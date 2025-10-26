Két góllal vezetett az ETO Kisvárdán, de nem adták fel a hazaiak!
A labdarúgó NB I 11. fordulójában a Kisvárda 3–2-re legyőzte odahaza az ETO FC-t.
NB I
11. FORDULÓ
Kisvárda Master Good–ETO FC 3–2 (Novothny 45+2., Bíró B. 74., Molnár G. 89., ill. Benbuali 15., Bumba 19.)
Kisvárda, Várkerti Stadion, 2521 néző. V: Bogár
ONLINE KÖZVETÍTÉS, ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK ITT!
Bővebben hamarosan.
|AZ NB I ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Paksi FC
|11
|5
|5
|1
|26–17
|+9
|20
|2. Kisvárda
|10
|6
|1
|3
|12–15
|–3
|19
|3. MTK Budapest
|11
|5
|2
|4
|24–18
|+6
|17
|4. Ferencvárosi TC
|9
|4
|4
|1
|19–9
|+10
|16
|5. ETO FC Győr
|10
|4
|4
|2
|21–14
|+7
|16
|6. Debreceni VSC
|10
|4
|4
|2
|13–12
|+1
|16
|7. Puskás Akadémia
|11
|4
|3
|4
|14–16
|–2
|15
|8. Diósgyőri VTK
|11
|2
|5
|4
|15–21
|–6
|11
|9. Kazincbarcika
|10
|3
|1
|6
|10–19
|–9
|10
|10. Újpest FC
|10
|2
|4
|4
|13–13
|0
|10
|11. Nyíregyháza Spartacus
|11
|2
|3
|6
|14–24
|–10
|9
|12. Zalaegerszegi TE
|10
|1
|4
|5
|16–19
|–3
|7
