FC fiatal támadóját – sajtóhír

Labdarúgó NB I
12 órája

Újabb alapemberével hosszabbított a Paks

Labdarúgó NB I
15 órája

Osztályozó az NB I-ben? A klubok ezt szeretnék

Labdarúgó NB I
17 órája

Krznar: A legkönnyebb lenne azt mondani, rossz napunk volt, menjünk tovább, de ez nem mutat a problémák mélyére

Labdarúgó NB I
Tegnap, 8:22

Dibusz Dénes: Egyáltalán nem uraltuk úgy a meccset, hogy ne tudjanak veszélyt okozni

Labdarúgó NB I
Tegnap, 8:21

Bomba meglepetés az Üllői úton: a Zalaegerszeg legyőzte a Ferencvárost!

Labdarúgó NB I
2025.10.26. 19:27

Robbie Keane: Fontos a frissesség

Labdarúgó NB I
2025.10.26. 12:16

Tiago Goncalves bizonyítaná a liláknak, hogy megérte őt szerződtetni

Labdarúgó NB I
2025.10.26. 11:43
Ezek is érdekelhetik