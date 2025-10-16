Nemzeti Sportrádió

Női kézi Eurokupa: Magyarország–Törökország

2025.10.16. 18:50
null
Fotó: Árvai Károly
Megkezdi szereplését az Eurokupán a magyar női kézilabda-válogatott. Golovin Vladimir csapata az 1. fordulóban Törökországot fogadja Nagykanizsán – élőben az NSO-n!

KÉZILABDA
NŐI EUROKUPA, CSOPORTKÖR
1. FORDULÓ, 2. CSOPORT 
Magyarország–Törökország 19–15 (félidő) – ÉLŐ

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: BUKOVSZKY Anna (MOL Esztergom), JANURIK Kinga (FTC-Rail Cargo Hungaria), SZEMEREY Zsófi (Győri Audi ETO KC)
Mezőnyjátékosok: GROSCH Vivien (DVSC SCHAEFFLER), KOVÁCS Anett (MOL Esztergom), ALBEK Anna (Metz Handball, francia), KLUJBER Katrin (FTC-Rail Cargo Hungaria), PAPP Nikoletta (CS Minaur Baia Mare, román), VÁMOS Petra (Metz Handball, francia), SIMON Petra (FTC-Rail Cargo Hungaria), TÓVIZI Petra (DVSC SCHAEFFLER), BORDÁS Réka (FTC-Rail Cargo Hungaria), SZMOLEK Apollónia (MOL Esztergom), KUCZORA Csenge (Thüringer HC, német), FARAGÓ Lea (MOL Esztergom), VARGA Emília (MOL Esztergom), MÁRTON Gréta (FTC-Rail Cargo Hungaria), HÁRSFALVI Júlia (FTC-Rail Cargo Hungaria)
Szövetségi kapitány: GOLOVIN Vlagyimir

A modul betöltése eltarthat néhány másodpercig.

 

Ezek is érdekelhetik