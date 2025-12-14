Vívás: ötödik a junior-világkupán a női kard- és a párbajtőrcsapat is

A szombati egyéni remeklés után vasárnap visszafogottabban teljesítettek a magyar vívók a junior-világkupa e hétvégi állomásain.

A kardozó lányok budapesti megméretésén az első napi két érmesünk, Kónya Csenge és Domonkos Emese mellett az egyaránt kadétkorú Komjáthy Boglárkával és Rácz Brigittával egészült ki a Kovács Laura keretedző által vezetett válogatott végül nem vívott a dobogóért.

A házigazdáknak az ötödik hellyel kellett beérniük,

miután a nyolc között az amerikaiak két tussal jobbnak bizonyultak náluk.

A női párbajtőrözők a spanyolországi Burgosban rendezett csapatversenyében a László István edzette válogatott nem a legerősebb összeállításban indult, mert a korosztály vb-ezüstérmese, Nagy Blanka még sérült, az aktuális viadalon egyéniben hetedik, regnáló kadétvilágbajnok Horváth Lotti pedig combizomhúzódás miatt maradt ki a másnapi négyesből. A kvartett így az egyéni versenyben ezüstérmes Gachályi Gréta, valamint Kozma Laura, Nagy Emma, Lehoczky Csenge összetételben

a kardozókhoz hasonlóan ötödik lett.

Az elődöntőbe jutáshoz a lengyeleket kellett volna legyőznie a csapatnak.

A Burgosban pástra lépő junior női párbajtőrcsapat Forrás: MVSZ

A kardozó fiúk a németországi Dormagenben rendezett seregszemléjén a Vajda Oszkár, Szalai Zalán, Luo Han és Papp Zsadány felállású csapat a tizenegyedik lett Neuhold Sándor irányítása mellett.

Összességében így is remekül sikerült hétvégén vannak túl a magyar juniorok. Mint arról beszámoltunk, a kardozók között Kónya Csenge és Vajda Oszkár ezüst-, Domonkos Emese és Szalai Zalán bronzérmes lett, a párbajtőrmezőnyben Gachályi Gréta ugyancsak ezüstnek örülhetett.

Junior női kardcsapat-világkupa, BOK Csarnok, 21 induló. Nyolcaddöntő: Magyarország-Japán 45:20 (Domonkos +11, Komjáthy +7, Kónya +7).

Negyeddöntő: Magyarország-Franciaország 37:45 (Domonkos +1, Kónya -1, Komjáthy -8).

Az 5-8. helyért: Magyarország-Egyesült Államok 45:43 (Domonkos +11, Kónya -3, Rácz -6).

Az 5. helyért: Magyarország-Bulgária 45:32 (Domonkos +8, Rácz +4, Kónya +1).

Végeredmény: 1. Olaszország, 2. Németország, 3. Üzbegisztán, …5. Magyarország (Domonkos Emese, Komjáthy Boglárka, Kónya Csenge, Rácz Brigitta).



Junior női párbajtőrcsapat-világkupa, Burgos, 23 induló. Nyolcaddöntő: Magyarország-Japán 45:39 (Gachályi +4, Kozma +3, Nagy 0, Lehoczky -1).

Negyeddöntő: Magyarország-Lengyelország 43:45 (Gachályi +10, Lehoczky -1, Kozma -5, Nagy -6).

Az 5-8. helyért: Magyarország-Hongkong 45:40 (Gachályi +3, Nagy +3, Kozma +2, Lehoczky -3).

Az 5. helyért: Magyarország-Franciaország 45:41 (Gachályi +8, Nagy -1, Kozma -3).

Végeredmény: 1. Ukrajna, 2. Egyesült Államok, 3. Spanyolország, …5. Magyarország (Gachályi Gréta, Kozma Laura, Lehoczky Csenge, Nagy Emma).



Junior férfi kardcsapat-világkupa, Dormagen, 26 induló. Nyolcaddöntő: Magyarország-Hongkong 44:45 (Vajda +2, Papp -1, Szalai -2).

A 9-16. helyért: Magyarország-Spanyolország 45:34 (Papp +8. Szalai +6, Vajda -3).

A 9-12. helyért: Magyarország-Németország 41:45 (Papp +4, Vajda +1, Luo -3, Szalai -6).

A 11. helyért: Magyarország-Japán 45:28 (Szalai +11, Vajda +4, Papp +2).

Végeredmény: 1. Olaszország, 2. Törökország, 3. Egyesült Államok, …11. Magyarország (Luo Han, Papp Zsadány, Szalai Zalán, Vajda Oszkár).

(Eredményjegyzék forrása: hunfencing.hu)

(Kiemelt képünkön: a Budapesten vívó junior női kardcsapat Fotó: Bizzi Team)