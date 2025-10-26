Nemzeti Sportrádió

Két góllal vezetett az ETO Kisvárdán, de nem adták fel a hazaiak!

2025.10.26. 12:35
Hátrányban sem adta fel a Kisvárda! (Fotó: Czinege Melinda)
A labdarúgó NB I 11. fordulójában a Kisvárda 3–2-re legyőzte odahaza az ETO FC-t.

NB I 
11. FORDULÓ
Kisvárda Master Good–ETO FC 3–2 (Novothny 45+2., Bíró B. 74., Molnár G. 89., ill. Benbuali 15., Bumba 19.) 
Kisvárda, Várkerti Stadion, 2521 néző. V: Bogár

Bővebben hamarosan.

AZ NB I ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Paksi FC1155126–17+9 20 
2. Kisvárda1061312–15–3 19 
3. MTK Budapest1152424–18+6 17 
4. Ferencvárosi TC944119–9+10 16 
5. ETO FC Győr1044221–14+7 16 
6. Debreceni VSC1044213–12+1 16 
7. Puskás Akadémia1143414–16–2 15 
8. Diósgyőri VTK1125415–21–6 11 
9. Kazincbarcika1031610–19–9 10 
10. Újpest FC1024413–1310 
11. Nyíregyháza Spartacus1123614–24–10 
12. Zalaegerszegi TE1014516–19–3 

 

 

ETO FC NB I 11. forduló Kisvárda
