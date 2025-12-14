Kaczvinszki Dominik üzent sérülése után: „Pár napig most kórházban leszek, de jól vagyok”

„Köszönöm mindenkinek a kedves szavakat, volt egy agyrázkódásom, pár napig most kórházban leszek, de jól vagyok! Hajrá, lilák!” – írta Kaczvinszki Dominik saját Instagram-oldalán napi történetben.

„Védőnk, Kaczvinszki Dominik az MTK Budapest elleni mérkőzés 90. percében összeütközött az ellenfél egyik játékosával, az eset következtében pedig elveszítette eszméletét. Kaczvinszkit nemcsak le kellett cserélni, kórházba is kellett szállítani. Fiatal játékosunk azóta ismét eszméleténél és a körülményekhez képest jól van, de megfigyelésre egyelőre benn marad a Baleseti Intézetben” – olvasható az Újpest szombati közleményében.