Harmadik meccsén is kikapott a magyar hokiválogatott a Sárközy-emléktornán

JÉGKORONG SÁRKÖZY-EMLÉKTORNA, BUDAPEST (TÜSKECSARNOK)

3. FORDULÓ

LENGYELORSZÁG–MAGYARORSZÁG 5–2 (1–0, 1–1, 3–1)

Tüskecsarnok, 1428 néző. V: Korbuly, Máhr-Stumpf, Szabó D., Dömötör B.

LENGYELORSZÁG: Studzinski – Narog 1, Gorny (1) / Florczak (1), Jaskiewicz / Bizacki, Schafer / Zielinski, Macias (1) – Hofman (1), Kielbicki 1, Krezolak / Wronka, Pas, Lyszczarczyk / LEWANDOWSKI 1, TYCZYNSKI 1 (2), SLUSARCZYK 1 / Goscinski, Jarosz, Jeziorski. Szövetségi kapitány: Pekka Tirkkonen

MAGYARORSZÁG: Horváth Dominik – Stipsicz, Kiss R. / Csollák, Tornyai (1) / Horváth M., Horváth Donát / SZABÓ B. 1, Hadobás – Erdély, Bartalis, TERBÓCS 1 / Nemes, Dobos (1), Vincze P. / Galajda, Nagy K., Mattysovszky / Ravasz, Molnár B., Szabó Rácz. Szövetségi kapitány: Majoross Gergely

Kapura lövések: 31–19

Emberelőny-kihasználás: 4/0, ill. 3/0

A nap másik meccsén a tornán: Franciaország–Olaszország 2–1 (0–0, 1–0, 1–1)

ÖSSZEFOGLALÓ

Erős eufemizmus lenne azt mondani, hogy „nem túl jó” előjelekkel várta a magyar férfi jégkorong-válogatott a Sárközy Tamás-emléktorna utolsó mérkőzését Lengyelország ellen. Hiszen a mieink kettőből kétszer kikaptak (először az olaszoktól, majd a franciáktól), vasárnap pedig már biztos csoportutolsóként léptek jégre a lengyelek ellen, akik viszont mindkét előbb említett nemzeti csapatot legyőzték, az olaszt rendes játékidőben, a franciát szétlövésben. Erdély Csanádék szeme előtt az lebeghetett, hogy széppé tegyék a Nemzetek Európai Kupájába tartozó Sárközy-emléktorna végét, illetve, hogy – már a vb-felkészülés jegyében – minél jobban megvalósítsák, amit a szakmai stáb kér tőlük.

Az már a meccs elejétől látszott, hogy az akarással nem lesz gond, Nemes Márton hamar felavatta a lengyel kapust, és a mezőnyben kiegyenlített, küzdelmes játékot hozott az első néhány perc. Aztán Dobos Mihály kiállítása törte meg kissé a mieink lendületét, és bár az emberhátrányt kivédekeztük, a kiegészülés után még rendezetlen védelem nem volt felkészülve arra, hogy egy lövés után a Horváth Dominik mamutjáról kipattanó korongot eltakarítsa a kapu elől, a jó nevű Lewandowski pofozta be a hálóba – na, nem Robert, hanem Jakub Lewandowski.

Aztán Galajda Zsombor buktatásáért mi is kaptunk egy fórt, de egy kékről leadott veszélyes Szabó Bence-lövéstől eltekintve nagy helyzetet nem tudtunk kialakítani a két perc alatt. Az első harmad lengyel vezetéssel ért véget, de a másodikban az egész tornán a csapatunkból kiemelkedő Terbócs István ismét megvillant. Ahogy korábban egy hasonló góljáról elmondta: „Szokásos Terbi-gól, megindul a dízelmozdony, és belövi a végén”. Így történt ezúttal is: a balszélről húzott befelé, fizikai fölénye és gyorsasága miatt nem tudták megállítani, majd laposan, Mateusz Studzinski lábai között ütött a hálóba.

Nem sokáig örülhettünk azonban az egyenlítésnek, hiszen alig több mint egy perccel később már ismét vezetett a rivális. Nagy Krisztián lövését követően az oldalhálóból került a korong a lengyelekhez, egy passz után pedig már Szymon Kielbicki lódult meg, és a kontra végén Horváth Dominik mellett félmagasan a kapuba lőtt. Bőven akadt védeni valója a magyar kapusnak, de többnyire állta a sarat. Elöl Vincze Péter próbálkozott, ám szabálytalanul állították meg, majd a sértett maga került nagy helyzetbe emberelőnyben, de az újabb hazai gól nem akart megszületni.

Jó volt viszont látni, hogy tényleg sok lehetőséget kaptak olyanok, akiknek máskor kevesebb módjuk volt bizonyítani, így például Dobos és Nemes is több időt töltött a jégen, mint korábban. Ennél nagyobb örömünk azonban nem lehetett, hiszen a harmadik harmad elején ismét a lengyelek találtak be, ezzel pedig – úgy tűnt – el is döntötték a meccset. Azért Szabó Bence tett róla, hogy ne unatkozzunk az utolsó néhány percben. Kiszámíthatatlan mozgással tört a lengyel védők között a kapu felé, és néhány igazítás után fonákkal emelte a kapuba a pakkot. Damian Tyczinski viszont ellene tett, egy lövése után Csollák Márkó korcsolyájáról pattant a kapuba a korong. A végeredményt az üres kapunkba helyező Michal Narog állította be, Lengyelország legyőzte a mieinket 5–2-re, így nyeretlenül zártuk a Sárközy Tamás-emléktornát.

A Sárközy-emléktorna végeredménye

1. Lengyelország 8 pont, 2. Franciaország 7, 3. Olaszország 3, 4. Magyarország 0

Tavasszal Majoross Gergely szövetségi kapitány vezetésével Herningben ért el a történelmi tettet a magyar férfi jégkorong-válogatott – benn maradt az A-csoportban, így jövőre is a legjobbak között indulhat Svájcban. Ez csak a legutóbbi Majoross – vagy „Mogyi”, ahogy a jégkorongos berkeken belül mindenki hívja – sikerekben gazdag pályafutásából. Játékosként nyolcszoros magyar bajnok, kétszeres Magyar Kupa-győztes, és klubedzőként is megnyerte mindkettőt, ahogy az Erste Ligát is. Mindezek elismeréseként vasárnap hivatalosan is beiktatták a jégkorongos Hírességek Csarnokába – Kolbenheyer Zsuzsannától, az MJSZ elnökétől vette át az ezért járó trófeát és kabátot, majd a már korábban beválasztott tagok gratulációit fogadta a Tüskecsarnokban, a sor végén kortársaival, Kangyal Balázzsal és Szélig Viktorral. Majoross (középen) a beavatottak kabátjában (Fotó: Vörös Dávid / MJSZ) Majoross Gergelyt beiktatták a Hírességek Csarnokába



