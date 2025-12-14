Nemzeti Sportrádió

Kaczvinszki Dominik üzent sérülése után: „Pár napig most kórházban leszek, de jól vagyok”

2025.12.14. 10:27
Kaczvinszki Dominik üzent (Fotó: Kovács Péter)
Mint ismert, szombaton hét gólt és egy súlyos sérülést hozott az MTK–Újpest (3–4) mérkőzés a labdarúgó NB I-ben. A lila-fehérek saját hivatalos Facebook-oldalukon számoltak be Kaczvinszki Dominik állapotáról a meccset követő este, de azóta már a játékos is üzent.

 

„Köszönöm mindenkinek a kedves szavakat, volt egy agyrázkódásom, pár napig most kórházban leszek, de jól vagyok! Hajrá, lilák!” – írta Kaczvinszki Dominik saját Instagram-oldalán napi történetben.

 

Védőnk, Kaczvinszki Dominik az MTK Budapest elleni mérkőzés 90. percében összeütközött az ellenfél egyik játékosával, az eset következtében pedig elveszítette eszméletét. Kaczvinszkit nemcsak le kellett cserélni, kórházba is kellett szállítani. Fiatal játékosunk azóta ismét eszméleténél és a körülményekhez képest jól van, de megfigyelésre egyelőre benn marad a Baleseti Intézetben” – olvasható az Újpest szombati közleményében.

Labdarúgó NB I
14 órája

Az Újpest közleményt adott ki eszméletét vesztő védőjének állapotáról

Kaczvinszki Dominik megfigyelésre benn marad a Baleseti Intézetben.

LABDARÚGÓ NB I
17. FORDULÓ
MTK Budapest–Újpest FC 3–4 (1–1)
Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, 3721 néző. Vezette: Káprály
Gólszerző: Lacoux (12. – öngól), Törőcsik (67.), Németh H. (81.), ill. Matko (45., 77.), Kovács P. (52. – öngól), Horváth K. (85.)

