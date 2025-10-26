A Loki öt góllal küldte haza a helyzetek sorát elpuskázó Újpestet

LABDARÚGÓ NB I

11. FORDULÓ

Debreceni VSC–Újpest FC 5–2 (Bárány 8., 30., Youga 15., Cibla 56., Kocsis D. 59., ill. Medeiros 64. – 11-esből, Lacoux 74.)

Debrecen, Nagyerdei Stadion, 6647 néző. Vezette: Karakó

Az egyik oldalon stabil gazdasági háttér, tőkeerős tulajdonos, bajnoki aranyról szőtt tervek, a pályán pedig többnyire kilátástalan vergődés. Az ellenfélnél rendezetlen helyzet a tulajdonosi körben, növekvő adóssághalmaz, önkormányzati segítséggel kifizetett munkabérek, a pályán pedig a jócskán várakozáson felül teljesítő csapat.

Ha valaki számára nem lenne egyértelmű, a vasárnap délutáni DVSC–Újpest meccs résztvevőiről volt szó, sorrendben a vendég lila-fehérekről, majd a Lokiról. Az Újpest legutóbb augusztusban szerzett három pontot a ZTE FC vendégeként azóta a bajnokságban ötmeccses nyeretlenségi sorozatot hozott össze, bónuszként a Magyar Kupából is kiesett a másodosztályú Kecskemét ellenében. A száznegyven esztendős klub rajongói a múlt heti Ferencváros elleni derbin szerzett egy pont után azt remélték, hogy a Nagyerdei Stadionban elindul felfelé csapatuk, ennek jegyében utaztak el több százan Debrecenbe. Nem sejtették, hogy az amúgy is rengeteg bosszúságot okozó idény legszomorúbb napja elé néznek.

A hazai kezdőcsapatban nyolc magyar labdarúgó kapott helyet, vendégoldalon mindössze egy, Horváth Krisztofer személyében. Ráadásul neki sem tartott sokkal tovább a meccs fél óránál.

A kezdést jelentő sípszót csak a vendéglátók vették komolyan, nekiestek a jobbára ténfergő lila mezeseknek, és Bárány Donát góljával előnybe is kerültek. A gólhoz a remek helyzetfelismerésén kívül kellett, hogy Damjan Rasak jobb oldali védőként méterekkel lógjon be a társak mögé, s hogy a védelem többi tagja ne észlelje mindezt, és André Duarte vezérletével heves integetéssel lest reklamáljon. Nem sokkal később eljött az a pillanat, amikor a fővárosiak felvehették volna a meccs fonalát, Aliosa Matko azonban elhibázta ziccerét, míg a másik oldalon Horváth Krisztofer eladott labdája után Amos Youga növelte a debreceni előnyt (talán ez volt az egyik oka, hogy Damir Krznar a 33. percben lecserélte az Újpest egyetlen, kezdőcsapatba jelölt magyar játékosát). Az újpestieket érezhetően megfogta a kétgólos hátrány, mert még rosszabbul futballoztak, mint addig, teljesen szétestek. A nagy kedvvel játszó DVSC előtt több lehetőség is adódott, csak a szerencsén múlt, hogy Bárány Donát duplázása után „csak” háromgólos volt a szünetben a hazai előny.

A folytatásban legalább az elszántság látszott a lila-fehéreken, más kérdés, hogy ezzel nem mentek sokra. Az újpesti rohamok közepette ugyanis egy debreceni kontraakció végén Cibla Flórián lőtte a negyedik Loki-gólt, nem mellékesen a meccsen ez volt Kocsis Dominik második gólpassza, ráadásul a debreceniek nagy kedvvel futballozó szélsője feltette a koronát teljesítményére, ő jegyezte ugyanis az ötödik hazai találatot – padlót fogott az Újpest. A reménytelenséget jól példázza, hogy a vendégdrukkerek akkor sem kezdtek reménykedni, amikor a 62. percben Iuri Medeiros büntetőből szépített, sőt Tom Lacoux gólja sem hozta lázba a lilák híveit, akik valószínűleg csak azért nem indultak el haza, hogy a lefújás után számon kérhessék csapatuk játékosait.

Győzelmével a DVSC továbbra is ragad a közvetlen élmezőnyre, míg Újpesten gondolkozhatnak, miként meneküljenek a kiesőzónából. 5–2

