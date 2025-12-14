Kovács István a Széchenyi-díj a Közügyekért egyik idei kitüntetettje (Fotó: Mediaworks/Nagy Norbert)

A Gróf Széchenyi Család Alapítvány 2025-ben is átadta a Széchenyi-díj a Közügyekért kitüntetést, amely olyan személyeket és közösségeket ismer el, akik „önzetlen tevékenységükkel, elhivatottságukkal és példamutató munkásságukkal szolgálják a magyarság, valamint a határon túli közösségek javát és boldogulását”.

Az idei székesfehérvári díjazottak között ott volt Kovács István olimpiai bajnok, amatőr és profi világ- és Európa-bajnok, a Magyar Ökölvívók Szövetsége elnöke is. Rajta kívül Kapu Tibor kutatóűrhajós, a sportéletből pedig Kassai Lajos lovasíjász, Mónus József László tradicionális távlövő íjász és Máté Attila kajak-kenu edző részesült az elismerésben.

Az elmúlt években nemcsak anyaországi, hanem kárpátaljai, erdélyi, felvidéki, valamint német, szlovén, horvát, török, kínai és vietnámi jelölteket is díjaztak – bizonyítva, hogy a közösségért végzett munka valóban túlmutat a határokon.