Gyorskorcsolya-vk: hatodik lett a magyar vegyes váltó

A Hamarban rendezett viadal utolsó napján az ötkarikás programban nem szereplő számban Mercs és Bödei 2:59.72 perccel ért célba, kettősük, amely három hete Calgaryban bronzérmes volt, ezúttal két párost előzött meg.

A többi számban a második vonalat jelentő B-divízióban szerepeltek a magyarok. A tömegrajtos versenyben a tavaly júliusban honosított Kim Minseok ötödik, míg Bejczi Botond nyolcadik helyen végzett. Előbbi 49 pontjával 29., míg utóbbi 36 pontjával 33. helyen áll a vk ranglistáján, amelyről 24 sportoló szerzett olimpiai kvótát. A dél-koreai színekben háromszoros olimpiai érmes Kim, aki 1000 és 1500 méteren is kvalifikálta magát a milánói játékokra, ebben a számban második számú tartalék lett, de mivel a helyszínen 30 fősre bővítik a mezőnyt olyan versenyzőkkel, akik kvótával rendelkeznek, jó eséllyel Kim is rajthoz állhat majd.

A nőknél ugyanebben a számban Mercs Abigél a 12. helyen végzett, amivel a vk-pontversenyben a 32. helyen áll, így negyedik tartalék lett az ötkarikás játékokra. Az 500 méteres sprintszámban Bíró Hanna 39.50 másodperccel 19. lett a 23 fős mezőnyben, míg a Bejczi, Bödei, Nagy Konrád összeállítású trió 3:58.57 perccel hatodikként zárt a férfiak üldözéses csapatversenyében.