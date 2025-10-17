A cseh másodosztályba igazolt a jégkorongozó Vay Ádám

A chomutovi együttes a honlapján számolt be a 31 éves kapus érkezéséről, aki október elején távozott a szlovák élvonalbeli HK Popradtól, új állomáshelyén pedig 2027 áprilisáig szóló szerződést írt alá.

A Chomutov ebben az idényben 13 bajnokin 14 pontot szerzett, legutóbbi négy találkozóját elvesztette, így a 12. helyen áll a 14 csapatos ligában. Vay korábban volt a Fehérvár AV19, a Debrecen és a DVTK Jegesmedvék játékosa, de megfordult Kassán, Besztercebányán, Nagyszombatban, illetve az Egyesült Államokban, Svédországban és Olaszországban is.