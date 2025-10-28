Szappanos Péter azt is védte, amiről azt hitte, nem tudja

A FORDULÓ KAPUSBRAVÚRJAI

Markgráf Ákos kiállítása miatt szinte a teljes mérkőzést emberhátrányban kellett lejátszania a Puskás Akadémiának az MTK Budapest ellen, mégis 1–1-es döntetlent játszott a forduló előtt második helyezett riválisával – ebben kulcsszerepe volt Szappanos Péternek. A 34 éves, kétszeres válogatott kapus több bravúrt is bemutatott, sokáig valósággal megbabonázta az ellenfél labdarúgóit, és bár végül nem úszta meg kapott gól nélkül, bizonyította, magas szintű teljesítményre képes.

„Természetesen átírja a forgatókönyvet, amikor már a hatodik percben emberhátrányba kerül egy csapat, ráadásul akkor a pályán is úgy éreztük, és a véleményünk azóta sem változott, teljesen jogtalanul… – tekintett vissza a szombati bajnokira Szappanos Péter. – Rögtön más lélektana lesz ilyenkor a meccsnek, játszani kell az idővel, az van bennünk, csak ne kapjunk ki. Általában ilyenkor eldől a találkozó a fórban lévő javára, ám a legjobbkor szereztük meg a vezetést, nekünk kedvezett, hogy védekezni, rombolni kellett. Megúsztuk az első félidei rohamokat, és bár a szünet után az MTK nem volt annyit a kapunk előtt, góllá érett a létszámfölénye. Sajnos hasonló butaság előzte meg az egyenlítést, mint amit már korábban is elkövettünk: túlságosan kinyíltunk, utána pedig elmaradt egy taktikai szabálytalanság. Ilyenkor azért bevillan, nehogy beleszaladjunk a késbe, tartsuk meg az egy pontot, fontos lehet a végelszámolásnál, arról nem is beszélve, a hatodik percben valamennyien aláírtuk volna a döntetlent.”

Az első bravúrját még gól nélküli állásnál, Molnár Ádin lövésénél mutatta be (ujjheggyel a kapufára tolta a labdát), majd miután egy perccel később már vezetett a csapata, négy újabb pazar védést láthattunk tőle: nem véletlenül jutalmazta teljesítményét a Nemzeti Sport kilences osztályzattal! És hogy kapusszemmel melyik védés volt a legnagyobb bravúr?

„Marin Jurina fejesénél kellett a legnagyobbat védenem, hiszen visszafelé mozogtam, ő pedig olyan ívben fejelte meg a labdát, hogy alig tudtam az ujjam hegyével hozzáérni. Váratlan megoldás volt, nem gondoltam volna, hogy sikerül hárítani. Nálam amúgy a kirúgások, a kijövetelek is fontosak, és bár az első félidei teljesítményem látványos volt, akkor lennék teljesen elégedett, ha nyertünk volna. Nyilván jó meccsem volt, örülök, hogy hozzá tudtam járulni a pontszerzéshez, ám a döntetlen igazi csapatmunka volt, gondoljunk csak arra, a védőknek mennyiszer kellett kifejelniük a labdát a kapunk előteréből.”

4776 AZ NB I-ES IDÉNY ÁTLAGNÉZŐSZÁMA

4559 A 11. FORDULÓ ÁTLAGNÉZŐSZÁMA

LABDARÚGÓ NB I

11. FORDULÓ

Október 25., szombat

Puskás Akadémia–MTK Budapest 1–1

Diósgyőri VTK–Paksi FC 2–1

Nyíregyháza Spartacus FC–Kolorcity Kazincbarcika SC 0–1

Október 26., vasárnap

Kisvárda Master Good–ETO FC 3–2

Debreceni VSC–Újpest FC 5–2

Ferencvárosi TC–Zalaegerszegi TE FC 1–2

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA M Gy D V L–K Gk P 1. Paksi FC 11 5 5 1 26–17 +9 20 2. Kisvárda 10 6 1 3 12–15 –3 19 3. Debreceni VSC 11 5 4 2 18–14 +4 19 4. MTK Budapest 11 5 2 4 24–18 +6 17 5. Ferencváros 10 4 4 2 20–11 +9 16 6. ETO FC 10 4 4 2 21–14 +7 16 7. Puskás Akadémia 11 4 3 4 14–16 –2 15 8. Diósgyőri VTK 11 2 5 4 15–21 –6 11 9. Kazincbarcika 10 3 1 6 10–19 –9 10 10. Zalaegerszegi TE 11 2 4 5 18–20 –2 10 11. Újpest FC 11 2 4 5 15–18 –3 10 12. Nyíregyháza 11 2 3 6 14–24 –10 9

Az 5. fordulóból a Kazincbarcika–ETO FC és a Kisvárda–FTC mérkőzést december 3-ra halasztották.